Хави о Саудовской Аравии: «Их клубы были лучшими в азиатской ЛЧ, когда я играл там с «Аль-Саддом». Эта лига достигнет того, чего хочет руководство»
Хави верит в развитие чемпионата Саудовской Аравии.
«Саудовская лига достигнет того, чего ожидает ее руководство. Их клубы были лучшими, когда я выступал в Лиге чемпионов Азии с катарским «Аль-Саддом», – сказал главный тренер «Барселоны».
В Саудовской Аравии проходит Суперкубок Испании. Сегодня «Барселона» сыграет с «Осасуной» в полуфинале – победитель встретится в финале с «Реалом».
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
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