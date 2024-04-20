Роша о том, почему бразильцы едут в РПЛ: «Я перешел в ЦСКА, потому что идентифицирую себя с этим чемпионатом. Игровой стиль мне очень нравится»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Виллиан да Силва Роша Футбол

Виллиан Роша объяснил, почему решил перейти в РПЛ .

– А в Бразилии смотрят российский футбол? С учетом довольно большого количества бразильцев в нашей лиге.

– Смотрят, но не так много людей, потому что по телевизору редко показывают матчи РПЛ. Но кто-то, безусловно, находит способы посмотреть. Могу сказать, что моя семья следит за всеми матчами ПФК ЦСКА (улыбается).

– Почему бразильцы сейчас приезжают в РПЛ, зная, что у нас нет еврокубков?

– Прежде, чем я сюда приехал, я получал и другие предложения. Но я перешел в ПФК ЦСКА, потому что идентифицирую себя с этим чемпионатом. Этот игровой стиль мне очень нравится, поэтому я и остановился на России.

– Как считаешь, можно ли из РПЛ попасть в сборную своей страны?

– Жду и надеюсь, что такая возможность предоставится. Я каждый день думаю об этом, поэтому упорно выполняю свою работу. Если в один из дней предоставится такая возможность – я готов. Надеюсь, тренер сборной меня когда-нибудь позовет, – сказал игрок ЦСКА.

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7 комментариев
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Наш Слоняра!
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Ответ Честный контроль
Несомненно Роша достоин вызова в сборную Бразилии! В России он лучший на своей позиции!
Если он лучший в России, не значит, что он лучше тех, кто играет в ЛЧ и в топ-5 европейских чемпионатах
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Ответ Артём Амирджанян
Если он лучший в России, не значит, что он лучше тех, кто играет в ЛЧ и в топ-5 европейских чемпионатах
Как раз значит.
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Ответ Честный контроль
Несомненно Роша достоин вызова в сборную Бразилии! В России он лучший на своей позиции!
Не лучший судя по статистике лучшим центральным защитником является Осипенко из Ростова, ну а среди всех защитников лучший это Дуглас Сантос из Зенита, Роши да же в 6-ки нет.
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