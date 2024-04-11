Роша готов продлить контракт с ЦСКА, но на улучшенных условиях (Metaratings)

ЦСКА хочет продлить контракт с Виллианом Рошей.

По данным Metaratings.ru, московский клуб провел переговоры с агентом 29-летнего бразильского защитника по поводу подписания нового соглашения.

Роша не против продлить контракт с , но хочет при этом улучшить финансовую его составляющую. Отмечается, что для армейцев это не должно стать критической проблемой.

выступает за ЦСКА с сентября 2022 года после перехода из «Портимоненсе». На счету защитника шесть голов и четыре результативные передачи в 60 матчах. Нынешний контракт действует до июня 2025 года, в нем есть опция продления еще на один сезон.