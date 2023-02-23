Хави о катарском шейхе, желающем купить «МЮ»: «Серьезный, ответственный человек. Хороший вариант для клуба»
Хави высказался о возможной покупке «Манчестер Юнайтед» шейхом из Катара.
Ранее сообщалось, что шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани, ранее занимавший пост премьер-министра Катара, сделал предложение о покупке «МЮ» за 4,5 миллиарда фунтов.
Ранее Хави провел в катарском «Аль-Садде» 6 лет в качестве игрока и главного тренера.
«У меня хорошие отношения с шейхом, он серьезный и ответственный человек.
Я думаю, он проделал бы хорошую работу. Это был бы очень хороший вариант для «Юнайтед», – сказал главный тренер «Барселоны».
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