Мостовой об Абаскале и «Спартаке»: «Сейчас многие говорят те слова, которые я говорил полтора года назад. Кто это? Как? Зачем и откуда?»

Александр Мостовой отметил, что был прав насчет Гильермо Абаскаля.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России также позлился ожиданиями от матча «Спартака» с «Ростовом».

«Сейчас одна радость у многих, что наконец-то убрали.

Мне нравится, что сейчас многие говорят те слова, которые я говорил еще полтора года назад при назначении. Кто это? Как? Зачем и откуда? Сейчас немножко начали понимать, хотя об этом я начал говорить еще в первый день.

«Ростов» играет, как играл, ничем не лучше « » или других команд. Просто у команды сейчас пошли положительные результаты. Но мы видели несколько игр. Вперед ударили, рикошет и гол. И сам Карпин говорит, какая разница, каким путем ты выигрываешь, ударом с 30 или с 50 метров.

Конечно, домашний стадион даст преимущество «Ростову». Тем более когда, если не сейчас, обыгрывать «Спартак», который натерпелся с посторонним человеком? Но по-футбольному, по составу и всему остальному «Ростов» не превосходит «Спартак». «Спартак» обязан собраться, чтобы у них все стало нормально, и дать бой», – сказал .