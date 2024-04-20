Мостовой об Абаскале и «Спартаке»: «Сейчас многие говорят те слова, которые я говорил полтора года назад. Кто это? Как? Зачем и откуда?»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Александр Мостовой Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой отметил, что был прав насчет Гильермо Абаскаля.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России также позлился ожиданиями от матча «Спартака» с «Ростовом».

«Сейчас одна радость у многих, что Абаскаля наконец-то убрали.

Мне нравится, что сейчас многие говорят те слова, которые я говорил еще полтора года назад при назначении. Кто это? Как? Зачем и откуда? Сейчас немножко начали понимать, хотя об этом я начал говорить еще в первый день.

«Ростов» играет, как играл, ничем не лучше «Спартака» или других команд. Просто у команды сейчас пошли положительные результаты. Но мы видели несколько игр. Вперед ударили, рикошет и гол. И сам Карпин говорит, какая разница, каким путем ты выигрываешь, ударом с 30 или с 50 метров.

Конечно, домашний стадион даст преимущество «Ростову». Тем более когда, если не сейчас, обыгрывать «Спартак», который натерпелся с посторонним человеком? Но по-футбольному, по составу и всему остальному «Ростов» не превосходит «Спартак». «Спартак» обязан собраться, чтобы у них все стало нормально, и дать бой», – сказал Мостовой.

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27 комментариев
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У него точно диагноз - Абаскаль головного мозга.
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мостовой-редкий говнюк.
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Какой-то набор слов и ни разу про чеканил. Это другой ИИ использовали)))
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Мостовой: Абаскаль Абаскаль Абаскаль Абаскаль Абаскаль Абаскаль Абаскаль Абаскаль Абаскаль Абаскаль Абаскаль...
+6
-1
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Мосту конечно тяжело будет, если придёт не очередной иностранец, а нашего назначат, тут особо не позлословишь)) а вот если иностранец, то это ещё на год фронт работ обеспечен!
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+4
Мостовой: сейчас Мостовой говорит то,о чем я как попугай талдычил каждый день!
+2
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+2
Время рассудит. У меня лично нет уверенности, что Абаскаль плохой тренер, а скорее наоборот, НО попавм в проф клуб, где всё максимально непрофессионально: начиная от куроводства, заканчивая игроками, ему не хватило опыта. Аба по тренерским меркам ещё крайне молод и времени у него более чем достаточно. Я ему могу пожелать только удачи.
+3
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+2
Ответ Пользователь Huawei
А он это после ухода Абаскаля высказал?
Да, буквально на следующий день.
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+2
Ответ Novak
Мостовой не ограничивается Спартаком. Он уже и краснодарскому Мусаеву претензии предъявляет такие же, как и Абаскалю.
Мусаев тоже чеканить не умеет?
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Ответ ericssons
Такие сторис как он про волков в шкуре овец выкладывают только 13-летние девочки. Это тоолькко один пример из многих.
Приведи еще примеры, будь добр). Следующий, по всей видимости, должен быть про состав и Бога? Какие еще из новостей спорца и высеров журнашлюх запомнил и борзыкиноблогеров запомнил? :) И пруфы про то, что только 13-летние девочки постят про волков будут?)
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Ответ ericssons
Он тренировал и вёл себя так, как будто ему не 35, а 17 годиков. Я думаю есть 17-летние таланты, кто даже более адекватные вещи делал бы.
Это как узнать удалось? Что за мерило годики? Пару раз послал на журналистов и помолодел? С этими журнашлю вообще разговарить надо как Валера, а Валере с его "ну и" 5 годиков?
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Ответ Novak
Да, буквально на следующий день.
😂
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Ответ Novak
Мостовой: «Мусаев в «Краснодаре» – это что вообще такое? За какие заслуги он вернулся в «Краснодар», я не понимаю. Кто он такой, в футбол он играл вообще? Для меня это ужас. Какой там атакующий футбол. При чем здесь футбол и Мусаев?» https://www.sports.ru/football/1115998621-aleksandr-mostovoj-musaev-v-krasnodare-eto-chto-voobshhe-takoe-kto-on-.html
А он это после ухода Абаскаля высказал?
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Ответ Пользователь Huawei
Мусаев тоже чеканить не умеет?
Мостовой: «Мусаев в «Краснодаре» – это что вообще такое? За какие заслуги он вернулся в «Краснодар», я не понимаю. Кто он такой, в футбол он играл вообще? Для меня это ужас. Какой там атакующий футбол. При чем здесь футбол и Мусаев?»

https://www.sports.ru/football/1115998621-aleksandr-mostovoj-musaev-v-krasnodare-eto-chto-voobshhe-takoe-kto-on-.html
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Ответ Spaten
Мосту конечно тяжело будет, если придёт не очередной иностранец, а нашего назначат, тут особо не позлословишь)) а вот если иностранец, то это ещё на год фронт работ обеспечен!
Мостовой не ограничивается Спартаком. Он уже и краснодарскому Мусаеву претензии предъявляет такие же, как и Абаскалю.
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Ответ Костя Филипов
Тут Царя я поддержу - владельцы Спартака имеют что-то общее со страдающими игровой зависимостью - каждый раз они дергают эту чертову ручку с фамилиями тренеров в надежде, что выпадет сектор 🏆, ну кстати говоря разок прокатило
И ни разу не выпала буква "М" :(
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1. Ты много чего говорил...
2. Про Абаскаля - не ты первый, некоторые раньше успели.
3. "Я, я, я...." Головка..
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да, ты, прям - Ванга!
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Самое интересное, что Мостовому и близко не подойти к тому тренерскому уровню, на котором уже сейчас находится Абаскаль.
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Отстань ты уже от него, там вон Мусаев тоже не играл в футбол, пора переключаться
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Видимо больше нечем заняться - " фанату" Абаскаля....
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