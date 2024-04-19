Мусаев после 2:0 с «Факелом»: «Не думаю о чемпионской гонке. Для меня главное – качество игры «Краснодара». Сегодня оно было хорошим»
Мурад Мусаев дал комментарий после победы над «Факелом» (2:0) в 25-м туре РПЛ.
«Краснодар» остался на втором месте в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 46 очков в 24 играх. У лидирующего «Зенита» 47 баллов и матч в запасе.
– Если судить по результату, то второй тайм был лучше у «Краснодара». А что скажете про качество игры?
– Я доволен содержанием игры. Первый тайм был ярким, мы много комбинировали и создавали моменты. Очень важно, что команде удалось сыграть дисциплинированно в обороне. «Факел» – такая команда, у которой всегда есть моменты, но мы сыграли аккуратно.
Конечно, хотелось забить второй мяч раньше, чтобы успокоить игру. Но в целом мы играли в футбол и комбинировали. Поздравил ребят, потому что это была не только победа, но и хорошее качество игры.
– Виктор Са был признан лучшим игроком матча. Можете оценить его игру и взаимодействие с Джоном Кордобой в эпизоде с первым голом?
– У Виктора Са был не только эпизод с голом, он создал еще несколько моментов передачами под второй темп, хорошо работал под давлением и отрабатывал сзади. Это был хороший матч в его исполнении.
– Снизилось ли давление на вас после победы над «Факелом», или напряжение от чемпионской гонки по‑прежнему высокое?
– Не думаю о чемпионской гонке. Для меня всегда главное – это качество игры «Краснодара». В матче с «Факелом» оно было хорошим и совпало с результатом. Сейчас я счастлив, но через пять дней следующий матч, поэтому нужно двигаться дальше.
– Можно ли сказать, что это был самый качественный матч «Краснодара» после вашего возвращения?
– Ну, это был самый ровный матч. В предыдущих играх иногда случались провалы, а с «Факелом» получился самый ровный матч с хорошей концентрацией и качеством, – сказал главный тренер «Краснодара».
24.09.2023 против Оренбурга дома 3 : 1. А вот Нижний не пропускал в этом сезоне еще 4 ни от кого.
Хотя могу предположить твою цель. Тут либо глупость, либо попытка накатить популярную сейчас бочку в огород Краснодара. Слишком уж активная компания по всем фронтам, без толковых аргументов. Тупо плюсами.
Но ты скорее всего в футболе кайфуешь от пасов защитников друг другу и счете на табло, мне нравиться иное. Удачи в хайпе по Ивичу. Тренер хороший, но не для команды, где игра в приоритете результату.
4-1 от зенита могли отлетать спокойно.
А ничья даже если бы была, то явно не по игре.
А вот матч 1 тура в Питере - весьма достойная игра с шансом увезти заслуженные 3 очка.
Вот так запиши.
2. Воспитанники будут в основе, когда по уровню игры будут способны в нее попасть.
Идем далее: "Болельщики, для которых вроде как клуб и создавался" - опять же - бред. Клубу нужны болельщики, но причина создания клуба далеко не в них. Даже аргументировать очевидный ответ на такой бред - излишне.
"заявления вроде этого - просто предательство людей которые поверили в это чудо." - то есть по вашему мнению Мурад Мусаев должен думать наоборот? О таблице, а не о игре? Его работа ставить игру, а не смотреть в таблицу. Странное видение предательства...