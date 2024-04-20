Матчи «Зенит» – ЦСКА и «Спартак» – «Краснодар» в РПЛ пройдут 11 мая. Опубликовано расписание заключительных туров сезона
Стало известно расписание заключительных матчей сезона в РПЛ и Кубке России.
ФОНБЕТ Кубок России
1 мая (среда)
18:00 «Динамо» – «Спартак» (1/2 финала Пути регионов, 2-й этап)
2 мая (четверг)
19:15 ЦСКА – «Зенит» (финал Пути РПЛ, 1-й матч)
19:15 «Ростов» – «Балтика» (1/2 финала Пути регионов, 2-й этап)
27-й тур
4 мая (суббота)
17:00 «Оренбург» – «Крылья Советов»
19:30 «Краснодар» – «Ахмат»
5 мая (воскресенье)
16:30 «Динамо» – «Сочи»
19:00 «Пари НН» – «Спартак»
6 мая (понедельник)
15:45 «Урал» – «Балтика»
18:00 «Факел» – «Зенит»
20:30 «Локомотив» – «Ростов»
20:30 ЦСКА – «Рубин»
28-й тур
10 мая (пятница)
16:00 «Крылья Советов» – «Ахмат»
11 мая (суббота)
14:00 «Рубин» – «Ростов»
16:30 «Спартак» – «Краснодар»
19:00 «Зенит» – ЦСКА
21:30 «Балтика» – «Динамо»
12 мая (воскресенье)
14:00 «Оренбург» – «Локомотив»
16:30 «Факел» – «Урал»
19:00 «Сочи» – «Пари НН»
ФОНБЕТ Кубок России
15 мая (среда)
20:45 «Зенит» – ЦСКА (финал Пути РПЛ, 2-й матч)
29-й тур
18 мая (суббота)
14:00 «Динамо» – «Крылья Советов»
16:30 «Локомотив» – «Факел»
19:00 «Сочи» – «Краснодар»
19 мая (воскресенье)
12:00 «Урал» – «Оренбург»
14:15 «Спартак» – «Рубин»
16:30 «Ростов» – «Балтика»
19:00 «Ахмат» – «Зенит»
20 мая (понедельник)
20:00 «Пари НН» – ЦСКА
30-й тур
25 мая (суббота)
16:30 «Зенит» – «Ростов»
16:30 «Краснодар» – «Динамо»
16:30 «Крылья Советов» – «Пари НН»
16:30 ЦСКА – «Урал»
16:30 «Рубин» – «Сочи»
16:30 «Балтика» – «Локомотив»
16:30 «Факел» – «Ахмат»
16:30 «Оренбург» – «Спартак»
Зенит-ЦСКА 15.05 20.45
ЦСКА хоть домой поедет?)
Сразу оффтоп:
Девчонки, с вами Родина не пропадёт, мне невероятно понравился вчерашний неожиданный просмотр. =) Всем Чмоке-чмоке!
Ща ФАС и за такие детские шалости мочит.
Но, повторюсь, при текущем законодательстве коррупкия пижже, чем её отсутствие.