Виллиан Роша: «О величии ЦСКА знают все, кто играет против нашего клуба»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Виллиан да Силва Роша Футбол

Виллиан Роша отметил величие ЦСКА.

– Мы продолжаем борьбу в Кубке. Чувствуется дополнительное давление из-за того, что мы победители прошлого розыгрыша?

– Мы не ощущаем этого. Все, кто играет против нас, знают о величии нашего клуба.

Но мы выходим на матч исключительно ради победы. Хочется отдельно поблагодарить наших болельщиков, которые приходят на кубковые игры и так страстно нас поддерживают.

Мы не должны никого бояться. Кто бы ни оказался нашим соперником, мы готовы к любому, – сказал игрок ЦСКА.

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11 комментариев
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Нравится мне настрой нашего капитана! Настоящий лидер
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-2
+8
Ответ Никита Самарин
Сити с ужасом вспоминает великий и ужасный ЦСКА 😏
Реал до сих пор от 0-3 в себя приходит😁
+7
0
+7
Ответ Никита Самарин
Сити с ужасом вспоминает великий и ужасный ЦСКА 😏
https://www.youtube.com/watch?v=PT8CvFIrk5Y
+4
0
+4
Ответ Никита Самарин
Сити с ужасом вспоминает великий и ужасный ЦСКА 😏
Ты про последнюю игру в Манчестере где ЦСКА выиграл 1-2?
+3
0
+3
Все верно! ЦСКА один из двух российских клубов, который знают на западе!
21 год подряд постоянно играть в Еврокубках дорогого стоит.
+2
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+2
Ответ [ADO]
Нравится мне настрой нашего капитана! Настоящий лидер
Уже удалился
+1
0
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Сити с ужасом вспоминает великий и ужасный ЦСКА 😏
+4
-4
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Гнать тебя палками из ЦСКА.
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За такие красные карточки, надо гнать тебя из команды! Ты просто плюнул в лицо своей команде и ее болельщикам!
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Величее между ног!
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