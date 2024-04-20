Властимил Петржела: «Главную задачу «Зенит» выполнил – обыграл «Краснодар» в очном матче. Допускаю, что он не потеряет ни одного очка до конца чемпионата»

Теги Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Краснодар Футбол

Властимил Петржела высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 47 очками после 23 матчей и опережает «Краснодар» на 1 балл, имея одну игру в запасе. 

«Победа «Краснодара» над «Факелом» толком не меняет расклад в чемпионской гонке. Главную задачу «Зенит» выполнил – обыграл «Краснодар» в очном матче.

Допускаю, что «Зенит» вообще не потеряет ни одного очка до конца чемпионата», – сказал бывший тренер сине-бело-голубых. 

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4 комментария
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Ростов тоже обыграл Краснодар, но главная задача завтра.
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Пан в Чехии пиратам платит за трансляции МатчТВ? Или он по рандому за еду комментарии даëт? )
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Зенит уже потерял 2 очка. Краснодар отстаёт от Зенита на 1 очко. Ещё одна ошибка и Зенит будет догоняющим.
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