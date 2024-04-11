Агентство Роши о переговорах с ЦСКА: «Предложение не соответствует ценности Виллиана для клуба. Он стоит гораздо больше»

Агентство Виллиана Роши не удовлетворено условиями по новому контракту с ЦСКА.

Представители защитника ЦСКА Виллиана Роши рассказали о ходе переговоров по продлению контракта с бразильцем.

Ранее сообщалось, что Роша готов продлить контракт с ЦСКА, но на улучшенных условиях.

«Да, ЦСКА сделал предложение по продлению контракта, но это предложение непоследовательно и не соответствует ценности и значимости Виллиана для клуба. На сегодняшний день Виллиан стоит гораздо больше.

Хочу отметить, что в прошлом клуб отклонял предложения, которые были бы очень выгодны с финансовой точки зрения для игрока», – заявили в агентстве бразильца.

Действующее соглашение игрока действует до июня 2025 года с опцией продления на один сезон.

Роша перешел в ЦСКА в сентябре 2022 года из «Портимоненсе». На счету защитника 6 голов и четыре результативные передачи в 60 матчах за «армейцев».

Статистику защитника можно увидеть тут.