Мостовой считает, что Федун заслуживает памятник при жизни: «Никаких проблем в «Спартаке» при нем не было: зарплаты платили вовремя, построили стадион»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Александр Мостовой Матч ТВ Футбол

Александр Мостовой высоко оценил работу Леонида Федуна в «Спартаке».

Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин заявил, что Федун не является хорошим футбольным руководителем, но заслуживает памятника при жизни за постройку нового стадиона.

– Юрий Заварзин заявил, что Федун заслуживает памятника при жизни за заслуги перед «Спартаком». Вам хотели поставить памятник за вашу игру в «Сельте». Кто из вас больше заслужил памятник?

– Это разные вещи. Мне хотели поставить памятник за то, что я сделал для клуба своими ногами, руками и головой. А «Спартак» много лет был до Федуна. Это нельзя сравнивать.

Конечно, Федун заслуживает, чтобы ему поставили памятник. Его сильно критиковали, но потом он перестал лезть в футбольные дела. Никаких проблем в «Спартаке» никогда при нем не было – зарплаты платили вовремя, построили стадион, все люди уезжали сытыми и богатыми. Вы представляете, сколько это людей, – сказал экс-игрок московского клуба.

Напомним, Федун был владельцем «Спартака» с 2004 по 2022 год.

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23 комментария
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поставить ему памятник, потому что при нем не было проблем, зарплату платили вовремя. воистину великий владелец)
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По логике Мостового, Бартомеу надо памятник из платины в центре Барселоны поставить. Столько людей при нём уезжали из Барсы сытыми и богатыми)
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Все уезжали сытыми и богатыми! Кто через год-полтора, кто через полгода. Главное, что сытость не зависела от результатов деятельности.
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Ответ NIK7478
Как это не было проблем?! А новый тренер почти каждый новый сезон - это не проблема?! Проблема! А позорище с постоянными скандалами из-за высказываний эскортницы Федуна Салиховой?! Проблем не было только с деньгами, и всё.
Правильно! Вот же Его Величество говорит: «...все люди уезжали сытыми и богатыми. Вы представляете, сколько это людей?». Никаких проблем!
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Че там с прибылью от Города на реке?) а стадион в МОСКВЕ! в собственности не Спартака, а родного Лукойла! этого признания недостаточно, буржуи?!
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– Это разные вещи. Мне хотели поставить памятник за то, что я сделал для клуба своими ногами, руками и головой. А «Спартак» много лет был до Федуна. Это нельзя сравнивать.
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А Сельты не было до Мостового!?
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Абаскаль даже без Федуна уехал сытым и богатым. Это просто наше традиционное гостеприимство. Федун тут не причём.
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Закопайте его по пояс, верхнюю часть покраске в красный с белым. Вуаля, памятник готов
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думаю, Федуну и Алекперову должны скинуться и поставить памятник боссы Зенита и ЦСКА, которым они не мешали брать золотые медали)

1 чемпионство Спартака за 15 лет (при них) после 9 чемпионств за 10 лет (без них) - это реально достижение Федуна и Алекперова!
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Ответ Моутиньо оформляет 40
Так и при нынешних владельцах проблем с зарплатой нет, стадион стоит, трофей тоже какой-нибудь выиграют за 15 лет
стадион-то Федуновский
захочет - будет на нем Торпедо играть, а Спартак опять побираться
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Одно чемпионство за 20 лет – памятник. Мостовой гений иронии)
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Как это не было проблем?! А новый тренер почти каждый новый сезон - это не проблема?! Проблема! А позорище с постоянными скандалами из-за высказываний эскортницы Федуна Салиховой?! Проблем не было только с деньгами, и всё.
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А тот факт, что ему за это достался участок земли в Тушино под Город-на-реке2010, не считается? Каков доход с продаж был там суммарно? А то такой прямо альтруист этот федун, аж жуть...
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Мост никогда не пойдёт тренировать, он настолько на своём месте!
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Так и при нынешних владельцах проблем с зарплатой нет, стадион стоит, трофей тоже какой-нибудь выиграют за 15 лет
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За 18 федунских лет в СМ одно чемпионство, зато все сытые и богатые - памятник этому персонажу🤣🤣🤣
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памятник за вовремя выданную зарплату
ещё можно город в честь Федуна назвать, ну а что
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Единственное, что заслуживает Федун, это лет 15 строгого режима.
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Памятник - да. За стадион и за то, что не дал пропасть после мудрого руководства ростовских. А проблемы были.
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Ответ Игорь М.
Одно чемпионство за 20 лет – памятник. Мостовой гений иронии)
Миллер 20 лет не может взад в Питер переехать, потому что не может построить елду, вот это менеджер!!!
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Ответ Евгений Кузнецов
думаю, Федуну и Алекперову должны скинуться и поставить памятник боссы Зенита и ЦСКА, которым они не мешали брать золотые медали) 1 чемпионство Спартака за 15 лет (при них) после 9 чемпионств за 10 лет (без них) - это реально достижение Федуна и Алекперова!
Да, особенно, за 2006 и 2007 год, и маленькая фигурка Петтая у основания
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Ответ Egobrain
стадион-то Федуновский захочет - будет на нем Торпедо играть, а Спартак опять побираться
тогда на Лужники можно поехать, не проблема
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