Мусаев после 2:0 с «Факелом»: «Не думаю о чемпионской гонке. Для меня главное – качество игры «Краснодара». Сегодня оно было хорошим»

Теги Зенит премьер-лига Россия Факел Краснодар Джон Кордоба Матч ТВ Жоао Виктор Сантос Мурад Мусаев Футбол

Мурад Мусаев дал комментарий после победы над «Факелом» (2:0) в 25-м туре РПЛ.

«Краснодар» остался на втором месте в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 46 очков в 24 играх. У лидирующего «Зенита» 47 баллов и матч в запасе. 

– Если судить по результату, то второй тайм был лучше у «Краснодара». А что скажете про качество игры?

– Я доволен содержанием игры. Первый тайм был ярким, мы много комбинировали и создавали моменты. Очень важно, что команде удалось сыграть дисциплинированно в обороне. «Факел» – такая команда, у которой всегда есть моменты, но мы сыграли аккуратно.

Конечно, хотелось забить второй мяч раньше, чтобы успокоить игру. Но в целом мы играли в футбол и комбинировали. Поздравил ребят, потому что это была не только победа, но и хорошее качество игры.

– Виктор Са был признан лучшим игроком матча. Можете оценить его игру и взаимодействие с Джоном Кордобой в эпизоде с первым голом?

– У Виктора Са был не только эпизод с голом, он создал еще несколько моментов передачами под второй темп, хорошо работал под давлением и отрабатывал сзади. Это был хороший матч в его исполнении.

– Снизилось ли давление на вас после победы над «Факелом», или напряжение от чемпионской гонки по‑прежнему высокое?

– Не думаю о чемпионской гонке. Для меня всегда главное – это качество игры «Краснодара». В матче с «Факелом» оно было хорошим и совпало с результатом. Сейчас я счастлив, но через пять дней следующий матч, поэтому нужно двигаться дальше.

– Можно ли сказать, что это был самый качественный матч «Краснодара» после вашего возвращения?

– Ну, это был самый ровный матч. В предыдущих играх иногда случались провалы, а с «Факелом» получился самый ровный матч с хорошей концентрацией и качеством, – сказал главный тренер «Краснодара». 

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35 комментариев
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Мурад, так после твоего назначения о ней вообще никто не думает
+67
-15
+52
Краснодар с уверенной победой! Они играли лучше и получили её, как награду за своё упорство.
+21
-8
+13
Ответ Владислав Сабельников
Мурад, так после твоего назначения о ней вообще никто не думает
ХОРОШ!!!
+8
-3
+5
Не повалились,уже хорошо.Спартак вон вообще два раза Факелу влетел.
+2
-1
+1
Ответ antip2000@pisem.net
Спасибо за пожелание. Буду смотреть дальше, как такой великий "не диванный, не пивной" эксперт советует.
От души, старина
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Ответ Levaevich
Ну смотри дальше. Повезло что Динамо сейчас абсолютно никакие и Лещук там подарков нараздавал, а то и серебро было бы под угрозой
Спасибо за пожелание. Буду смотреть дальше, как такой великий "не диванный, не пивной" эксперт советует.
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Ответ Levaevich
1 матч. Это ж мега анализ какой.
Для того, чтоб показать тебе то, что ты не факты преследуешь, а тупо брешешь, для "словца". Вообще, не вижу смысла спорить с тем, кто не интересуется футболом. А бездумно хейтит...
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Ответ Levaevich
Ты о чем мальчик? Оренбург дома был обыгран в декабре 2 - 1. Матчасть родного клуба подучи что-ли
Девочка, "Да От Нижнего который 3 гола ни разу в сезоне не забил." - уже не твоя фраза? Я тебе и привел пример противоречия, Нижний - Оренбург 3-1, взял из календаря НН
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Ответ Levaevich
Никто не хайпует. Футбол это игра, а в игре выигрывают. И результат всегда будет во главе. Если ты можешь дать результат и ещё зрелище а-ля топ АПЛ ты красавец. Но той самой "игры" у Краснодара нет уже года 4-5. Р чем ты говоришь. Самое страшное чтобы адекватные болельщики быков не стали сектантами как в Спартаке со "’стеночками-забеганиями". Та игра, по которой все скучают она появилась благодаря мастерам котооын играли и были способны дать тот Футбол. Перейра, Газинский, Широко, Мамаев, Измайлов и далее по списку. А кто сейчас у быков? Олусегун и Батчи? Которые подходят только для вертикального футбола, контр атак и тд. О чем ты говоришь вообще? Ивич выжимал 150 процентов из того состава который был. Или Хашиг ему зимой там игроков подкупил которые были запрошены? Нет, он только в раздевалках пацанам предьявлять может, которые на 1 месте идут)
Странно, что ты хочешь видеть красивую игру с 1 дня нового тренера, при том, что сам признаешь, что для нее нужен подбор игроков и время. Я лишь пишу, что очевидные сдвиги по игре в лучшую сторону после прихода Мусаева есть. А по предъявам Хашига пацанам - вообще какие-то фантазии личные.
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Ответ Levaevich
Да От Нижнего который 3 гола ни разу в сезоне не забил. Наверное ты смотрел другую игру. 4-1 от зенита могли отлетать спокойно. А ничья даже если бы была, то явно не по игре. А вот матч 1 тура в Питере - весьма достойная игра с шансом увезти заслуженные 3 очка.
Кстати, не знаю с какой целью ты обманываешь, но:
24.09.2023 против Оренбурга дома 3 : 1. А вот Нижний не пропускал в этом сезоне еще 4 ни от кого.
Хотя могу предположить твою цель. Тут либо глупость, либо попытка накатить популярную сейчас бочку в огород Краснодара. Слишком уж активная компания по всем фронтам, без толковых аргументов. Тупо плюсами.
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Ответ Levaevich
Да От Нижнего который 3 гола ни разу в сезоне не забил. Наверное ты смотрел другую игру. 4-1 от зенита могли отлетать спокойно. А ничья даже если бы была, то явно не по игре. А вот матч 1 тура в Питере - весьма достойная игра с шансом увезти заслуженные 3 очка.
Я смотрел именно ту игру, при этом, я смотрел все игры Краснодара, года с 2010го. И видел, что голы Нижнего не следовали из логики игры, были просадки у Краснодара по темпу, ошибки, но первая игра при новом-старом тренере. На искусственном газоне, не самого лучшего качества. Далее, 4-1 от Зенита могли бы отлетать, если ты учитываешь офсайдные моменты. С игры у Зенита не было более полутора моментов и итоговых двух голов.
Но ты скорее всего в футболе кайфуешь от пасов защитников друг другу и счете на табло, мне нравиться иное. Удачи в хайпе по Ивичу. Тренер хороший, но не для команды, где игра в приоритете результату.
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Ответ antip2000@pisem.net
3 мяча от нижнего при 4 забитых в первом матче после принятия команды? Не идеально, но лучше, чем 0-2 Химкам. 2 от команды, которая по бюджету в 2 раза превосходит? Допустимо, не считаю, что это более позорно, чем 0-2 с Химками. Тем более при полнейшем отсутствии хаоса и 1,5 допущенных момента. Вот так запиши.
Да От Нижнего который 3 гола ни разу в сезоне не забил. Наверное ты смотрел другую игру.
4-1 от зенита могли отлетать спокойно.
А ничья даже если бы была, то явно не по игре.
А вот матч 1 тура в Питере - весьма достойная игра с шансом увезти заслуженные 3 очка.
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Ответ Levaevich
3 мяча от нижнего , 2 от зенита при полнейшем хаосе и куче длпущенных моментов, это "игра лучше". Ок так и запишем.
3 мяча от нижнего при 4 забитых в первом матче после принятия команды? Не идеально, но лучше, чем 0-2 Химкам. 2 от команды, которая по бюджету в 2 раза превосходит? Допустимо, не считаю, что это более позорно, чем 0-2 с Химками. Тем более при полнейшем отсутствии хаоса и 1,5 допущенных момента.
Вот так запиши.
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Ответ Levaevich
Ок. Удачи. Напиши когда мега краснодарская игра вернётся и когда 11 воспитанников вместо 8 латиносов и африканцев будут играть
1. Игра уже смотрится лучше, чем при Ивиче.
2. Воспитанники будут в основе, когда по уровню игры будут способны в нее попасть.
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Ответ Levaevich
Высказывание из разряда евсеевского "голы в футболе не главное". Может вы, Мурад Олегович не думаете о чемпионстве, а тысячи болельщиков поверили в это зимой и очень сильно ждали. Болельщики, для которых вроде как клуб и создавался. А заявления вроде этого - просто предательство людей которые поверили в это чудо.
Разберем ваше видение по предложениям: "тысячи болельщиков поверили в это зимой и очень сильно ждали" - люди, которые смотрят футбол, а не счет на табло и понимают российские реалии не "поверили" в это, вероятность существует, но очень низкая, как на любой фантастический случай. А проблемы стада, которое видит счет на табло, позицию в таблице и думают, что вот оно - чемпионство ничего кроме отрицательных эмоций к уровню умственного развития не вызывают.
Идем далее: "Болельщики, для которых вроде как клуб и создавался" - опять же - бред. Клубу нужны болельщики, но причина создания клуба далеко не в них. Даже аргументировать очевидный ответ на такой бред - излишне.
"заявления вроде этого - просто предательство людей которые поверили в это чудо." - то есть по вашему мнению Мурад Мусаев должен думать наоборот? О таблице, а не о игре? Его работа ставить игру, а не смотреть в таблицу. Странное видение предательства...
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Ответ utsh44psmr
Комментарий скрыт
Мурад, ты молодец так держать,👍
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Вот поэтому Краснодар никогда не будет чемпионом, пока они думают о каком то качестве игры, другие ставят задачи на чемпионства.
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