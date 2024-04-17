Калошин о моменте Джикии и Караваева: «Объяснить, что это не пенальти – невозможно. Кроме удара по ноге, момент ни на что не похож. Правильное решение: пенальти без карточки»

Леонид Калошин считает, что в ворота «Спартака» должны были назначить пенальти.

На 78-й минуте матча Фонбет Кубка России « » – « » (0:0) защитник красно-белых , пытаясь прервать прострел Дугласа Сантоса, в прыжке зацепил колено , после чего тот, не сумев точно пробить по воротам, упал на газон.

Главный судья , проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не назначать одиннадцатиметровый.

Судейский эксперт Леонид Калошин считает, что судья ошибочно не назначил пенальти в ворота красно-белых.

«Сначала надо сказать, что судья до этой ситуации работал качественно, полностью контролировал происходящее на поле и управлял игрой. Он был сконцентрирован, но такая ситуация вдруг приплыла. Это жизненно-рабочий момент. Но сам по себе эпизод дурацкий. Надо понять, что важно с точки зрения правил игры.

Во-первых, мяч был в игре, хотя Караваев успел нанести удар по воротам. Во-вторых, ни на что другое, кроме удара по ноге, момент похож не был. Джикия находится в воздухе: две ноги не на земле. Спасти защитника может только то, если он играет в мяч, но здесь не так. Караваев на мяче первый.

Момент сложный для восприятия. Объяснить, что это не пенальти – невозможно. Аргументов, позволяющих сказать, что здесь нет пенальти, в правилах не имеется. И еще здесь не важна серьезность матча – все игры важны. Для меня правильное решение: пенальти без карточки. Потому что то, что сделал Джикия – неосторожность, а не безрассудство», – сказал Калошин.

Лапочкин о моменте Джикии и Караваева: «Пенальти объяснить намного проще – мяч в игре, идет удар по ноге. ВАР и Сухой посчитали, что недостаточный контакт, наверное»