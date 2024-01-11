Хави о Саудовской Аравии: «Их клубы были лучшими в азиатской ЛЧ, когда я играл там с «Аль-Саддом». Эта лига достигнет того, чего хочет руководство»

Хави верит в развитие чемпионата Саудовской Аравии.

«Саудовская лига достигнет того, чего ожидает ее руководство. Их клубы были лучшими, когда я выступал в чемпионов с катарским « », – сказал главный тренер «Барселоны».

В Саудовской Аравии проходит . Сегодня « » сыграет с «Осасуной» в полуфинале – победитель встретится в финале с «Реалом».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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