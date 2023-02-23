Хави о катарском шейхе, желающем купить «МЮ»: «Серьезный, ответственный человек. Хороший вариант для клуба»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига бизнес высшая лига Катар Аль-Садд деньги Футбол

Хави высказался о возможной покупке «Манчестер Юнайтед» шейхом из Катара.

Ранее сообщалось, что шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани, ранее занимавший пост премьер-министра Катара, сделал предложение о покупке «МЮ» за 4,5 миллиарда фунтов.

Ранее Хави провел в катарском «Аль-Садде» 6 лет в качестве игрока и главного тренера.

«У меня хорошие отношения с шейхом, он серьезный и ответственный человек.

Я думаю, он проделал бы хорошую работу. Это был бы очень хороший вариант для «Юнайтед», – сказал главный тренер «Барселоны».

8 комментариев

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lizarazu
Ответ Karl0709
АПЛ арабская премьер лига .
В точку 🎯
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blaugrano
Ответ Cruel Snake
Ведь это уже не шутки, если так дела пойдут и дальше, реально можно будет называть АПЛ (Арабская премьер лига)
Осталось иностранных арбитров привлечь к работе и ничего английского в этой лиге не останется.
+1
0
+1
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DolJun
не то что лапорта, сказал чави и заплакал..
0
-3
-3
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Karl0709
АПЛ арабская премьер лига .
+3
0
+3
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Оливер Кан удаляет Роберту
Катарец катарца всегда похвалит.
+2
-2
0
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Cruel Snake
Ведь это уже не шутки, если так дела пойдут и дальше, реально можно будет называть АПЛ (Арабская премьер лига)
+2
-3
-1
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ljolik888
Хорошие друзья у Хави , не зря провел столько времяни в Катаре!
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f0rmoceft
Посредник😄 подработка для Хави
0
-1
-1
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