Касорла о работе Хави в «Барсе»: «Печально, что он страдает в родном клубе, он недооценен. Он выиграл Ла Лигу и Суперкубок, но успехов никогда не бывает достаточно»

Санти Касорла считает, что работу Хави в «Барселоне» не оценивают по достоинству.

«Ситуация Хави похожа на мою ситуацию с « ». Он извинился за то, что оставил меня одного в Катаре [в «Аль-Садде»], но он сказал: « , это моя мечта, очень личная». Печально, что он страдает в родном клубе, он недооценен.

Он пришел в один из самых сложных моментов в истории клуба, выиграл и Суперкубок, но успехов никогда не бывает достаточно», – сказал полузащитник «Овьедо» и экс-игрок сборной Испании.