Лапочкин о моменте Джикии и Караваева: «Пенальти объяснить намного проще – мяч в игре, идет удар по ноге. ВАР и Сухой посчитали, что недостаточный контакт, наверное»

Сергей Лапочкин прокомментировал спорный эпизод у ворот «Спартака».

На 78-й минуте матча Фонбет Кубка России « » – « » (0:0) защитник красно-белых , пытаясь прервать прострел Дугласа Сантоса, в прыжке зацепил колено , после чего тот, не сумев точно пробить по воротам, упал на газон.

Главный судья Алексей Сухой, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не назначать одиннадцатиметровый.

«На самом деле, такой довольно спорный момент. Мы видим, что Караваев пробивает, а Джикия, не играя в мяч, попадает в колено.

Намного проще объяснить пенальти, потому что мяч в игре и идет удар по ноге. Наверное, в ВАР-центре и посчитали, что недостаточный контакт ноги Джикии с Караваевым. Я только этим могу объяснить», – сказал бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин в эфире «Матч ТВ».