Агентство Роши о переговорах с ЦСКА: «Предложение не соответствует ценности Виллиана для клуба. Он стоит гораздо больше»

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Агентство Виллиана Роши не удовлетворено условиями по новому контракту с ЦСКА.

Представители защитника ЦСКА Виллиана Роши рассказали о ходе переговоров по продлению контракта с бразильцем.

Ранее сообщалось, что Роша готов продлить контракт с ЦСКА, но на улучшенных условиях.

«Да, ЦСКА сделал предложение по продлению контракта, но это предложение непоследовательно и не соответствует ценности и значимости Виллиана для клуба. На сегодняшний день Виллиан стоит гораздо больше.

Хочу отметить, что в прошлом клуб отклонял предложения, которые были бы очень выгодны с финансовой точки зрения для игрока», – заявили в агентстве бразильца.

Действующее соглашение игрока действует до июня 2025 года с опцией продления на один сезон.

Роша перешел в ЦСКА в сентябре 2022 года из «Портимоненсе». На счету защитника 6 голов и четыре результативные передачи в 60 матчах за «армейцев».

Статистику защитника можно увидеть тут.

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11 комментариев
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пора бы клубу уже понять... времена изменились
и с ключевыми игроками долгий торг неуместен...
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Есть же опция продления на один год - получается до лета 2026 года.
Не рановато ли вести переговоры ?
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О, узнаю мой любимый ЦСКА, ща за 50к баксов снова будем год торговаться и просрём игрока, супер
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По пути Фернандеса пойдет, дорожка натоптана😀
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Отчего отталкиваются, говоря о стоимости этого игрока? Видимо есть другое предложение или как-то иначе?
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В Европу намылился. К бабке не ходи))
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ЦСКА начинает трястись над каждой копейкой. За Рошу не стоит жалеть денег. Понакупали всякой арабской хрени, а на Рошу денег нет?
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Ответ devran sadik
Отчего отталкиваются, говоря о стоимости этого игрока? Видимо есть другое предложение или как-то иначе?
От остальных игроков клуба. Не всех,но многих.
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Ответ ДнепрЧемпион1983
Еще один бекао. Гнать его нахрен если будет борзеть
Ну да, лучше зажать условные 500 000$ ( полтора Мусаева) и остаться без самого стабильного и сильно ЦЗ в команде. Гениально
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