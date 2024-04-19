Андрей Аршавин: «Я бы стоил меньше Мостового сейчас. Точно дешевле 100 млн евро»
Андрей Аршавин предположил, сколько бы стоил, если бы играл сейчас.
– Александр Мостовой сказал, что стоил бы сегодня больше 100 млн евро?
– Я бы сейчас стоил меньше Мостового.
– Сколько?
– Не знаю… Точно дешевле 100 млн евро, – сказал бывший игрок «Арсенала» Андрей Аршавин.
Аршавин о наградах: «После развода Юля забрала все! Статуэтку игрока месяца в АПЛ, медали, в том числе с Евро-2008. Скорбных чувств нет, дебилизм, да и только»
Мост мог бы стоить дорого на пике - не 100, но 50-80 за него отдали бы. А если бы Аршавин пахал на тренировках и не был бы лентяем, то за него бы отдали все 120-150. Таланта там было - море.
Насчёт Мостового непонятно, все остальные точно, журналисты и так далее..)