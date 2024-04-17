Семак об отмене гола Кассьерры «Спартаку»: «Хороший гол, но есть правила, ВАР, как ставить точки – уже не в нашей компетенции. Не было вопросов, которые повлияли на ход матча»
Сергей Семак прокомментировал отмену гола Матео Кассьерры в ворота «Спартака».
«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. На 86-й минуте хавбек Клаудиньо перевел мяч защитнику Дугласу Сантосу, тот сделал навес в штрафную площадь соперника, и форвард Матео Кассьерра замкнул его головой.
Главный судья Алексей Сухой не засчитал гол и, проконсультировавшись с видеоассистентом, подтвердил свое решение. В качестве причины был назван офсайд.
– Сергей Богданович, камера выхватила вашу реакцию на момент отмены гола Кассьерры. Что можете сказать по этому поводу, по судейству?
– Что касается отмены гола – отменили и отменили, момент был для ВАР. А что касается того же ВАР, как ставить точки – это уже не в нашей компетенции. Хороший гол, но правила есть правила, а ВАР есть ВАР. Ничего страшного.
Что касается судейства – не было вопросов, которые повлияли на ход матча. Вопросы, наверное, всегда есть. Поэтому не буду обсуждать. Будем работать!
– Сегодня многих с хорошей стороны поразил Ильзат Ахметов, у него было несколько неплохих моментов и обводок. Насколько вы удовлетворены тем, что он сегодня показал? Значит ли его выход сегодня то, что он может получать больше времени в оставшихся матчах сезона?
– Посмотрим, все зависит от состояния футболистов, которые выходят. Нужно на тренировках и играх заслужить место в стартовом составе, свои игровые минуты. Календарь плотный, я надеюсь, у всех будет время и шанс проявить себя, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Зениту нельзя бить пенальти никогда
вот и все об отношении, верьте дальше в сказки про админресурс, но факты есть факты
Спартаку в прошлом сезоне не поставили пенку в ворота соперников, ибо сначала удар по мячу, а потом удар по ноге.
Но с Зенитом так же не должно быть, правда?:)))
А уж про игру рукой:)) Там вдвоем защитники не валили Соболева, правда? Нам все приснилось?:))))
И положения, видимо, не было:))) все нечестно нарисовали:))))
Питерские ноют всегда - даже когда выигрывают или играют вничью:)))
Причем, это было видно даже в момент паса в реальном времени
Позорище:))
отличную аналитику нашёл для тебя как раз, ответ на все вопросы