Чемпионат России. «Факел» в гостях у «Краснодара», «Зенит» в воскресенье сыграет с «Оренбургом», «Спартак» – с «Ростовом»

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«Краснодар» примет «Факел» в стартовом матче 25-го тура Мир РПЛ.

В субботу «Локомотив» сыграет с «Рубином» в гостях, ЦСКА будет противостоять «Ахмату». 

В воскресенье «Пари НН» примет «Динамо», «Зенит» сыграет с «Оренбургом», а завершится тур матчем «Ростов» – «Спартак». 

Чемпионат России

25-й тур

Краснодар – Факел
Дата проведения
19 апреля, 19.00, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Рубин – Локомотив
Дата проведения
20 апреля, 14.00, «Ак Барс Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Балтика – Крылья Советов
Дата проведения
20 апреля, 16.30, «Стадион Калининград»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ЦСКА – Ахмат
Дата проведения
20 апреля, 19.30, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Пари НН – Динамо
Дата проведения
21 апреля, 14.00, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Зенит – Оренбург
Дата проведения
21 апреля, 16.15, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сочи – Урал
Дата проведения
21 апреля, 18.15, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ростов – Спартак
Дата проведения
21 апреля, 20.30, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

16 комментариев
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В игре первого круга "младшие братья" слишком много себе позволили🙂
Надо бы проучить их за такое хамство😁
Тем более, что наша команда определенно на эмоциональном подъёме после нескольких важных побед.
Однако, учитывая, что Оренбург находится сейчас в очень недурной форме, несмотря на вылет из Кубка, то будет тяжкий матч.

Вперед, Зенит!

P.S. Воронежу успеха.
Будьте аккуратнее.
+8
-6
+2
Армейцам - добить зверя после Балтики😁
+2
-1
+1
Ответ Виктор Иванович
Видел я этот эмоциональный подъем в среду. Может, команда и в порядке, а Семак как всегда боится в атаку играть.
а зачем семаку играть в атаку если матч н чего толком не решал? по ерять кого то ? Зенит играл по результату и это было ясно когда в 1 тайме не вышло половина основы.И резервный вратарь Результат получен. Собственно и Спартаку упираться особо было незачем и это тоже все понимали. В Питере у Оренбурга нет шансов от слова вообще
+1
0
+1
Ответ angry horse
Армейцам - добить зверя после Балтики😁
Ну, это само собой разумеется, ибо слишком долго они здесь засиделись.
+1
0
+1
в понедельник заголовок должен выглядеть так

Чемпионат России. «Ростов» разгромил «Спартак» и другие матчи

бгг
0
0
0
Ответ Дмитрий Калибабчук
В игре первого круга "младшие братья" слишком много себе позволили🙂 Надо бы проучить их за такое хамство😁 Тем более, что наша команда определенно на эмоциональном подъёме после нескольких важных побед. Однако, учитывая, что Оренбург находится сейчас в очень недурной форме, несмотря на вылет из Кубка, то будет тяжкий матч. Вперед, Зенит! P.S. Воронежу успеха. Будьте аккуратнее.
Видел я этот эмоциональный подъем в среду. Может, команда и в порядке, а Семак как всегда боится в атаку играть.
+3
-3
0
Ответ Виктор Иванович
Видел я этот эмоциональный подъем в среду. Может, команда и в порядке, а Семак как всегда боится в атаку играть.
Как раз таки в атаку играли в среду, причем комбинационно. Пытались разыграть до верного. Так что 0:0 не отражает сути игры.
+2
-2
0
Ответ Виктор Иванович
Видел я этот эмоциональный подъем в среду. Может, команда и в порядке, а Семак как всегда боится в атаку играть.
Точно, Семак стал совсем как Анчелотти. :-)
0
0
0
Ответ Плакса Джон ушел налево
Ростов - Спартак - всегда топ матчи 💪 Всегда аншлаг на Спартаке, народная команда. 🟨🟦 🟥⬜️
Клоуны тоже всегда в цирке для народа выступают😎
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0
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