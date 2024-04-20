Касорла о работе Хави в «Барсе»: «Печально, что он страдает в родном клубе, он недооценен. Он выиграл Ла Лигу и Суперкубок, но успехов никогда не бывает достаточно»
Санти Касорла считает, что работу Хави в «Барселоне» не оценивают по достоинству.
«Ситуация Хави похожа на мою ситуацию с «Овьедо». Он извинился за то, что оставил меня одного в Катаре [в «Аль-Садде»], но он сказал: «Санти, это моя мечта, очень личная». Печально, что он страдает в родном клубе, он недооценен.
Он пришел в один из самых сложных моментов в истории клуба, выиграл Ла Лигу и Суперкубок, но успехов никогда не бывает достаточно», – сказал полузащитник «Овьедо» и экс-игрок сборной Испании.
Кто знает, как бы выступала Барса в этом сезоне, если бы Лапорта сохранил Дембеле, подписал бы не Феликса, а тех, на кого указывал Хави..
Если посмотреть хроники прошлого лета, Хави свою команду видел немного другой..
Это тебе не Фелиша с Канселу в аренду взять