Роша готов продлить контракт с ЦСКА, но на улучшенных условиях (Metaratings)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Виллиан да Силва Роша Футбол

ЦСКА хочет продлить контракт с Виллианом Рошей.

По данным Metaratings.ru, московский клуб провел переговоры с агентом 29-летнего бразильского защитника по поводу подписания нового соглашения.

Роша не против продлить контракт с ЦСКА, но хочет при этом улучшить финансовую его составляющую. Отмечается, что для армейцев это не должно стать критической проблемой.

Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года после перехода из «Портимоненсе». На счету защитника шесть голов и четыре результативные передачи в 60 матчах. Нынешний контракт действует до июня 2025 года, в нем есть опция продления еще на один сезон.

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4 комментария
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Как бы то ни было качественнный защитник по меркам РПЛ, нужно продлевать...
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+6
Нужно обязательно продлевать! Без Роши уже сложно представить себе ЦСКА... Очень нужен сейчас команде.
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+4
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