Мостовой о словах Аршавина про их стоимость: «В России все знают, что два лучших футболиста у нас – я и Андрей. Истинные любители футбола сами всех расставят по местам»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой оценил сравнение Андрея Аршавина по поводу их стоимости.

Ранее Аршавин заявил, что стоил бы сейчас меньше, чем Александр Мостовой.

«Никто не знает, кто стоил бы дешевле или дороже, я или Аршавин. Но этот вопрос мне задавали тридцать, двадцать и десять лет назад. Мы же знаем, что многие футболисты никогда не стоят тех денег, которые за них заплатили. В России же все знают, что два лучших футболиста у нас – это Мостовой и Аршавин.

Я бы никогда не стоил дороже ста миллионов евро. Вы чего? Кто знает цену? Мне вообще это не интересно. У каждого поколения есть своя цена, а у нового – другая.

Все знают, что два самых лучших – это я и Андрей. Другое дело, что я на пятнадцать лет старше: когда я заканчивал, Аршавин только начинал. В этом все и дело. Истинные любители футбола сами всех расставят по местам», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

Материалы по теме

90 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Аршавин играл в топ-клубе. Аршавин был игровым лидером сборной, когда она вышла в полуфинал топ-турнира, а не писал письма. Аршавин выиграл еврокубок и стал лучшим игроком финала в нем.

Лучший игрок постсоветской России - Аршавин. Не примазывайся, самозванец.
+162
-33
+129
Ответ FNT
Аршавин играл в топ-клубе. Аршавин был игровым лидером сборной, когда она вышла в полуфинал топ-турнира, а не писал письма. Аршавин выиграл еврокубок и стал лучшим игроком финала в нем. Лучший игрок постсоветской России - Аршавин. Не примазывайся, самозванец.
Осталось понять, куда ты в таком случае дел двукратного чемпиона Англии в составе МЮ Канчельскиса)
+106
-8
+98
Думал он скажет Я и Мостовой
+50
-1
+49
Аленичев с ЛЧ и КУ: ну да, ну да, пошел я нахер
+38
-4
+34
Есть Аленичев, который выиграл оба Еврокубка. Есть Шалимов, который недолго, но был звездой звездной итальянской лиги. И другие. Вообще никто не относился к Мостовому как нашей суперзвезде, когда тот играл. Был одним из добротных российских футболистов, не более того. Мостовой начинает сочинять сказки про свою игровую карьеру.
+27
-7
+20
Не знаю,сборной к примеру Мостовой ни какой пользы не принес.
+15
0
+15
Ответ Cearvm
Осталось понять, куда ты в таком случае дел двукратного чемпиона Англии в составе МЮ Канчельскиса)
Ни одного успеха со сборной, ни одного еврокубка (ну ОК, Суперкубок, но у Аршавина он тоже есть и он все-таки глубоко специфический), поэтому ниже Аршавина, но уважаемый человек, вопросов нет, где-то в топе, близко к верхушке.

И МЮ при нем даже в евровесне не играл ни разу, а Арсенал как минимум был в ПО ЛЧ и хоть ситуативно Барсу обыгрывал. Это все-таки не была АПЛ нулевых-десятых, будем объективны.
+21
-7
+14
Канчельскис - Але , Мост , ты чё , совсем берега попутал ?
+13
-2
+11
На мой взгляд Мостовой немного посильнее Аршавина был.
Если бы в то время в сборной был условный Хиддинк, и все плюшки и удобства, которые были у ребят во второй половине 2000-х, то могли и ЧЕ выиграть и в полуфинал ЧМ выйти вместо писем 14-и и всего вот этого - поколение было самое сильное.
+14
-4
+10
Ответ FNT
Ни одного успеха со сборной, ни одного еврокубка (ну ОК, Суперкубок, но у Аршавина он тоже есть и он все-таки глубоко специфический), поэтому ниже Аршавина, но уважаемый человек, вопросов нет, где-то в топе, близко к верхушке. И МЮ при нем даже в евровесне не играл ни разу, а Арсенал как минимум был в ПО ЛЧ и хоть ситуативно Барсу обыгрывал. Это все-таки не была АПЛ нулевых-десятых, будем объективны.
Так можно сказать, что галактикос Реала не такие уж крутые, поскольку особо ничего не смогли выиграть. Не все измеряется трофеями. Есть немало тренеров, которые не могут похвастаться десятками трофеев, однако их вклад в футбол и топ статус не вызывает сомнений.
+10
-2
+8
Ответ Magmi
Аленичев с ЛЧ и КУ: ну да, ну да, пошел я нахер
Ну Вальдес например выйграл вообще всё, потому что был в топовых Барсе и Испании - в списках самых великих не назовёшь))
+11
-3
+8
Ответ Evgeny Valyaev
Есть Аленичев, который выиграл оба Еврокубка. Есть Шалимов, который недолго, но был звездой звездной итальянской лиги. И другие. Вообще никто не относился к Мостовому как нашей суперзвезде, когда тот играл. Был одним из добротных российских футболистов, не более того. Мостовой начинает сочинять сказки про свою игровую карьеру.
Да нет, относились как к звезде 100%)
И я это хорошо помню
Ну вот примеры сейчас из фактов.
Мосту хорошо за 30 уже, но он в топе наших по голосовалкам

Вот, например
https://www.sports.ru/football/2940472.html
https://www.sports.ru/football/2915865.html

Не могу найти полный список с результатами за все годы
+8
0
+8
Аршавин провёл за границей полтора нормальных сезона. Мостовой тащил Сельту восемь лет. Выбор кто лучше очевиден.
+13
-6
+7
Ответ Andrew Kolevatykh
Так можно сказать, что галактикос Реала не такие уж крутые, поскольку особо ничего не смогли выиграть. Не все измеряется трофеями. Есть немало тренеров, которые не могут похвастаться десятками трофеев, однако их вклад в футбол и топ статус не вызывает сомнений.
Эм, Галактикос-2002 выиграли ЛЧ. В 2003 выиграли Примеру, играли в полуфинале ЛЧ.

МЮ того времени за три года слил Торпедо, Галатасараю и не вышел из группы ЛЧ. В первый сезон получил 1:4 от Атлетико. За четыре года с Канчельскисом ни разу не сыграл в еврокубках весной.

Вы сравниваете несравнимое. Не надо тут общие слова про "вклад в футбол". Между поражениями в 1/4-1/2 ЛЧ (через год-два после победы) и вылетами от Торпедо в первом раунде есть большая разница. Тот МЮ был неплохой командой, но не был европейским топом.

И я нигде не сказал, что Канчельскис не был хорошим игроком. Был. Но не был лучшим в постсоветской России.
+7
-1
+6
Ответ Evgeny Valyaev
Есть Аленичев, который выиграл оба Еврокубка. Есть Шалимов, который недолго, но был звездой звездной итальянской лиги. И другие. Вообще никто не относился к Мостовому как нашей суперзвезде, когда тот играл. Был одним из добротных российских футболистов, не более того. Мостовой начинает сочинять сказки про свою игровую карьеру.
Мостовой был офигенным футболистом и по технике, и по интеллекту. Если брать позицию десятки на поле, то, да -Мостовой был лучшим
+5
0
+5
Ответ Виктор Победов
Ты в футбол не играл, не имеешь права голоса)
Не принимаю претензию, я чеканить нормально умею!
+4
0
+4
Ответ FNT
Аршавин играл в топ-клубе. Аршавин был игровым лидером сборной, когда она вышла в полуфинал топ-турнира, а не писал письма. Аршавин выиграл еврокубок и стал лучшим игроком финала в нем. Лучший игрок постсоветской России - Аршавин. Не примазывайся, самозванец.
Это всё вообще не показатели. Времена совсем разные. Вон Добровольский выиграл Олимпийские Игры и играл в Марселе, который в итоге ЛЧ выиграл (т.е. был сильнее Аршавинского Арсенала), а Корнеев поиграл в Барселоне.
Шалимов был лучшим легионером Италии, самой сильной лиги того времени, но и он слабее Мостового.

А сборная, имея одно из самых сильных поколений в истории (точно всего что было начиная с 2000-х), ничего не выиграла из-за споров о премиальных, о том кто должен стирать форму, о том кто должен быть тренером итп.

Была фаза распада страны и в головах у всех был хаос.
+4
0
+4
Мостовой сейчас превратился в мем, тут все над ним посмеиваются заслуженно, зачастую. Но объективно игрок он был ШИКАРНЫЙ. Я не уверен, что можно его сравнивать с Шавой: и время разное, и стиль разный у них. Да и не нужно это.
+4
0
+4
Ответ FNT
Аршавин играл в топ-клубе. Аршавин был игровым лидером сборной, когда она вышла в полуфинал топ-турнира, а не писал письма. Аршавин выиграл еврокубок и стал лучшим игроком финала в нем. Лучший игрок постсоветской России - Аршавин. Не примазывайся, самозванец.
А Аленичев, который выиграл больше Мостового и Аршавина ? )) Ваша логика не подходит )
+5
-1
+4
Ответ FNT
Аршавин играл в топ-клубе. Аршавин был игровым лидером сборной, когда она вышла в полуфинал топ-турнира, а не писал письма. Аршавин выиграл еврокубок и стал лучшим игроком финала в нем. Лучший игрок постсоветской России - Аршавин. Не примазывайся, самозванец.
Ты в футбол не играл, не имеешь права голоса)
+3
0
+3
Кто тот гений, который уже 30 лет назад спрашивал о стоимости Аршавина у Мостового?
+3
0
+3
Я и так царь, поэтому бесценен, вопрос о цене мне не интересен. ) 😅
+3
0
+3
Ответ FNT
Аршавин играл в топ-клубе. Аршавин был игровым лидером сборной, когда она вышла в полуфинал топ-турнира, а не писал письма. Аршавин выиграл еврокубок и стал лучшим игроком финала в нем. Лучший игрок постсоветской России - Аршавин. Не примазывайся, самозванец.
играл 1.5 сезона, а все остальное время был резервистом и выходил в старте только в кубке Лиги
+5
-2
+3
Ответ savik-A.M.
Канчельскис - Але , Мост , ты чё , совсем берега попутал ?
Совсем забыл братика
+2
0
+2
Вот как могут думать экс-футболисты:
Мостовой: Мы с Аршавиным лучшие
Шалимов: Мы с Аршавиным и Мостовым лучшие.
Канчелскис: Мы с Аршавиным, Мостовым и Шалимовым лучшие.
И только Алень не думает о всякой фигне, забив в победных финалах ЛЧ и ЛЕ.
+2
0
+2
Ответ Алешка Терминатор
Аршавин провёл за границей полтора нормальных сезона. Мостовой тащил Сельту восемь лет. Выбор кто лучше очевиден.
карпин
+3
-1
+2
Ответ SuperDima
И все кого ты написал будут слабее Мостового
Серьёзно? Аргументы будут?
+2
0
+2
Я подумал, что он имел ввиду Андрея Канчельскиса, который всегда его поддерживает и защищает. А тут, нате, забыл про него.
+2
0
+2
Аленичев, Шалимов,Цымбаларь, Титов, Канчельскис, Тихонов. Это так, навскидку. Царь, корону поправь и иди чеканкой занимайся!
+3
-1
+2
Ответ FNT
Аршавин играл в топ-клубе. Аршавин был игровым лидером сборной, когда она вышла в полуфинал топ-турнира, а не писал письма. Аршавин выиграл еврокубок и стал лучшим игроком финала в нем. Лучший игрок постсоветской России - Аршавин. Не примазывайся, самозванец.
По Шаве вопросов ноль. Он лучший. Мостовой был хорош, но всё-таки Сельта далеко не топ клуб...Да и со сборной ничего дельного Мост не достиг.
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий