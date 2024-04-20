Кордоба о чемпионской гонке: «Краснодар» должен продолжать делать свою работу, хоть это будет нелегко»
Джон Кордоба оценил шансы «Краснодара» в чемпионской гонке Мир РПЛ.
Форвард «быков» высказался после матча с «Факелом» (2:0).
— Вы не забили пенальти в ворота «Факела» в предыдущих двух матчах. Принципиально ли было отличиться в матче именно с этим соперником?
— Я всегда счастлив помочь своей команде. И очень доволен, что смог это сделать. Но мой вклад — результат командной работы.
— Судья долго просматривал гол. Как оцените эпизод?
— Больше по этому мне нечего сказать, мои слова могут быть восприняты в негативном ключе. В прошлом году мне давали дисквалификацию. Но я могу сказать лишь то, что против меня дали лишь один фол за 90 минут.
— Жива ли чемпионская гонка?
— Мы должны продолжать делать свою работу, хоть это будет нелегко, — сказал Кордоба.
После 24 матчей «Краснодар» занимает в таблице 2-е место, отставая от «Зенита» на одно очко, при этом у петербуржцев на игру меньше.
Это всего лишь мнение, я вижу так, вы - по-другому, не стоит по этому поводу проявлять агрессию.