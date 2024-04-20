Матчи «Зенит» – ЦСКА и «Спартак» – «Краснодар» в РПЛ пройдут 11 мая. Опубликовано расписание заключительных туров сезона

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Стало известно расписание заключительных матчей сезона в РПЛ и Кубке России.

ФОНБЕТ Кубок России

1 мая (среда)

18:00 «Динамо» – «Спартак» (1/2 финала Пути регионов, 2-й этап)

2 мая (четверг)

19:15 ЦСКА – «Зенит» (финал Пути РПЛ, 1-й матч)
19:15 «Ростов» – «Балтика» (1/2 финала Пути регионов, 2-й этап)

27-й тур

4 мая (суббота)

17:00 «Оренбург» – «Крылья Советов»
19:30 «Краснодар» – «Ахмат»

5 мая (воскресенье)

16:30 «Динамо» – «Сочи»
19:00 «Пари НН» – «Спартак»

6 мая (понедельник)

15:45 «Урал» – «Балтика»
18:00 «Факел» – «Зенит»
20:30 «Локомотив» – «Ростов»
20:30 ЦСКА – «Рубин»

28-й тур

10 мая (пятница)

16:00 «Крылья Советов» – «Ахмат»

11 мая (суббота)

14:00 «Рубин» – «Ростов»
16:30 «Спартак» – «Краснодар»
19:00 «Зенит» – ЦСКА
21:30 «Балтика» – «Динамо»

12 мая (воскресенье)

14:00 «Оренбург» – «Локомотив»
16:30 «Факел» – «Урал»
19:00 «Сочи» – «Пари НН»

ФОНБЕТ Кубок России

15 мая (среда)

20:45 «Зенит» – ЦСКА (финал Пути РПЛ, 2-й матч)

29-й тур

18 мая (суббота)

14:00 «Динамо» – «Крылья Советов»
16:30 «Локомотив» – «Факел»
19:00 «Сочи» – «Краснодар»

19 мая (воскресенье)

12:00 «Урал» – «Оренбург»
14:15 «Спартак» – «Рубин»
16:30 «Ростов» – «Балтика»
19:00 «Ахмат» – «Зенит»

20 мая (понедельник)

20:00 «Пари НН» – ЦСКА

30-й тур

25 мая (суббота)

16:30 «Зенит» – «Ростов»
16:30 «Краснодар» – «Динамо»
16:30 «Крылья Советов» – «Пари НН»
16:30 ЦСКА – «Урал»
16:30 «Рубин» – «Сочи»
16:30 «Балтика» – «Локомотив»
16:30 «Факел» – «Ахмат»
16:30 «Оренбург» – «Спартак»

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20 комментариев
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Зенит-ЦСКА 11.05 19.00
Зенит-ЦСКА 15.05 20.45

ЦСКА хоть домой поедет?)
+5
0
+5
"Чёткое" расписание. Кто додумался поставить на рабочий день аж 4 матча(я про 6 мая)? А в чём проблема была поставить матч ЦСКА-Зенит в кубке на выходной день 1 мая, а не 2?
+3
0
+3
Ответ Caerly
Зенит-ЦСКА 11.05 19.00 Зенит-ЦСКА 15.05 20.45 ЦСКА хоть домой поедет?)
а в чём проблема? 4 часа и уже дома.
+2
0
+2
А ведь правда, 3 игровых дня, эти красавцы за миллионы рупий заказали программу про матрицы. Ну как можно было поставить Крылья и Акрон на одно время? Я задам в след раз вопрос Гайворонскому, вот чесслово. Ну это же полный идиотизм, они не должны пересекаться. Придумайте стопятнадцатиуголбник, разместите на нм. Задача лня максимум для одного идиота, который умеет в формулы.
+1
0
+1
ЦСКА с Зенитом успеют друг другу надоесть, за 2 недели 3 матча
+1
0
+1
То, из-за снегопада не могут пернести матч, а календарь тусуют как попало. Всё как-то не продумано.
+1
-1
0
Мы ту что ли топим? =)
Сразу оффтоп:
Девчонки, с вами Родина не пропадёт, мне невероятно понравился вчерашний неожиданный просмотр. =) Всем Чмоке-чмоке!
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Начинайте мочить козлов!
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Давайте футбол уже!
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Ответ Спартак сила
Вообще не понимаю эту сетку кубка
Её никто не понимает
+2
-2
0
Ответ Спартак сила
Вообще не понимаю эту сетку кубка
А чо тут понимать - наливай, да пей!
0
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Ответ Юрий Король
а в чём проблема? 4 часа и уже дома.
Поспички и ты на Плюке.
0
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Ответ Жорег Борщофф
Поспички и ты на Плюке.
Но только с гравицапой. Ку!
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Ответ Сергей Хрищанович
"Чёткое" расписание. Кто додумался поставить на рабочий день аж 4 матча(я про 6 мая)? А в чём проблема была поставить матч ЦСКА-Зенит в кубке на выходной день 1 мая, а не 2?
Широка страна моя родная...
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Ответ Жорег Борщофф
А ведь правда, 3 игровых дня, эти красавцы за миллионы рупий заказали программу про матрицы. Ну как можно было поставить Крылья и Акрон на одно время? Я задам в след раз вопрос Гайворонскому, вот чесслово. Ну это же полный идиотизм, они не должны пересекаться. Придумайте стопятнадцатиуголбник, разместите на нм. Задача лня максимум для одного идиота, который умеет в формулы.
Фу, не хочу обсуждать. Вот, где коррупция, а не в судьях. Эти такую аналитику заказывают, типа "спинка под каким углом" - госзаказ. Обоснование - воизбежание коррумпированных поставок.
Ща ФАС и за такие детские шалости мочит.
Но, повторюсь, при текущем законодательстве коррупкия пижже, чем её отсутствие.
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