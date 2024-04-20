Хавбек «Краснодара» Са о чемпионской гонке: «Победа над «Факелом» вернула нам уверенность. Нужно идти от игры к игре» 

Виктор Са считает, что «Краснодар» остается в чемпионской гонке в Мир РПЛ.

Хавбек «быков» высказался после матча с «Факелом» (2:0).

— Вы забили дебютный мяч в , и он стал 1000‑м в истории « ». Какие испытываете эмоции?

— Я счастлив. Меня в целом радует победа команды, она вернула нам уверенность. Меня удивляет цифра голов «Краснодара», это очень приятно.

— Нет досады, что не удалось оформить дубль?

— Во время игры был немного расстроен ударом в штангу, но слава богу, что второй удар получился более точным. Очень рад голу.

— Можно ли сказать, что «Краснодар» в чемпионской гонке?

— Конечно. Нам нужно идти от игры к игре, работать в том же духе, а там уже посмотрим, что произойдет, — сказал полузащитник «Краснодара».

После 24 матчей «Краснодар» занимает в таблице 2-е место, отставая от « » на одно очко, при этом у петербуржцев на игру меньше.