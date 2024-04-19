Чемпионат России. «Факел» в гостях у «Краснодара», «Зенит» в воскресенье сыграет с «Оренбургом», «Спартак» – с «Ростовом»
«Краснодар» примет «Факел» в стартовом матче 25-го тура Мир РПЛ.
В субботу «Локомотив» сыграет с «Рубином» в гостях, ЦСКА будет противостоять «Ахмату».
В воскресенье «Пари НН» примет «Динамо», «Зенит» сыграет с «Оренбургом», а завершится тур матчем «Ростов» – «Спартак».
Чемпионат России
25-й тур
- Дата проведения
- 19 апреля, 19.00, «стадион Краснодар»
- Дата проведения
- 20 апреля, 14.00, «Ак Барс Арена»
- Дата проведения
- 20 апреля, 16.30, «Стадион Калининград»
- Дата проведения
- 20 апреля, 19.30, «ВЭБ Арена»
- Дата проведения
- 21 апреля, 14.00, «Стадион Нижний Новгород»
- Дата проведения
- 21 апреля, 16.15, «Газпром Арена»
- Дата проведения
- 21 апреля, 18.15, «Олимпийский стадион Фишт»
- Дата проведения
- 21 апреля, 20.30, «Ростов-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Надо бы проучить их за такое хамство😁
Тем более, что наша команда определенно на эмоциональном подъёме после нескольких важных побед.
Однако, учитывая, что Оренбург находится сейчас в очень недурной форме, несмотря на вылет из Кубка, то будет тяжкий матч.
Вперед, Зенит!
P.S. Воронежу успеха.
Будьте аккуратнее.
Чемпионат России. «Ростов» разгромил «Спартак» и другие матчи
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