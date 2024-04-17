Лапочкин о моменте Джикии и Караваева: «Пенальти объяснить намного проще – мяч в игре, идет удар по ноге. ВАР и Сухой посчитали, что недостаточный контакт, наверное»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Сергей Лапочкин Алексей Сухой Георгий Джикия Вячеслав Караваев видеоповторы Матч ТВ Футбол

Сергей Лапочкин прокомментировал спорный эпизод у ворот «Спартака».

На 78-й минуте матча Фонбет Кубка России «Зенит» – «Спартак» (0:0) защитник красно-белых Георгий Джикия, пытаясь прервать прострел Дугласа Сантоса, в прыжке зацепил колено Вячеслава Караваева, после чего тот, не сумев точно пробить по воротам, упал на газон.

Главный судья Алексей Сухой, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не назначать одиннадцатиметровый.

«На самом деле, такой довольно спорный момент. Мы видим, что Караваев пробивает, а Джикия, не играя в мяч, попадает в колено.

Намного проще объяснить пенальти, потому что мяч в игре и идет удар по ноге. Наверное, в ВАР-центре и Алексей Сухой посчитали, что недостаточный контакт ноги Джикии с Караваевым. Я только этим могу объяснить», – сказал бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин в эфире «Матч ТВ».

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91 комментарий
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Недостаточный контакт — это как? Который год уже слышу и никак не могу догнать. Кто-нибудь вообще может расшифровать, что они под этой формулировкой понимают?

Джикия не успевает, играет в ногу Караваеву в моменте, где мяч к хвалёному пельменю-великомученику явно ближе не был.
Пенка бетон. Игра не по правилам.
Или недостаточный контакт в это смысле, что игроку ногу ниже колена не оторвали? 🤷‍♂️
+63
-17
+46
Там Краснодар про Кержакова что-то лепетал.Человеку при ударе в колено заехали,но контакт недостаточен видимо.
+25
-6
+19
Крови не было , значит , пенальти не было . Это не я сказал , а какой-то судья , а судьям нашим верить можно .)))
+20
-5
+15
Ответ Элдор ШоуУродов
Недостаточный контакт — это как? Который год уже слышу и никак не могу догнать. Кто-нибудь вообще может расшифровать, что они под этой формулировкой понимают? Джикия не успевает, играет в ногу Караваеву в моменте, где мяч к хвалёному пельменю-великомученику явно ближе не был. Пенка бетон. Игра не по правилам. Или недостаточный контакт в это смысле, что игроку ногу ниже колена не оторвали? 🤷‍♂️
Это всё просто тупейшие отмазки, не могут же они просто взять, и признать свои ошибки, гордыня не позволяет
+15
-4
+11
Будем объективны, Джикия сегодня был лучшим в составе Зенита
+14
-4
+10
Караваев сначала пробил, потом было касание Джикии
+15
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+8
Единственное объяснение - это то, что нарушение было уже после удара. Но если бы Сухой поставил на точку, никто бы ему ничего не предъявил.
+10
-3
+7
Крови же не было (с)
+16
-9
+7
Ответ Элдор ШоуУродов
Недостаточный контакт — это как? Который год уже слышу и никак не могу догнать. Кто-нибудь вообще может расшифровать, что они под этой формулировкой понимают? Джикия не успевает, играет в ногу Караваеву в моменте, где мяч к хвалёному пельменю-великомученику явно ближе не был. Пенка бетон. Игра не по правилам. Или недостаточный контакт в это смысле, что игроку ногу ниже колена не оторвали? 🤷‍♂️
Судьи часто силу удара смотрят по реакции игрока, на котором сфолили. Караваев даже не заметил ничего, только за голову схватился что промазал из убойной позиции (по колену заехали после удара).
Был бы это опытный бразилец или игрок краснодара, они бы для надёжности ещё повалялись, поизображали на всякий случай (и в данном случае пенку бы точно дали тогда).
+7
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+5
Ответ Aleks Dir
Караваев сначала пробил, потом было касание Джикии
Еще один. Я в некотором шоке от знания спартачей правил игры в футбол. Во-первых, там было не "касание" а вполне четкий удар в колено. И состоявшийся на долю секунды раньше удар тут ничего не меняет. Это пенальти. Вы нигде в правилах не найдете этой чуши, что если игрок успел ударить по мячу, то теперь фолы против него не считаются.
+6
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+5
Вообще с судейством и новыми трактовками куча путаницы в последние пару лет.
Не так давно было все понятно , если рука у игрока в атаке - гол отменяют в любом случае. Cейчас какая-то ерунда с кучей ненужных вариантов. Вот Соболев сыграл в первом матче рукой при забитом голе - гол засчитывают. Якобы Эракович не позволил ему сыграть по-другому и бла-бла-бла. Может быть, но зачем давать и так часто ошибающимся арбитрам еще массу разных трактовок. Это же огромное поле для двойных стандартов и ошибок.
Так и с этим пенальти. Удар был? Был. Почему это не пенальти мне непонятно.
+6
-2
+4
Ответ Aleks Dir
Караваев сначала пробил, потом было касание Джикии
Это ничего не меняет. Сколько таких нарушений в поле, когда игрок избавляется от мяча, а его срубают. Это и ЖК и КК может быть.
+5
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+4
Ответ Lann1ster
касание было уже после того как караваев нанес удар.. да и по реакции караваева все очевидно - он даже не возмущался
Что за крeтинcкoe оправдание - «не возмущался»? А если бы возмущался, то что??? Судья бы иное решение принял?
+7
-4
+3
Ответ baldik
Если все сравнивать с центром поля, то каждая команда пробьет в любом матче по десятку одиннадцатиметровых.
А что есть разные правила для штрафной и вне?)))
Ладно по фигу.
Но давай представим, вместо Караваева Соболев, а вместо Джикии Нино.
Что бы тут писал)))
+3
0
+3
Каким прибором они замеряют достаточность контакта?
+2
0
+2
Я не болельщик Спартака или Зенита, но я думаю судья не дал пенальти потому что сначала Караваев сыграл в мяч и только потом был контакт с Джикией, соответственно, поэтому и не было пеналя.

Лапочкин дал очень тупой комментарий, будто бы симпатизировал Зениту, хотя есть логическое объяснение
+6
-4
+2
Ответ AuroraBorealis
Что за крeтинcкoe оправдание - «не возмущался»? А если бы возмущался, то что??? Судья бы иное решение принял?
Если бы он возмущался - то сам был уверен,что на нем нарушали
+2
0
+2
Ответ ДудьСдулся
Там сам Караваев никакого контакта не почувствовал, иначе бы возмущался, а не сокрушался своему промаху. Не всякое касание ноги игрока это нарушение. Соболева в центре поля в одном моменте дважды по голени ударили, один раз очень сильно, судья продолжил игру...
Там сам Соболев продолжил борьбу
+2
0
+2
Ответ Aleks Dir
Караваев сначала пробил, потом было касание Джикии
И что?
+2
0
+2
Ну тут пенальти можно было поставить , но если все критики посмотрят внимательно, то увидят , что игрок Зенита ударил по мячу, он полетел в сторону ворот и только тогда супер защитник Спартак попал ему в колено. Может поэтому решили пенальти не ставить ,ну и нельзя забывать о том , что уволили Абаскаля и нужно было всем показать какой плохой он тренер и какие крутые игроки в Спартаке! Сыграли вничью с ползающем по полю Зенитом ! Ну не интересно Зениту со Спартаком играть - вот и ходят по полю и все равно лучше супер игроков Спартака
+6
-4
+2
касание было уже после того как караваев нанес удар..
да и по реакции караваева все очевидно - он даже не возмущался
+11
-9
+2
Ответ Ветер
ну раз лапочкин намекнул что пенальти был, значит его точно не было. не первый раз за ним замечено, подмахивание политпроекту. впрочем, подобных экспертов там и не держат.
Весь матчтв этим занимается.
Как попугаи: "пенальти!пенальти!"
+2
0
+2
Ответ Элдор ШоуУродов
Недостаточный контакт — это как? Который год уже слышу и никак не могу догнать. Кто-нибудь вообще может расшифровать, что они под этой формулировкой понимают? Джикия не успевает, играет в ногу Караваеву в моменте, где мяч к хвалёному пельменю-великомученику явно ближе не был. Пенка бетон. Игра не по правилам. Или недостаточный контакт в это смысле, что игроку ногу ниже колена не оторвали? 🤷‍♂️
Когда Шелия двинул по ногам Соболеву, и оправдывали недостаточным контактом, питерские тут хором вопили, что так и есть:)))
А по факту. Сначала был удар по мячу, а потом - касание ноги. Нам такой не ставили, в прошлом сезоне было дело, если не ошибаюсь,
+2
-1
+1
Ответ murzzzzzilka
То, что фол никак не повлиял ни на что.
Т.е. это фол?
А где в правилах написано, что он должен на что-то влиять?
Если я в центре поля, просто так кому-нибудь по ноге ударю, когда мяч в штрафной, тоже нет нарушения, так как ни на что не влияет?
+2
-1
+1
Ответ Элдор ШоуУродов
Недостаточный контакт — это как? Который год уже слышу и никак не могу догнать. Кто-нибудь вообще может расшифровать, что они под этой формулировкой понимают? Джикия не успевает, играет в ногу Караваеву в моменте, где мяч к хвалёному пельменю-великомученику явно ближе не был. Пенка бетон. Игра не по правилам. Или недостаточный контакт в это смысле, что игроку ногу ниже колена не оторвали? 🤷‍♂️
Все хорошо пишешь , только мяч уже после удара летел мимо ворот
+1
0
+1
Ответ Элдор ШоуУродов
Недостаточный контакт — это как? Который год уже слышу и никак не могу догнать. Кто-нибудь вообще может расшифровать, что они под этой формулировкой понимают? Джикия не успевает, играет в ногу Караваеву в моменте, где мяч к хвалёному пельменю-великомученику явно ближе не был. Пенка бетон. Игра не по правилам. Или недостаточный контакт в это смысле, что игроку ногу ниже колена не оторвали? 🤷‍♂️
Видимо спасло Джикию,что он пытался убрать ногу,и только той частью что уже не мог убрать минимально задел Караваева.По факту это не бетонный пенальти.А спорный.Так как в матчах с Зенитом Спартаку тоже не дали не пенальти (вроде в прошлом году),когда после удара был чистый наступ,т е такой же контакт.
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Ответ Aleks Dir
Караваев сначала пробил, потом было касание Джикии
...и именно касание, а не УДАР.
Касание ноги противника не является нарушением.
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Ответ Aleks Dir
Никакого пенальти нет,
Какая блестящая аргументация. Ну раз так, то конечно.
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Вероятно роль сыграло и то, что Караваев не стал пенку выпрашивать и отыгрывать умирающего лебедя, хотя по идее мог бы.
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там был удар после удара по воротам
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