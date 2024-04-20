Кордоба о чемпионской гонке: «Краснодар» должен продолжать делать свою работу, хоть это будет нелегко» 

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Джон Кордоба Футбол

Джон Кордоба оценил шансы «Краснодара» в чемпионской гонке Мир РПЛ.

Форвард «быков» высказался после матча с «Факелом» (2:0).

— Вы не забили пенальти в ворота «Факела» в предыдущих двух матчах. Принципиально ли было отличиться в матче именно с этим соперником?

— Я всегда счастлив помочь своей команде. И очень доволен, что смог это сделать. Но мой вклад — результат командной работы.

— Судья долго просматривал гол. Как оцените эпизод?

— Больше по этому мне нечего сказать, мои слова могут быть восприняты в негативном ключе. В прошлом году мне давали дисквалификацию. Но я могу сказать лишь то, что против меня дали лишь один фол за 90 минут.

— Жива ли чемпионская гонка?

— Мы должны продолжать делать свою работу, хоть это будет нелегко, — сказал Кордоба.

После 24 матчей «Краснодар» занимает в таблице 2-е место, отставая от «Зенита» на одно очко, при этом у петербуржцев на игру меньше.

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10 комментариев
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Ответ captain_Kirk_12
От Кордобы нужно больше активности. Слишком вальяжный и ленивый со стороны. Ждет идеальных условий для себя от партнеров. Вообще, количество легов в Краснодаре настораживает. Причем есть такие как Кайо или Олусегун, которых по сути клуб воспитал под себя. А есть Кордоба, Оласа, Батчи, которые неуправляемые. Из таких тяжело слепить команду под себя. В предыдущем леговском периоде со всякими вильенами, рамиресами и т.д. было так же, на мой взгляд. Тревожно, но посмотрим, надеюсь на лучшее
Что за бред? Вы вообще хоть одну игру Краснодара видели? Вальяжный и ленивый Кордоба? Все верховые мячи впереди его, постоянный прессинг соперника, отборов больше чем у некоторых защитников. Вчера второй гол как забил Кордоба? Наверное, это вы слишком ленивый и вальяжный, чтобы подумать, прежде чем написать.
+9
-2
+7
Ответ Bobkova
Что за бред? Вы вообще хоть одну игру Краснодара видели? Вальяжный и ленивый Кордоба? Все верховые мячи впереди его, постоянный прессинг соперника, отборов больше чем у некоторых защитников. Вчера второй гол как забил Кордоба? Наверное, это вы слишком ленивый и вальяжный, чтобы подумать, прежде чем написать.
Все нырки и симуляции тоже его.
+6
-4
+2
Лицо Краснодара...
+2
-1
+1
Ответ Виктор
Все нырки и симуляции тоже его.
Это так. Но не отменяет первого
+1
-1
0
Ответ Bobkova
Что за бред? Вы вообще хоть одну игру Краснодара видели? Вальяжный и ленивый Кордоба? Все верховые мячи впереди его, постоянный прессинг соперника, отборов больше чем у некоторых защитников. Вчера второй гол как забил Кордоба? Наверное, это вы слишком ленивый и вальяжный, чтобы подумать, прежде чем написать.
Смотрю игры Краснодара почти не пропуская. Именно поэтому взаимно считаю и ваш коммент бредом, еще и агрессивным. Может вам так хочется видеть, или вы обзоры лучших моментов смотрите. "Постоянный прессинг" - это точно не про Джона; прессингом обычно не он руководит, если посмотрите игры - заметите это. Про верховые мячи вообще говорить последнее время не приходится. Он вообще чаще низом принимает, прикрывая мяч корпусом, а за верховые борется редко. Про отборы даже комментировать не буду.
Это всего лишь мнение, я вижу так, вы - по-другому, не стоит по этому поводу проявлять агрессию.
+3
-3
0
Ответ Bobkova
Что за бред? Вы вообще хоть одну игру Краснодара видели? Вальяжный и ленивый Кордоба? Все верховые мячи впереди его, постоянный прессинг соперника, отборов больше чем у некоторых защитников. Вчера второй гол как забил Кордоба? Наверное, это вы слишком ленивый и вальяжный, чтобы подумать, прежде чем написать.
По поводу второго гола он безусловно молодец, но это называется подкараулил, "обокрал", но явно не результат массированного прессинга, который забирает много сил
+1
-1
0
Ответ captain_Kirk_12
Смотрю игры Краснодара почти не пропуская. Именно поэтому взаимно считаю и ваш коммент бредом, еще и агрессивным. Может вам так хочется видеть, или вы обзоры лучших моментов смотрите. "Постоянный прессинг" - это точно не про Джона; прессингом обычно не он руководит, если посмотрите игры - заметите это. Про верховые мячи вообще говорить последнее время не приходится. Он вообще чаще низом принимает, прикрывая мяч корпусом, а за верховые борется редко. Про отборы даже комментировать не буду. Это всего лишь мнение, я вижу так, вы - по-другому, не стоит по этому поводу проявлять агрессию.
Хорошо, прошу прощения
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