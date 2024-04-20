Кордоба о чемпионской гонке: «Краснодар» должен продолжать делать свою работу, хоть это будет нелегко» 

Джон Кордоба оценил шансы «Краснодара» в чемпионской гонке Мир РПЛ.

Форвард «быков» высказался после матча с «Факелом» (2:0).

— Вы не забили пенальти в ворота «Факела» в предыдущих двух матчах. Принципиально ли было отличиться в матче именно с этим соперником?

— Я всегда счастлив помочь своей команде. И очень доволен, что смог это сделать. Но мой вклад — результат командной работы.

— Судья долго просматривал гол. Как оцените эпизод?

— Больше по этому мне нечего сказать, мои слова могут быть восприняты в негативном ключе. В прошлом году мне давали дисквалификацию. Но я могу сказать лишь то, что против меня дали лишь один фол за 90 минут.

— Жива ли чемпионская гонка?

— Мы должны продолжать делать свою работу, хоть это будет нелегко, — сказал .

После 24 матчей « » занимает в таблице 2-е место, отставая от « » на одно очко, при этом у петербуржцев на игру меньше.