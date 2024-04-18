Мостовой считает, что Федун заслуживает памятник при жизни: «Никаких проблем в «Спартаке» при нем не было: зарплаты платили вовремя, построили стадион»

Александр Мостовой высоко оценил работу Леонида Федуна в «Спартаке».

Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин заявил, что Федун не является хорошим футбольным руководителем, но заслуживает памятника при жизни за постройку нового стадиона.

– Юрий Заварзин заявил, что Федун заслуживает памятника при жизни за заслуги перед «Спартаком». Вам хотели поставить памятник за вашу игру в «Сельте». Кто из вас больше заслужил памятник?

– Это разные вещи. Мне хотели поставить памятник за то, что я сделал для клуба своими ногами, руками и головой. А «Спартак» много лет был до Федуна. Это нельзя сравнивать.

Конечно, Федун заслуживает, чтобы ему поставили памятник. Его сильно критиковали, но потом он перестал лезть в футбольные дела. Никаких проблем в «Спартаке» никогда при нем не было – зарплаты платили вовремя, построили стадион, все люди уезжали сытыми и богатыми. Вы представляете, сколько это людей, – сказал экс-игрок московского клуба.

Напомним, был владельцем « » с 2004 по 2022 год.