«Хави бросал бутсы, ругался, кричал, его как подменили. Он сказал: «Если не делать этого, в раздевалке тебя не будут уважать». Касорла о 1-м матче Хави на посту тренера

Теги Барселона Хави Санти Касорла Ла Лига высшая лига Катар Аль-Садд Д2 Испания Реал Овьедо Футбол

Санти Касорла рассказал, как изменился Хави, став тренером.

Касорла играл под руководством Хави в катарском «Аль-Садде». 

«Хави удивил меня. Бдучи игроком игрок, он никогда не повышал голоса, а теперь (смеется)...

В первом матче [под его руководством] мы проигрывали. Я видел, как он бросал бутсы, ругался, кричал. Я подумал: «Кто-то подменил парня, которого я знал, на кого-то другого».

Позже я спросил: «Хави, что с тобой сегодня случилось?!» Он сказал: «Я полностью изменился. Если не делать этого, в раздевалке тебя не будут уважать». Я подумал: «Ты действительно должен это делать?»

Я не представляю, что могу себя так вести, но и от него я тоже такого не ожидал. Мне нужно подумать [о том, кем я стану после завершения карьеры]. Возможно, спортивным директором», – сказал полузащитник «Овьедо» и экс-игрок сборной Испании

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16 комментариев
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а теперь вопрос: сколько бутс прилетело в Араухо, после недавней игры с ПСЖ?
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Ответ Любезный Коссутий
а теперь вопрос: сколько бутс прилетело в Араухо, после недавней игры с ПСЖ?
Дак не одной. Не разумно как-то психовать на игрока, когда сам тренер психанул и оставил команду в ключевой момент без рулевого
+21
-1
+20
Мне кажется важно быть самим собой, этот фальш в характере все равно будет виден.
+17
-2
+15
Это понятно было, но вот если Иньеста так начнет, то вот это будет контраст
+11
-1
+10
Странно. Делает это чтобы уважали игроки, но именно из-за этого его не уважают все остальные, так как превратился в постоянно ноющую истеричку.
+9
-4
+5
Главная футбольная истеричка
+10
-6
+4
Ответ Заборостроитель
Это понятно было, но вот если Иньеста так начнет, то вот это будет контраст
Иньеста будет специалистом иного калибра, думается что-то вроде Эрнесто Вальверде
+4
-1
+3
Истеричка у которого во всем виноваты другие.
+6
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+2
если имеешь претензии на топ тренера,надо держать себя так,чтобы тебя не криком,а шёпотом понимали,уважали,и даже чуть чуть побаивались.а кричать и Александр Григорян умеет
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" И вообще я заметил, чем круче ты поднимаешься, тем больше в тебе лажи"- навеяло
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Дак ведь органично должно быть всё. Одно дело когда Фергюсон в раздевалке швыряет вещи в Бэкхэма, и совсем другое когда этот пудель корчит из себя авторитарного руководителя
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Это тоже видимо ДНК Барсы. Пеп орет, Хави орет, Моур (прошедший через БЧК) орет... Но только Хави выглядит смешно. Чет я не видел орущего Зидана. У человека было пол состава "селеб" во главе с нарциссом КР7. Криками и истерикой авторитет не завоюешь.
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Ответ Евгений Сидоров
Странно. Делает это чтобы уважали игроки, но именно из-за этого его не уважают все остальные, так как превратился в постоянно ноющую истеричку.
Да тут в принципе нет связи. Если бы уважали, то не было бы того ужасного отрезка из нескольких месяцев, когда Хави уволился. Хави изначально сделал неправильные выводы о поведении тренера. У условного Клоппа тоже бывают эмоции, но его работа с игроками явно не построена на них.
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