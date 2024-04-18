Мостовой считает, что Федун заслуживает памятник при жизни: «Никаких проблем в «Спартаке» при нем не было: зарплаты платили вовремя, построили стадион»
Александр Мостовой высоко оценил работу Леонида Федуна в «Спартаке».
Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин заявил, что Федун не является хорошим футбольным руководителем, но заслуживает памятника при жизни за постройку нового стадиона.
– Юрий Заварзин заявил, что Федун заслуживает памятника при жизни за заслуги перед «Спартаком». Вам хотели поставить памятник за вашу игру в «Сельте». Кто из вас больше заслужил памятник?
– Это разные вещи. Мне хотели поставить памятник за то, что я сделал для клуба своими ногами, руками и головой. А «Спартак» много лет был до Федуна. Это нельзя сравнивать.
Конечно, Федун заслуживает, чтобы ему поставили памятник. Его сильно критиковали, но потом он перестал лезть в футбольные дела. Никаких проблем в «Спартаке» никогда при нем не было – зарплаты платили вовремя, построили стадион, все люди уезжали сытыми и богатыми. Вы представляете, сколько это людей, – сказал экс-игрок московского клуба.
Напомним, Федун был владельцем «Спартака» с 2004 по 2022 год.
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А Сельты не было до Мостового!?
1 чемпионство Спартака за 15 лет (при них) после 9 чемпионств за 10 лет (без них) - это реально достижение Федуна и Алекперова!
захочет - будет на нем Торпедо играть, а Спартак опять побираться
ещё можно город в честь Федуна назвать, ну а что