Мостовой о словах Аршавина про их стоимость: «В России все знают, что два лучших футболиста у нас – я и Андрей. Истинные любители футбола сами всех расставят по местам»

Александр Мостовой оценил сравнение Андрея Аршавина по поводу их стоимости.

Ранее Аршавин заявил, что стоил бы сейчас меньше, чем .

«Никто не знает, кто стоил бы дешевле или дороже, я или Аршавин. Но этот вопрос мне задавали тридцать, двадцать и десять лет назад. Мы же знаем, что многие футболисты никогда не стоят тех денег, которые за них заплатили. В России же все знают, что два лучших футболиста у нас – это Мостовой и Аршавин.

Я бы никогда не стоил дороже ста миллионов евро. Вы чего? Кто знает цену? Мне вообще это не интересно. У каждого поколения есть своя цена, а у нового – другая.

Все знают, что два самых лучших – это я и . Другое дело, что я на пятнадцать лет старше: когда я заканчивал, Аршавин только начинал. В этом все и дело. Истинные любители футбола сами всех расставят по местам», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.