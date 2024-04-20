Властимил Петржела: «Главную задачу «Зенит» выполнил – обыграл «Краснодар» в очном матче. Допускаю, что он не потеряет ни одного очка до конца чемпионата»

Властимил Петржела высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 47 очками после 23 матчей и опережает « » на 1 балл, имея одну игру в запасе.

«Победа «Краснодара» над «Факелом» толком не меняет расклад в чемпионской гонке. Главную задачу «Зенит» выполнил – обыграл «Краснодар» в очном матче.

Допускаю, что « » вообще не потеряет ни одного очка до конца чемпионата», – сказал бывший тренер сине-бело-голубых.