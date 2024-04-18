Мостовой о Слуцком: «Не стоит серьезно относиться к таким успехам, не будем Китай сравнивать с нами. Про Монголию давайте еще говорить»
Александр Мостовой критично отозвался о Леониде Слуцком.
Ранее Слуцкий, возглавляющий «Шанхай Шеньхуа», стал лучшим тренером чемпионата Китая в марте. В прошлом месяце команда под руководством 52-летнего специалиста выиграла три матча с общим счетом 7:0.
«Не стоит серьезно относиться к таким успехам. Давайте мы еще про Китай будем говорить или про Монголию. Не будем Китай сравнивать с нами.
Слуцкий был в «Рубине», в команде Чемпионшипа. Вот с этим и надо сравнивать. А на это мне вообще все равно», – сказал бывший хавбек сборной России Мостовой.
Слуцкий 3 раза выигрывал чемпионат в России, 2 раза Кубок брал в РФ. Не говоря уже про работу в Голландии, Англии, а теперь и в Китае.
Слуцкий по сравнению с Мостовым - в космосе.
Как тренер именно
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Простите, я не понял, ЧТО надо с этим сравнивать?
А Слуцкий так-то ещё с ЦСКА три раза золото брал.
P.S. Пздц у тебя аргумент, конечно))
Не пойму, это Царь оговорился и назвал нашу ФНЛ Чемпионшипом?)