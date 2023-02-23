Хави о катарском шейхе, желающем купить «МЮ»: «Серьезный, ответственный человек. Хороший вариант для клуба»

Хави высказался о возможной покупке « » шейхом из Катара.

Ранее сообщалось, что шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани, ранее занимавший пост премьер-министра Катара, сделал предложение о покупке «МЮ» за 4,5 миллиарда фунтов.

Ранее Хави провел в катарском « » 6 лет в качестве игрока и главного тренера.

«У меня хорошие отношения с шейхом, он серьезный и ответственный человек.

Я думаю, он проделал бы хорошую работу. Это был бы очень хороший вариант для «Юнайтед», – сказал главный тренер «Барселоны».