Роша о том, почему бразильцы едут в РПЛ: «Я перешел в ЦСКА, потому что идентифицирую себя с этим чемпионатом. Игровой стиль мне очень нравится»

Виллиан Роша объяснил, почему решил перейти в РПЛ .

– А в Бразилии смотрят российский футбол? С учетом довольно большого количества бразильцев в нашей лиге.

– Смотрят, но не так много людей, потому что по телевизору редко показывают матчи РПЛ. Но кто-то, безусловно, находит способы посмотреть. Могу сказать, что моя семья следит за всеми матчами (улыбается).

– Почему бразильцы сейчас приезжают в , зная, что у нас нет еврокубков?

– Прежде, чем я сюда приехал, я получал и другие предложения. Но я перешел в ПФК ЦСКА, потому что идентифицирую себя с этим чемпионатом. Этот игровой стиль мне очень нравится, поэтому я и остановился на России.

– Как считаешь, можно ли из РПЛ попасть в сборную своей страны?

– Жду и надеюсь, что такая возможность предоставится. Я каждый день думаю об этом, поэтому упорно выполняю свою работу. Если в один из дней предоставится такая возможность – я готов. Надеюсь, тренер сборной меня когда-нибудь позовет, – сказал игрок ЦСКА.