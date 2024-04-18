Мостовой о Слуцком: «Не стоит серьезно относиться к таким успехам, не будем Китай сравнивать с нами. Про Монголию давайте еще говорить»

Теги Леонид Слуцкий Александр Мостовой высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Спорт-Экспресс Футбол

Александр Мостовой критично отозвался о Леониде Слуцком.

Ранее Слуцкий, возглавляющий «Шанхай Шеньхуа», стал лучшим тренером чемпионата Китая в марте. В прошлом месяце команда под руководством 52-летнего специалиста выиграла три матча с общим счетом 7:0.

«Не стоит серьезно относиться к таким успехам. Давайте мы еще про Китай будем говорить или про Монголию. Не будем Китай сравнивать с нами.

Слуцкий был в «Рубине», в команде Чемпионшипа. Вот с этим и надо сравнивать. А на это мне вообще все равно», – сказал бывший хавбек сборной России Мостовой.

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32 комментария
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Слуцкий в Рубине с нормальным составом занял 4 место, вышел в еврокубки. После начала СВО клуб покинули почти все легионеры, команда развалилась. Что тут тренер сделает?

Слуцкий 3 раза выигрывал чемпионат в России, 2 раза Кубок брал в РФ. Не говоря уже про работу в Голландии, Англии, а теперь и в Китае.

Слуцкий по сравнению с Мостовым - в космосе.
+62
-4
+58
Вот теперь начинаю понимать фразу: "нам ничего не надо, лишь бы у вас ничего не было"
+47
-1
+46
А Мостовой где был?
Как тренер именно
+35
-3
+32
Ответ Shuller18
А Мостовой где был? Как тренер именно
Чеканил
+14
0
+14
«Он был в «Рубине», команде Чемпионшипа. Вот с этим надо сравнивать»
----------------------
Простите, я не понял, ЧТО надо с этим сравнивать?
А Слуцкий так-то ещё с ЦСКА три раза золото брал.
+12
0
+12
А про ЦСКА ни слова.Все помнят только плохое.Мостовой Г...
+8
0
+8
Ну "Рубин" ок,он на виду. А как там "Халл Сити" без Слуцкого? Команда в гору пошла,да?
+5
-1
+4
Ответ Михон Мясной
А как там Витесс? Слуцкий ведь и там наследил
Последнее место в таблице. Вроде закрыть клуб хотят. Слуцкий его оставил, когда они пятые были
+4
0
+4
Вся футбольная общественность считает, да и не только, что к словам Мостового не стоит относиться серьёзно, так как не будем Царя сравнивать с тренерами, у которых есть достижения в футболе. Титов, Аленичев - вот с этим надо сравнивать Александра, и не более того (с)
+4
-1
+3
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Ну "Рубин" ок,он на виду. А как там "Халл Сити" без Слуцкого? Команда в гору пошла,да?
А как там Витесс? Слуцкий ведь и там наследил
+4
-1
+3
Ответ Ебздрогыч
Ну так-то Китай на чемпионате своего континента играет, а мы нет, на чемпионат мира может отобраться, а мы нет
Индонезия тоже там где-то играет и тоже, как и Китай, теоретически может отобраться на чемпионат мира.
P.S. Пздц у тебя аргумент, конечно))
+5
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+2
Куда уж лиге Китая до медиалиги, где делал вид, что третирует, великий мастер чесать языком Мостовой
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0
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У моста полыхает
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Ответ Roaltar
Чемпионшипа Английского?) Ну так то Слуцкий тренировал Халл, как раз команду английского 1 ого дивизиона на тот момент)) Не пойму, это Царь оговорился и назвал нашу ФНЛ Чемпионшипом?)
Ааа я запятую не увидел, он перечислял. Как раз говорил команда чемпионшипа (Халл), а потом рубин. Сорян посоны
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Для тренера уровень чемпионата не говорит ни о чем, это сильный игрок может приехать в дно-чемпионат и набить красивую статистику, но тренер же работает с теми футболистами которые есть, и играет своей командой против таких же команд. Там и у всех слабая команда и у него слабая.. Все в равных. условиях.
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Давайте Мостового тренером Лутона, Бортсмута или кого то другого, посмотрим сколько дней он там тренером будет работать.
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Ответ Evgeny Valyaev
Слуцкий в Рубине с нормальным составом занял 4 место, вышел в еврокубки. После начала СВО клуб покинули почти все легионеры, команда развалилась. Что тут тренер сделает? Слуцкий 3 раза выигрывал чемпионат в России, 2 раза Кубок брал в РФ. Не говоря уже про работу в Голландии, Англии, а теперь и в Китае. Слуцкий по сравнению с Мостовым - в космосе.
Слуцкий молодец, но справедливости ради - его рубин посыпался раньше
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А. Мостовой -тренер нулевой. Он вообще не имеет права судить тренеров по футболу. Ему давно пора заняться своими делами.
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Ответ krokodilych
«Он был в «Рубине», команде Чемпионшипа. Вот с этим надо сравнивать» ---------------------- Простите, я не понял, ЧТО надо с этим сравнивать? А Слуцкий так-то ещё с ЦСКА три раза золото брал.
И играл в четвертьфинале ЛЧ
+1
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Ответ Eduard Bogomolsky
А. Мостовой -тренер нулевой. Он вообще не имеет права судить тренеров по футболу. Ему давно пора заняться своими делами.
Голову вымыть, например
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Ответ Roaltar
Чемпионшипа Английского?) Ну так то Слуцкий тренировал Халл, как раз команду английского 1 ого дивизиона на тот момент)) Не пойму, это Царь оговорился и назвал нашу ФНЛ Чемпионшипом?)
Царьшип
+1
-1
0
Ну так-то Китай на чемпионате своего континента играет, а мы нет, на чемпионат мира может отобраться, а мы нет
+8
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0
и это говорит человек которому даже Уралан не доверяете? ,🤡👑🤡
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А что Мост прицепился к Рубину, нашел слабое место? Пусть вспоминает ЦСКА, Витесс, сборную России. И не надо обижать Монголию.
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Когда же он угомонится?! Депрессивный нытик!!!
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понятно что нельзя сравнивать и прочее. бла бла бла... но сколько игроков и тренеров с мировым именем были в Китае и сколько в нашем чемпионате? капело, , это о, р.карлос... и ещё два три максимум и все. а в Китае побывало в разы больше... и я завидую по хорошему именно китаю- денег вложили столько же или даже меньше чем в наше рпл а выхлоп в мире гораздо массивней и интересней даже для болельщиков. я беру если что период с 10 года по нынешний. до массовых миллиардов в топ 6 наших клубах.
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как в том старом фильме. где старшина говорил- Был такой великий зававоеватель. Александрр. а фамилия у него была такая. Македоесков. так вот он говорил-пришел. увидел. наследил)А кроме шуток. лига китая норм. Удачи Слуцкому)
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Там вообще в футбол играл кто-нибудь?)
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Этот человек остепенится только тогда, когда сам возглавит какой нибудь клуб! Будет молчать как миленькая
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Чемпионшипа Английского?) Ну так то Слуцкий тренировал Халл, как раз команду английского 1 ого дивизиона на тот момент))

Не пойму, это Царь оговорился и назвал нашу ФНЛ Чемпионшипом?)
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