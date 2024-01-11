Хави о Саудовской Аравии: «Их клубы были лучшими в азиатской ЛЧ, когда я играл там с «Аль-Саддом». Эта лига достигнет того, чего хочет руководство»

Теги Барселона Хави Ла Лига высшая лига Катар Аль-Садд Суперкубок Испании Лига чемпионов Азии высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Хави верит в развитие чемпионата Саудовской Аравии.

«Саудовская лига достигнет того, чего ожидает ее руководство. Их клубы были лучшими, когда я выступал в Лиге чемпионов Азии с катарским «Аль-Саддом», – сказал главный тренер «Барселоны».

В Саудовской Аравии проходит Суперкубок Испании. Сегодня «Барселона» сыграет с «Осасуной» в полуфинале – победитель встретится в финале с «Реалом».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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5 комментариев
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Ой походу стелит соломку, походу и до его фантазийного мозга стало доходить, зпху выбивает, чтоб забрали)
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Готовы пути для отступления)
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знает физручелло, что не дотягивает на высоком уровне, и уже готовит запасной вариант
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