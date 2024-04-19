Андрей Аршавин: «Я бы стоил меньше Мостового сейчас. Точно дешевле 100 млн евро»

Андрей Аршавин предположил, сколько бы стоил, если бы играл сейчас.

– сказал, что стоил бы сегодня больше 100 млн евро?

– Я бы сейчас стоил меньше Мостового.

– Сколько?

– Не знаю… Точно дешевле 100 млн евро, – сказал бывший игрок «Арсенала» .

Аршавин о наградах: «После развода Юля забрала все! Статуэтку игрока месяца в АПЛ, медали, в том числе с Евро-2008. Скорбных чувств нет, дебилизм, да и только»