Андрей Аршавин: «Я бы стоил меньше Мостового сейчас. Точно дешевле 100 млн евро»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия премьер-лига Англия Арсенал Александр Мостовой деньги Футбол

Андрей Аршавин предположил, сколько бы стоил, если бы играл сейчас.

Александр Мостовой сказал, что стоил бы сегодня больше 100 млн евро?

– Я бы сейчас стоил меньше Мостового.

Сколько?

– Не знаю… Точно дешевле 100 млн евро, – сказал бывший игрок «Арсенала» Андрей Аршавин.

Аршавин о наградах: «После развода Юля забрала все! Статуэтку игрока месяца в АПЛ, медали, в том числе с Евро-2008. Скорбных чувств нет, дебилизм, да и только»

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39 комментариев
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Ответ тот самый гол Аршавина Левенцу
Начнём с того, что клубам, которые имеют возможность заплатить такую сумму, «царь» бы в принципе не понадобился - кому нужен медленный, не отрабатывающий назад, неспособный играть под давлением, и не делающий объём игрок? Пиковый Мостовой - это условный Джалминья на минималках. Сейчас бы он максимум в Греции или Турции играл
Манеру игры футболиста определяет среда, в которой он существует. Если бы молодого Мостового можно было поместить в современные футбольные реалии, с современной тактикой, физикой и т.п., он играл бы иначе. А если просто рассматривать игрока из прошлого без поправки на специфику - Пеле бы тоже в топовом современном футболе не пригодился.
+30
-4
+26
что у них там происходит)
+22
-1
+21
Ответ Yobo
100 млн за игрока из восточной Европы топ клубы никогда бы не заплатили и сейчас, разве что если только за пикового Шевченко.
и еще за Мудрика...ой
+24
-3
+21
Ответ Роман Ромашка
что у них там происходит)
в футбольный менеджер играют)
+9
-1
+8
Ответ Yobo
100 млн за игрока из восточной Европы топ клубы никогда бы не заплатили и сейчас, разве что если только за пикового Шевченко.
Левандовский тоже из восточной Европы
+7
0
+7
Ответ Yobo
100 млн за игрока из восточной Европы топ клубы никогда бы не заплатили и сейчас, разве что если только за пикового Шевченко.
Пиковый Шева, победитель ЛЧ и обладатель ЗМ, сейчас побольше бы стоил, 150+
+8
-2
+6
Ответ тот самый гол Аршавина Левенцу
Начнём с того, что клубам, которые имеют возможность заплатить такую сумму, «царь» бы в принципе не понадобился - кому нужен медленный, не отрабатывающий назад, неспособный играть под давлением, и не делающий объём игрок? Пиковый Мостовой - это условный Джалминья на минималках. Сейчас бы он максимум в Греции или Турции играл
"Условный" Джалминья - лучший футболист Бразилии в команде с Ривалдо и Кафу) чемпион Испании в Депоре. По современным меркам это точно 100+))
Мост мог бы стоить дорого на пике - не 100, но 50-80 за него отдали бы. А если бы Аршавин пахал на тренировках и не был бы лентяем, то за него бы отдали все 120-150. Таланта там было - море.
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Но дороже Сутормина.
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Ответ гилберт
Проблема в том что мало кто видел как Мост играл за Страсбур и Бенфику. Все забывают что в Сельту Мостовой приехал в 28 лет. Понятно что в 30 лет никто бы и 50 не дал.
Проблема не в этом, а в том, что за Бенфику он практически не играл, а за французские клубы (там был ещё Кан, который тогда звали у нас Каен, кто вообще такой клуб сейчас вспомнит?) лишь возвращал себя. Полно видео, как он играл за Спартак, и я считаю, что он играл круче, чем за Сельту. И он, и Шалимов были топами в начале 90-х. Думаю, что Мостовой по уровню спокойно мог играть в топ-клубе, а вот разума боженька видно достаточно не отмерил. Иначе как объяснить, что он поехал в Бенфику при живых Паоло Соузе и Руе Коште, лимите в 3 человека на легионеров, Кулькове, Юране и двух шведах-игроках и тренере-шведе? На что он рассчитывал? Он должен был быть Марадоной, чтобы при таком раскладе играть. Собственно, перезапустить карьеру он мог бы с легкостью, вернись на годик в Спартак, но видно и до этого не догадался.
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Ответ Роман Ромашка
что у них там происходит)
ценниками меряются
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Мостового-89 вполне могли бы приобрести в топ-клуб за рекордную сумму, существуй в те годы современная экономическая система. Молодой лидер чемпиона одной из топ-5 европейских лиг, великолепный дриблинг, видение поля, креативность. Элитный футболист покруче распиаренных беллингемов и заметно техничней, например, Палмера.Но, в те годы такие переходы, на таком уровне, были еще немыслимы по политическим причинам.
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Весна по разному на людей влияет конечно)
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Царь продешевил. Думал, скажет, что он бесценен.
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как Мост ходит по земле с таким самомнением ? его должно уже унести в космос
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Правильно, на то он и царь
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Ответ Роман Ромашка
что у них там происходит)
Они прикалываются.
Насчёт Мостового непонятно, все остальные точно, журналисты и так далее..)
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Комментарий удален модератором
Аршавин по адекватней в плане самооценки.
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Ответ Demetrio-77
Проблема не в этом, а в том, что за Бенфику он практически не играл, а за французские клубы (там был ещё Кан, который тогда звали у нас Каен, кто вообще такой клуб сейчас вспомнит?) лишь возвращал себя. Полно видео, как он играл за Спартак, и я считаю, что он играл круче, чем за Сельту. И он, и Шалимов были топами в начале 90-х. Думаю, что Мостовой по уровню спокойно мог играть в топ-клубе, а вот разума боженька видно достаточно не отмерил. Иначе как объяснить, что он поехал в Бенфику при живых Паоло Соузе и Руе Коште, лимите в 3 человека на легионеров, Кулькове, Юране и двух шведах-игроках и тренере-шведе? На что он рассчитывал? Он должен был быть Марадоной, чтобы при таком раскладе играть. Собственно, перезапустить карьеру он мог бы с легкостью, вернись на годик в Спартак, но видно и до этого не догадался.
Тогда предпочитали ехать компаниями, типа со знакомыми в один клуб. А по мастерсству он был не хуже Роберто Баджо
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Ответ Ковид 07.10.52
Мостовой сейчас стоил бы сколько Беллингем, они очень похожи и по мастерству и функционалу.
А что не Месси сразу?
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Начнём с того, что клубам, которые имеют возможность заплатить такую сумму, «царь» бы в принципе не понадобился - кому нужен медленный, не отрабатывающий назад, неспособный играть под давлением, и не делающий объём игрок? Пиковый Мостовой - это условный Джалминья на минималках. Сейчас бы он максимум в Греции или Турции играл
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Ну, фиг его знает
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Ответ bestvideox
Аршавин по адекватней в плане самооценки.
"такой игрок как я рождается раз в 50 лет"? ну-ну))
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Ответ Леха Нету
Сейчас даже позиции нет, на которой мостовой играл
сейчас у него была бы абсолютно такая же позиция как у Головина в Карпинских 4-3-3
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