Калошин о моменте Джикии и Караваева: «Объяснить, что это не пенальти – невозможно. Кроме удара по ноге, момент ни на что не похож. Правильное решение: пенальти без карточки»
Леонид Калошин считает, что в ворота «Спартака» должны были назначить пенальти.
На 78-й минуте матча Фонбет Кубка России «Зенит» – «Спартак» (0:0) защитник красно-белых Георгий Джикия, пытаясь прервать прострел Дугласа Сантоса, в прыжке зацепил колено Вячеслава Караваева, после чего тот, не сумев точно пробить по воротам, упал на газон.
Главный судья Алексей Сухой, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не назначать одиннадцатиметровый.
Судейский эксперт Леонид Калошин считает, что судья ошибочно не назначил пенальти в ворота красно-белых.
«Сначала надо сказать, что судья до этой ситуации работал качественно, полностью контролировал происходящее на поле и управлял игрой. Он был сконцентрирован, но такая ситуация вдруг приплыла. Это жизненно-рабочий момент. Но сам по себе эпизод дурацкий. Надо понять, что важно с точки зрения правил игры.
Во-первых, мяч был в игре, хотя Караваев успел нанести удар по воротам. Во-вторых, ни на что другое, кроме удара по ноге, момент похож не был. Джикия находится в воздухе: две ноги не на земле. Спасти защитника может только то, если он играет в мяч, но здесь не так. Караваев на мяче первый.
Момент сложный для восприятия. Объяснить, что это не пенальти – невозможно. Аргументов, позволяющих сказать, что здесь нет пенальти, в правилах не имеется. И еще здесь не важна серьезность матча – все игры важны. Для меня правильное решение: пенальти без карточки. Потому что то, что сделал Джикия – неосторожность, а не безрассудство», – сказал Калошин.
Лапочкин о моменте Джикии и Караваева: «Пенальти объяснить намного проще – мяч в игре, идет удар по ноге. ВАР и Сухой посчитали, что недостаточный контакт, наверное»
Стоит признать
Это ваапче на ВАРе косяк. Судья как-бы не при делах. А пендаль-да, железный.
Хоть мясные не ноют о судействе в этот раз. Свисток их от поражения спас.
А вот Соболева надо было удалять.
мы поняли что все нарушения против Зенита это никогда не пенальти и всегда все так можно
но если сфолит Венделл или Барриос это 1 фол = 1 карточка
в данной ситуации лучше ничья, чем пенальти.
Лежачего не бьют.
С игры надо было забивать.
После поездки в Ростов будут на 8 месте.