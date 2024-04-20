Виллиан Роша: «О величии ЦСКА знают все, кто играет против нашего клуба»

Виллиан Роша отметил величие ЦСКА.

– Мы продолжаем борьбу в Кубке. Чувствуется дополнительное давление из-за того, что мы победители прошлого розыгрыша?

– Мы не ощущаем этого. Все, кто играет против нас, знают о величии нашего клуба.

Но мы выходим на матч исключительно ради победы. Хочется отдельно поблагодарить наших болельщиков, которые приходят на кубковые игры и так страстно нас поддерживают.

Мы не должны никого бояться. Кто бы ни оказался нашим соперником, мы готовы к любому, – сказал игрок ЦСКА.