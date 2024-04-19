Мостовой о словах Аршавина про их стоимость: «В России все знают, что два лучших футболиста у нас – я и Андрей. Истинные любители футбола сами всех расставят по местам»
Александр Мостовой оценил сравнение Андрея Аршавина по поводу их стоимости.
Ранее Аршавин заявил, что стоил бы сейчас меньше, чем Александр Мостовой.
«Никто не знает, кто стоил бы дешевле или дороже, я или Аршавин. Но этот вопрос мне задавали тридцать, двадцать и десять лет назад. Мы же знаем, что многие футболисты никогда не стоят тех денег, которые за них заплатили. В России же все знают, что два лучших футболиста у нас – это Мостовой и Аршавин.
Я бы никогда не стоил дороже ста миллионов евро. Вы чего? Кто знает цену? Мне вообще это не интересно. У каждого поколения есть своя цена, а у нового – другая.
Все знают, что два самых лучших – это я и Андрей. Другое дело, что я на пятнадцать лет старше: когда я заканчивал, Аршавин только начинал. В этом все и дело. Истинные любители футбола сами всех расставят по местам», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.
Лучший игрок постсоветской России - Аршавин. Не примазывайся, самозванец.
И МЮ при нем даже в евровесне не играл ни разу, а Арсенал как минимум был в ПО ЛЧ и хоть ситуативно Барсу обыгрывал. Это все-таки не была АПЛ нулевых-десятых, будем объективны.
Если бы в то время в сборной был условный Хиддинк, и все плюшки и удобства, которые были у ребят во второй половине 2000-х, то могли и ЧЕ выиграть и в полуфинал ЧМ выйти вместо писем 14-и и всего вот этого - поколение было самое сильное.
И я это хорошо помню
Ну вот примеры сейчас из фактов.
Мосту хорошо за 30 уже, но он в топе наших по голосовалкам
Вот, например
https://www.sports.ru/football/2940472.html
https://www.sports.ru/football/2915865.html
Не могу найти полный список с результатами за все годы
МЮ того времени за три года слил Торпедо, Галатасараю и не вышел из группы ЛЧ. В первый сезон получил 1:4 от Атлетико. За четыре года с Канчельскисом ни разу не сыграл в еврокубках весной.
Вы сравниваете несравнимое. Не надо тут общие слова про "вклад в футбол". Между поражениями в 1/4-1/2 ЛЧ (через год-два после победы) и вылетами от Торпедо в первом раунде есть большая разница. Тот МЮ был неплохой командой, но не был европейским топом.
И я нигде не сказал, что Канчельскис не был хорошим игроком. Был. Но не был лучшим в постсоветской России.
Шалимов был лучшим легионером Италии, самой сильной лиги того времени, но и он слабее Мостового.
А сборная, имея одно из самых сильных поколений в истории (точно всего что было начиная с 2000-х), ничего не выиграла из-за споров о премиальных, о том кто должен стирать форму, о том кто должен быть тренером итп.
Была фаза распада страны и в головах у всех был хаос.
Мостовой: Мы с Аршавиным лучшие
Шалимов: Мы с Аршавиным и Мостовым лучшие.
Канчелскис: Мы с Аршавиным, Мостовым и Шалимовым лучшие.
И только Алень не думает о всякой фигне, забив в победных финалах ЛЧ и ЛЕ.