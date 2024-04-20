«Хави бросал бутсы, ругался, кричал, его как подменили. Он сказал: «Если не делать этого, в раздевалке тебя не будут уважать». Касорла о 1-м матче Хави на посту тренера

Санти Касорла рассказал, как изменился Хави, став тренером.

играл под руководством Хави в катарском « ».

« удивил меня. Бдучи игроком игрок, он никогда не повышал голоса, а теперь (смеется)...

В первом матче [под его руководством] мы проигрывали. Я видел, как он бросал бутсы, ругался, кричал. Я подумал: «Кто-то подменил парня, которого я знал, на кого-то другого».

Позже я спросил: «Хави, что с тобой сегодня случилось?!» Он сказал: «Я полностью изменился. Если не делать этого, в раздевалке тебя не будут уважать». Я подумал: «Ты действительно должен это делать?»

Я не представляю, что могу себя так вести, но и от него я тоже такого не ожидал. Мне нужно подумать [о том, кем я стану после завершения карьеры]. Возможно, спортивным директором», – сказал полузащитник « » и экс-игрок сборной .