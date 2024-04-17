Калошин о моменте Джикии и Караваева: «Объяснить, что это не пенальти – невозможно. Кроме удара по ноге, момент ни на что не похож. Правильное решение: пенальти без карточки»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Алексей Сухой Георгий Джикия Вячеслав Караваев Леонид Калошин Футбол

Леонид Калошин считает, что в ворота «Спартака» должны были назначить пенальти.

На 78-й минуте матча Фонбет Кубка России «Зенит» – «Спартак» (0:0) защитник красно-белых Георгий Джикия, пытаясь прервать прострел Дугласа Сантоса, в прыжке зацепил колено Вячеслава Караваева, после чего тот, не сумев точно пробить по воротам, упал на газон.

Главный судья Алексей Сухой, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не назначать одиннадцатиметровый.

Судейский эксперт Леонид Калошин считает, что судья ошибочно не назначил пенальти в ворота красно-белых.

«Сначала надо сказать, что судья до этой ситуации работал качественно, полностью контролировал происходящее на поле и управлял игрой. Он был сконцентрирован, но такая ситуация вдруг приплыла. Это жизненно-рабочий момент. Но сам по себе эпизод дурацкий. Надо понять, что важно с точки зрения правил игры.

Во-первых, мяч был в игре, хотя Караваев успел нанести удар по воротам. Во-вторых, ни на что другое, кроме удара по ноге, момент похож не был. Джикия находится в воздухе: две ноги не на земле. Спасти защитника может только то, если он играет в мяч, но здесь не так. Караваев на мяче первый.

Момент сложный для восприятия. Объяснить, что это не пенальти – невозможно. Аргументов, позволяющих сказать, что здесь нет пенальти, в правилах не имеется. И еще здесь не важна серьезность матча – все игры важны. Для меня правильное решение: пенальти без карточки. Потому что то, что сделал Джикия – неосторожность, а не безрассудство», – сказал Калошин.

Лапочкин о моменте Джикии и Караваева: «Пенальти объяснить намного проще – мяч в игре, идет удар по ноге. ВАР и Сухой посчитали, что недостаточный контакт, наверное»

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83 комментария
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Чистый пенальти
Стоит признать
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Как метко написал в комментах на одном форуме давний болельщик СМ: "Если бы нам такой пенальти не поставили - я бы на г...но изошелся"
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Да это любому у кого есть глаза очевидно....
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«Сначала надо сказать, что судья до этой ситуации работал качественно, полностью контролировал происходящее на поле и управлял игрой."

Это ваапче на ВАРе косяк. Судья как-бы не при делах. А пендаль-да, железный.
+30
-7
+23
Ответ Eugene88
Объясняется очень легко, вот есть методичка другого, еще более уважаемого эксперта: «Да, если появляется кровь, значит, контакт был более существенным. А этот контакт существенным не был, был достаточно легким. Если каждый контакт в футболе будет рассматриваться как фол, тогда футбола не останется». Чем именно такое объяснение не подходит в этом моменте?
Когда Соболев будет падать,себе эту мантру повторяй и будет счастье,а то под каждым постом одно и тоже
+32
-11
+21
Ответ Евгений Шевченко
Комментарий скрыт
Причем тут офсайд?? Между эпизодом с неназначенным пенальти в ворота Спартака и отмененным по причине офсайда голом в ворота Спартака было еще несколько игровых эпизодов. Или в том эпизоде тоже был офсайд??
+16
-3
+13
Ответ Валерий Глубокий
Комментарий скрыт
Спартаковца всегда можно безошибочно идентифицировать по фанатичному стремлению выдать желаемое за действительное и тем самым самоудовлетвориться.
+16
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+13
Может псчитали,что уже пробил и потом влетел в ногу.Хотя в поле за такое дают фол. Хоть бы к экрану пригласили,если ВАР не уверен.
+16
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+13
Точка сто процентов, это стоит признать, хотя и за Спартак болею
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+11
Ну как невозможно. Если игрок недолго лежал на газоне, то нарушения не было. Как с Сантосом.
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Это "воздушная подножка", причем более явная чем в оригинале. )))))
Хоть мясные не ноют о судействе в этот раз. Свисток их от поражения спас.
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+7
Ответ Sasha Blok
Комментарий скрыт
Удар по ноге соперника - это что такое? Всегда штрафной, а в штрафной площади - это пенальти
+10
-4
+6
Надо признать, что пенальти нам не поставили по ошибке. Чистая пенка.
+7
-2
+5
Объясняется очень легко, вот есть методичка другого, еще более уважаемого эксперта: «Да, если появляется кровь, значит, контакт был более существенным. А этот контакт существенным не был, был достаточно легким. Если каждый контакт в футболе будет рассматриваться как фол, тогда футбола не останется». Чем именно такое объяснение не подходит в этом моменте?
+25
-20
+5
Ответ гилберт
Игровой момент на усмотрение арбитра. Поставь пенальти - нет вопросов, нет пенальти тоже норм. Удар был до касания, оно не сыграло роли и было легким. Всё корректно.
Покажешь пункт правил "усмотрение арбитра"?
+5
-1
+4
Ответ Голубой лев
«Сначала надо сказать, что судья до этой ситуации работал качественно, полностью контролировал происходящее на поле и управлял игрой." Это ваапче на ВАРе косяк. Судья как-бы не при делах. А пендаль-да, железный.
Я когда вижу фамилию турбин в протоколе, автоматически понимаю, что в матче точно будут элементы цирка. И так уже лет 10 точно
+3
0
+3
Ответ Валидол3012
Караваев был первый на мяче, пробил мимо, удару его ни кто не мешал и на траекторию мяча ни как не повлияло. Потом был контакт. Какой здесь пенальти?)
100 процентный
+6
-3
+3
Ну, откровенно говоря, к моменту, когда тучный Георгий изо всех сил старался сфолить, Караваев уже криво ткнул мяч мимо цели. Посему эпизод мог рассматриваться ВАРом как законченный, и падение Славы на мать-сыру землицу в дальнейшем роли не играло. Хотя, с технической стороны имело место быть нарушение. Могу сделать вывод, что судьи были снисходительны к слабой команде.
А вот Соболева надо было удалять.
+4
-1
+3
комментировать это уже просто надоело

мы поняли что все нарушения против Зенита это никогда не пенальти и всегда все так можно

но если сфолит Венделл или Барриос это 1 фол = 1 карточка
+13
-10
+3
Ответ Евгений Шевченко
Комментарий скрыт
🤣🤣🤣 где оффсайд там гол отменили ну да ну да хотя смотреть надо а так шапито играло не плохо 🤣
+3
-1
+2
Не удар по ноге, а касание, в воздухе, ножницами...отмассировал колено, но
в данной ситуации лучше ничья, чем пенальти.
Лежачего не бьют.
С игры надо было забивать.
+3
-1
+2
Ответ Павел Ермаков
Сначала был удар по мячу,потом касание ноги.Не удар по ноге,а касание.
Из-за касания Караваев упал. А ты красавец!
+3
-1
+2
Ответ Sasha Blok
Комментарий скрыт
Пример. Мяч катится в аут, в игрока, который его туда отправил въезжает другой. Нет нарушения? =)
+2
0
+2
Ответ Nick Crosier
Может псчитали,что уже пробил и потом влетел в ногу.Хотя в поле за такое дают фол. Хоть бы к экрану пригласили,если ВАР не уверен.
Судьи твёрдо знают, что если не помогут заремитам против "Зенита", их смешают с дерьмом. И никакой неуверенности.
+10
-8
+2
Почему-то никто не видит, что удар по ноге, был после удара игрока Зенита - по мячу... Господа,- не надо спорить,- новоявленные руководители так "нафантазировали с правилами",- что ЧЕРТ НОГУ СЛОМИТ...
+1
0
+1
Ответ Виктор Поникаров
Почему-то никто не видит, что удар по ноге, был после удара игрока Зенита - по мячу... Господа,- не надо спорить,- новоявленные руководители так "нафантазировали с правилами",- что ЧЕРТ НОГУ СЛОМИТ...
Да видят, видят. Просто это роли не играет.
+1
0
+1
Ответ Доктор Верховцев
Чисто технически, Жорик сбил Караваева, не дотянувшись до мяча. Но эпизод был исчерпан за мгновение до этого. Нафиг такие пенальти.
В голову игрока Краснодара, который уже отбил мяч головой, по касательной влетают руки Кержакова. Краснодар, да и некоторые КБ болельщики, считают, что это пенальти. В чём принципиальная разница между эпизодами ? Там и близко пенальти нет, но везде виноват Зенит и судейство куплено. )
+1
0
+1
Ответ гилберт
С добрым утром!!!
Не покажешь. Свободен, как сопля в полёте.
+2
-1
+1
Ответ 7партак
Тащат Спартак безбожно, а он всё равно на 6 месте.
На седьмом.
После поездки в Ростов будут на 8 месте.
+2
-1
+1
Зенит вообще был хоть одно пенальти в этом сезоне? в каком матче, кто помнит?
+5
-4
+1
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