Лапочкин о моменте Джикии и Караваева: «Пенальти объяснить намного проще – мяч в игре, идет удар по ноге. ВАР и Сухой посчитали, что недостаточный контакт, наверное»
Сергей Лапочкин прокомментировал спорный эпизод у ворот «Спартака».
На 78-й минуте матча Фонбет Кубка России «Зенит» – «Спартак» (0:0) защитник красно-белых Георгий Джикия, пытаясь прервать прострел Дугласа Сантоса, в прыжке зацепил колено Вячеслава Караваева, после чего тот, не сумев точно пробить по воротам, упал на газон.
Главный судья Алексей Сухой, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не назначать одиннадцатиметровый.
«На самом деле, такой довольно спорный момент. Мы видим, что Караваев пробивает, а Джикия, не играя в мяч, попадает в колено.
Намного проще объяснить пенальти, потому что мяч в игре и идет удар по ноге. Наверное, в ВАР-центре и Алексей Сухой посчитали, что недостаточный контакт ноги Джикии с Караваевым. Я только этим могу объяснить», – сказал бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин в эфире «Матч ТВ».
Джикия не успевает, играет в ногу Караваеву в моменте, где мяч к хвалёному пельменю-великомученику явно ближе не был.
Пенка бетон. Игра не по правилам.
Или недостаточный контакт в это смысле, что игроку ногу ниже колена не оторвали? 🤷♂️
Был бы это опытный бразилец или игрок краснодара, они бы для надёжности ещё повалялись, поизображали на всякий случай (и в данном случае пенку бы точно дали тогда).
Не так давно было все понятно , если рука у игрока в атаке - гол отменяют в любом случае. Cейчас какая-то ерунда с кучей ненужных вариантов. Вот Соболев сыграл в первом матче рукой при забитом голе - гол засчитывают. Якобы Эракович не позволил ему сыграть по-другому и бла-бла-бла. Может быть, но зачем давать и так часто ошибающимся арбитрам еще массу разных трактовок. Это же огромное поле для двойных стандартов и ошибок.
Так и с этим пенальти. Удар был? Был. Почему это не пенальти мне непонятно.
Ладно по фигу.
Но давай представим, вместо Караваева Соболев, а вместо Джикии Нино.
Что бы тут писал)))
Лапочкин дал очень тупой комментарий, будто бы симпатизировал Зениту, хотя есть логическое объяснение
да и по реакции караваева все очевидно - он даже не возмущался
Как попугаи: "пенальти!пенальти!"
А по факту. Сначала был удар по мячу, а потом - касание ноги. Нам такой не ставили, в прошлом сезоне было дело, если не ошибаюсь,
А где в правилах написано, что он должен на что-то влиять?
Если я в центре поля, просто так кому-нибудь по ноге ударю, когда мяч в штрафной, тоже нет нарушения, так как ни на что не влияет?
Касание ноги противника не является нарушением.