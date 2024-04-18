Мостовой о Слуцком: «Не стоит серьезно относиться к таким успехам, не будем Китай сравнивать с нами. Про Монголию давайте еще говорить»

Александр Мостовой критично отозвался о Леониде Слуцком.

Ранее Слуцкий, возглавляющий « », стал лучшим тренером чемпионата Китая в марте. В прошлом месяце команда под руководством 52-летнего специалиста выиграла три матча с общим счетом 7:0.

«Не стоит серьезно относиться к таким успехам. Давайте мы еще про Китай будем говорить или про Монголию. Не будем Китай сравнивать с нами.

Слуцкий был в «Рубине», в команде Чемпионшипа. Вот с этим и надо сравнивать. А на это мне вообще все равно», – сказал бывший хавбек сборной России Мостовой.