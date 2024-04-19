Чемпионат России. «Факел» в гостях у «Краснодара», «Зенит» в воскресенье сыграет с «Оренбургом», «Спартак» – с «Ростовом»

«Краснодар» примет «Факел» в стартовом матче 25-го тура Мир РПЛ.

В субботу «Локомотив» сыграет с «Рубином» в гостях, ЦСКА будет противостоять «Ахмату».

В воскресенье «Пари НН» примет «Динамо», «Зенит» сыграет с «Оренбургом», а завершится тур матчем «Ростов» – «Спартак».

Чемпионат России

25-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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