Семак об отмене гола Кассьерры «Спартаку»: «Хороший гол, но есть правила, ВАР, как ставить точки – уже не в нашей компетенции. Не было вопросов, которые повлияли на ход матча»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Алексей Сухой видеоповторы Ильзат Ахметов Матео Кассьерра Спорт-Экспресс Футбол

Сергей Семак прокомментировал отмену гола Матео Кассьерры в ворота «Спартака».

«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. На 86-й минуте хавбек Клаудиньо перевел мяч защитнику Дугласу Сантосу, тот сделал навес в штрафную площадь соперника, и форвард Матео Кассьерра замкнул его головой.

Главный судья Алексей Сухой не засчитал гол и, проконсультировавшись с видеоассистентом, подтвердил свое решение. В качестве причины был назван офсайд.

– Сергей Богданович, камера выхватила вашу реакцию на момент отмены гола Кассьерры. Что можете сказать по этому поводу, по судейству?

– Что касается отмены гола – отменили и отменили, момент был для ВАР. А что касается того же ВАР, как ставить точки – это уже не в нашей компетенции. Хороший гол, но правила есть правила, а ВАР есть ВАР. Ничего страшного.

Что касается судейства – не было вопросов, которые повлияли на ход матча. Вопросы, наверное, всегда есть. Поэтому не буду обсуждать. Будем работать!

– Сегодня многих с хорошей стороны поразил Ильзат Ахметов, у него было несколько неплохих моментов и обводок. Насколько вы удовлетворены тем, что он сегодня показал? Значит ли его выход сегодня то, что он может получать больше времени в оставшихся матчах сезона?

– Посмотрим, все зависит от состояния футболистов, которые выходят. Нужно на тренировках и играх заслужить место в стартовом составе, свои игровые минуты. Календарь плотный, я надеюсь, у всех будет время и шанс проявить себя, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

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51 комментарий
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Спартаку можно забивать после игры рукой
Зениту нельзя бить пенальти никогда

вот и все об отношении, верьте дальше в сказки про админресурс, но факты есть факты
+60
-28
+32
Максименко просто спас Спартак от разгрома.
+33
-5
+28
Ответ Юрий_КБ
Комментарий скрыт
напомни, а Лукойл не национальным достоянием торгует и за счет этого спонсирует Спартак?
+36
-9
+27
На исход матча повлиял фарт Максименко и не назначенный пеналь, привезенный Жорой
+31
-14
+17
Ответ igls54
На исход матча повлиял фарт Максименко и не назначенный пеналь, привезенный Жорой
Фарт.. это у тебя,когда в карты выигрываешь.. У Максименко сегодня была отличная игра..
+27
-18
+9
Судя по скриншоту из трансляции с прочерченными линиями, точки поставлены криво. И ставились с ракурса камеры, под которым игрок на дальней бровке всегда будет казаться в офсайде. Так работает зрение.
+15
-7
+8
Ответ Валерий Глубокий
Комментарий скрыт
болельщики команды мукунок шутить изволят))
+13
-5
+8
Ответ Анатолий Дмитриевич
напомни, а Лукойл не национальным достоянием торгует и за счет этого спонсирует Спартак?
Нет, нет, Лукойл это достояние Спартака, РЖД- Локомотива, Россети-ЦСКА, ВТБ -Динамо, а публичное акционерное общество Газпром, которое в Тарасовке объявили госкорпорацией, объедает достояние Спартака.
+7
0
+7
Вообще не понял решения с отменой гола
+11
-6
+5
Ответ Дмитрий Новиков
Комментарий скрыт
ЭТО ПЕНАЛЬ, нельзя сносить игрока даже после удара
+11
-7
+4
Впечатление что судьи на ВАРе кому-то звонят, прежде чем вынести решение. И этот кто-то даёт им указ в какую сторону свистнуть. Компьютерной графикой доказать своё решение дело не хитрое. Игроки двигаются и линии тоже. Главное какой кадр показать. 😅
+6
-3
+3
Ответ Дмитрий9779
Точно сначала ударил? https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/news/d/b2/d150d50834c5a943777e4f9aecd2b.jpeg
да понятно что пендаль судья вобще отработал не очень толчки в спину и сколько раз тормозили атаки откровенно руками за футболку и .....
+4
-1
+3
Ответ Валерий Глубокий
Комментарий скрыт
Там можно и тренера поискать. Вакансия имеется.
+2
0
+2
Ответ Мукунку хороший
Фарт.. это у тебя,когда в карты выигрываешь.. У Максименко сегодня была отличная игра..
да и вобще спартак играл не плохо стеночки забегания всё принём 🤣🤣🤣
+4
-2
+2
Ответ igls54
На исход матча повлиял фарт Максименко и не назначенный пеналь, привезенный Жорой
Как-то легкомысленно со стороны ВАР остался "не замеченным и не назначенным" еще один пеналь, когда защитник Спартака въехал локтем в ребра Ахметову и вынес его за лицевую. После этого Ахметов попросил замену.
+6
-4
+2
Ответ SMART789
Спартаку можно забивать после игры рукой Зениту нельзя бить пенальти никогда вот и все об отношении, верьте дальше в сказки про админресурс, но факты есть факты
хнык хнык😅😅🤡
+3
-2
+1
Понимаю Семака: не выиграть матч у лежащей на боку команды, у которой было три удара в створ, да и те с центра поля.
+2
-1
+1
Ответ SMART789
Спартаку можно забивать после игры рукой Зениту нельзя бить пенальти никогда вот и все об отношении, верьте дальше в сказки про админресурс, но факты есть факты
Ахахаха:)))))
Спартаку в прошлом сезоне не поставили пенку в ворота соперников, ибо сначала удар по мячу, а потом удар по ноге.
Но с Зенитом так же не должно быть, правда?:)))
А уж про игру рукой:)) Там вдвоем защитники не валили Соболева, правда? Нам все приснилось?:))))
И положения, видимо, не было:))) все нечестно нарисовали:))))

Питерские ноют всегда - даже когда выигрывают или играют вничью:)))
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Ответ Юрий_КБ
ты про нефть что ли? Безусловно, это национальное достояние, но только до уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Так вот после уплаты этого налога с добытой нефти, она, абсолютно легальным способом, становится собственностью того, кто её добыл и уплатил этот налог. Так вот Лукойл - это частная компания, которая занимается, в том числе, добычей и переработкой нефти и к государству не имеет никакого отношения! И помимо всех обязательных налогов платит в том числе этот самый НДПИ. Так вот после уплаты этого налога с добытой нефти, эта нефть, абсолютно легальным способом, становится собственностью ЛУКОЙЛа! А газпром - это госкорпорация и на её спонсорство имеет право ЛЮБОЙ РОССИЙСКИЙ КЛУБ! Но достаются эти народные деньжища почему-то именно питерским клубам! Потому что глава газпрома болеет за питерские клубы и использует свое служебное положение в личных целях! Т.е. достаются питерским клубам эти деньжища по блату! И это естественно несправедливо по отношению ко всем остальным Российским клубам! Вот поэтому ваши победы ну никак нельзя считать честными! Наштамповали чемпионств по блату на две звезды и радуются, хотя нечестные победы - это не повод для радости, а позор!
Лукойл - это та же госкорпорация, просто в свое время ее бандитским способом приватизировали. Там что Спартак тем более обкрадывает народ России и делает это больше 20 лет.
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Ответ freeman123
Вообще не понял решения с отменой гола
Офсайд, не?:)))
Причем, это было видно даже в момент паса в реальном времени
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Ответ Дмитрий9779
Точно сначала ударил? https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/news/d/b2/d150d50834c5a943777e4f9aecd2b.jpeg
Да, точно. Даже на твоём фото удар уже пошёл, а Джикия не долетел ещё
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Ответ Виталик Украинский
Как-то легкомысленно со стороны ВАР остался "не замеченным и не назначенным" еще один пеналь, когда защитник Спартака въехал локтем в ребра Ахметову и вынес его за лицевую. После этого Ахметов попросил замену.
Да ваще, считаю, за любое нарушение против Зенита надо сразу красную показывать:))
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Ответ freeman123
Вообще не понял решения с отменой гола
Офсайд
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Ответ Дмитрий9779
Точно сначала ударил? https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/news/d/b2/d150d50834c5a943777e4f9aecd2b.jpeg
Абсолютно.
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Ответ Magic13
От позора!👆
🤡
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0
Ответ Magic13
От позора!👆
Да-да, бразильская сборная так и не смогла обыграть разобранный в хлам Спартак:))
Позорище:))
+1
-1
0
Ответ Юрий_КБ
ты про нефть что ли? Безусловно, это национальное достояние, но только до уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Так вот после уплаты этого налога с добытой нефти, она, абсолютно легальным способом, становится собственностью того, кто её добыл и уплатил этот налог. Так вот Лукойл - это частная компания, которая занимается, в том числе, добычей и переработкой нефти и к государству не имеет никакого отношения! И помимо всех обязательных налогов платит в том числе этот самый НДПИ. Так вот после уплаты этого налога с добытой нефти, эта нефть, абсолютно легальным способом, становится собственностью ЛУКОЙЛа! А газпром - это госкорпорация и на её спонсорство имеет право ЛЮБОЙ РОССИЙСКИЙ КЛУБ! Но достаются эти народные деньжища почему-то именно питерским клубам! Потому что глава газпрома болеет за питерские клубы и использует свое служебное положение в личных целях! Т.е. достаются питерским клубам эти деньжища по блату! И это естественно несправедливо по отношению ко всем остальным Российским клубам! Вот поэтому ваши победы ну никак нельзя считать честными! Наштамповали чемпионств по блату на две звезды и радуются, хотя нечестные победы - это не повод для радости, а позор!
Комментарий удален модератором
Ответ Сергей Ковалёв
Комментарий удален модератором
www.sports.ru/tribuna/blogs/festival/2978689.html
отличную аналитику нашёл для тебя как раз, ответ на все вопросы
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Ответ Nick Crosier
Максименко просто спас Спартак от разгрома.
Комментарий удален модератором
Ответ Кирилл.С-Пб
Он сказал, вазелин помог
🤡.
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