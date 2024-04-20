Касорла о работе Хави в «Барсе»: «Печально, что он страдает в родном клубе, он недооценен. Он выиграл Ла Лигу и Суперкубок, но успехов никогда не бывает достаточно»

Теги Барселона Хави Санти Касорла Ла Лига Д2 Испания Реал Овьедо Футбол

Санти Касорла считает, что работу Хави в «Барселоне» не оценивают по достоинству.

«Ситуация Хави похожа на мою ситуацию с «Овьедо». Он извинился за то, что оставил меня одного в Катаре [в «Аль-Садде»], но он сказал: «Санти, это моя мечта, очень личная». Печально, что он страдает в родном клубе, он недооценен.

Он пришел в один из самых сложных моментов в истории клуба, выиграл Ла Лигу и Суперкубок, но успехов никогда не бывает достаточно», – сказал полузащитник «Овьедо» и экс-игрок сборной Испании. 

10 комментариев
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При всех минусах и недостатках Хави, стоит не упускать из виду, что он все же оказался заложником ситуации, в которой полностью доверился популисту Лапорте..
Кто знает, как бы выступала Барса в этом сезоне, если бы Лапорта сохранил Дембеле, подписал бы не Феликса, а тех, на кого указывал Хави..
Если посмотреть хроники прошлого лета, Хави свою команду видел немного другой..
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Ответ Trey4rch
А ты в курсе, на кого Хави указывал? Бернарду и Киммиха Барса в нынешних обстоятельствах подписать не в состоянии, извини меня Это тебе не Фелиша с Канселу в аренду взять
Это уже разговор второй.. Хави то приходил под разговоры Лапорты, что Хави получит все доя достижения результата, а на деле, всей Барсой до середины августа ждали, удастся ли зарегистрировать Гюндогана..
+8
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+7
Все верно, лучше Хави сейчас для Барсы не будет
+6
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+5
Ответ Влад Александров
Хави - нытик.
Да нытик но он любит клуб. Хави рано пришел в Барселону, видно что не хватает опыта. Когда есть приимущество в 2 мяча и играешь в 10-ом можно просто садиться в автобус, но он этого не сделал и вместо того чтобы успокоить команду, сам взбесился и получил красную...(не думаю что ПСЖ мог бы взломать автобус) Анчелотти играя вничью поставил автобус и получил шансы выходить в полуфинал. Хави надо набираться опыта, условный Аякс идеальный вариант помоему
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Ответ dr. cage
При всех минусах и недостатках Хави, стоит не упускать из виду, что он все же оказался заложником ситуации, в которой полностью доверился популисту Лапорте.. Кто знает, как бы выступала Барса в этом сезоне, если бы Лапорта сохранил Дембеле, подписал бы не Феликса, а тех, на кого указывал Хави.. Если посмотреть хроники прошлого лета, Хави свою команду видел немного другой..
А ты в курсе, на кого Хави указывал? Бернарду и Киммиха Барса в нынешних обстоятельствах подписать не в состоянии, извини меня
Это тебе не Фелиша с Канселу в аренду взять
+5
-4
+1
Ответ dr. cage
При всех минусах и недостатках Хави, стоит не упускать из виду, что он все же оказался заложником ситуации, в которой полностью доверился популисту Лапорте.. Кто знает, как бы выступала Барса в этом сезоне, если бы Лапорта сохранил Дембеле, подписал бы не Феликса, а тех, на кого указывал Хави.. Если посмотреть хроники прошлого лета, Хави свою команду видел немного другой..
Хави подписали тех на кого указывал. Ферран Торрес, Кунде, Эрик Гарсия, Ромеу, Рафинья. Кто из них заиграл на все деньги?
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Ответ Ихарь Окенфэйлов
Выиграл конечно кое что, но проиграл ещё больше. Особенно позорные вылеты из ЛЕ и Кубка Испании сложно простить.
Интересно, что такого позорного в вылете из ЛЕ со счетом 3:4 по сумме двух матчей? Что касается Кубка Испании, то там вылетали 2 раза с крайне неоптимальным составом от Реала и Атлетика. Позорно - не биться до конца, не отдавать все силы игре. Не помню, чтобы при Хави такое было.
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