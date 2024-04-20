Хави перед «Реалом»: «Самая важная игра сезона, «Барса» очень хочет побороться за Ла Лигу. Они стали еще сильнее, выбив лучшую команду мира»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Класико Футбол

Хави высказался перед матчем между «Барселоной» и «Реалом».

Класико пройдет в рамках 32-го тура Ла Лиги и состоится завтра, 21 апреля. «Реал» опережает идущую второй «Барселону» на восемь очков.

«Завтра мы получим возможность вернуться в борьбу за Ла Лигу. Эта игра становится самой важной в сезоне. Мы столкнемся с сильным «Реалом», который стал еще сильнее после того, как выбил «Ман Сити» – лучшую команду мира. Эйфория у них будет максимальной. Это очень сложный соперник.

Сегодня мы хорошо потренировались, вчера отходили от Лиги чемпионов. Команда очень хочет побороться за победу в Ла Лиге.

Для нас это самый важный матч сезона. Мы должны выиграть, чтобы надавить на лидера. В случае победы мы будем отставать на пять очков. Такой сценарий нам нравится.

Мы с огромным уважением относимся к «Реалу». Мы набрали на четыре очка меньше, чем в прошлом сезоне, когда лидировали. Отдадим все силы, чтобы попытаться конкурировать с этой отличной командой», – сказал Хави.

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33 комментария
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Ну вот может же иногда быть адекватным. Без всяких ярких речей и обвинений судей.
+35
-4
+31
Ответ falkao2013
Ну вот может же иногда быть адекватным. Без всяких ярких речей и обвинений судей.
Может он таблетки выпил какие.
+22
-2
+20
Вот, кстати у Барселоны весьма хорошие шансы в этом матче. Очень будет тяжело Мадриду после столь энергозатратного матча, в котором даже двухжильные Вальверде и Камавинга устали ( впервые видел такое). А Барселона будет весьма по-спортивному зла и очень мотивированна ( если так можно сказать, все-таки матч Класико в дополнительной мотивации не нуждается, тем не менее). Мадриду будет очень непросто. Но надеюсь, что увидим зрелищный матч в исполнении обеих команд, с кучей красивых индивидуальных действий, стычек и голов, в общем все то, что мы обычно ждет от Класико.
+23
-4
+19
Ответ alireal
Может он таблетки выпил какие.
Сначало было отрицание, сейчас смирение. Дальше что будет посмотрим
+6
-1
+5
Ну даже в случае победы, что представляется маловероятным, побороться за Лигу уже вряд-ли получится. А так надеюсь игра будет красивой. Ни для Реала, ни для Барселоны эта игра не является решающей, так что можно просто играть в своё удовольствие и подарить болельщикам праздник футбола.
+3
0
+3
Ответ akaAzazello
Ну зачем он такое говорит(про самую важную игру в сезоне)? Дополнительный прессинг на игроков своей команды (многие из которых ещё достаточно юны, а иные плохо играют под давлением).
он неопытный, поэтому все эти красные бездарные и нелепые пресухи. так то мужик нормальный в футболе шарит получше многих, как игрок вообще гений.
+2
0
+2
Ответ akaAzazello
Ну зачем он такое говорит(про самую важную игру в сезоне)? Дополнительный прессинг на игроков своей команды (многие из которых ещё достаточно юны, а иные плохо играют под давлением).
Как показало время, когда Хави или команда так говорит, то ничего хорошего ждать не приходится. А если бы он сказал что это матч жизни, то можно тогда даже не смотреть матч. Лучше бы он вообще промолчал.
+2
0
+2
Ответ corazon blanco
Вот, кстати у Барселоны весьма хорошие шансы в этом матче. Очень будет тяжело Мадриду после столь энергозатратного матча, в котором даже двухжильные Вальверде и Камавинга устали ( впервые видел такое). А Барселона будет весьма по-спортивному зла и очень мотивированна ( если так можно сказать, все-таки матч Класико в дополнительной мотивации не нуждается, тем не менее). Мадриду будет очень непросто. Но надеюсь, что увидим зрелищный матч в исполнении обеих команд, с кучей красивых индивидуальных действий, стычек и голов, в общем все то, что мы обычно ждет от Класико.
Энергозатраты 9 (полевых) игроков Барсы, оставшихся против 10 из ПСЖ с 29й минуты - тоже были явно выше среднего. Да, на день отдыха больше Барсы - но и не на 3й день и для Мадрида тоже играть.

Ну и хочется повторения (по напряжению) матча из 1го круга, а не из супер кубка ;)
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+2
Ответ kupezz
Вот и я про тоже)) Но это Классико, все равно у игроков и болельщиков особый настрой, выиграть хотят все)) И нужно быть реалистом, Барселона в этом сезоне осталась без трофеев, всякое конечно бывает ( и было), но все же думаю Реал в этом сезоне не упустит такой разрыв, так что можно уже начинать наигрывать молодняк, того же Роке со старта выпускать, благо молодняк у нас хороший, пусть прочувствуют главную команду.
Мне очень приятно обсуждать с Вами нюансы предстоящего Класико - особенно с учётом того, что мы явно болеем за разные команды :)
+1
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+1
Ответ akaAzazello
Лучше бы промолчал - я(как и большинство здесь) хочу поглядеть напряжённое Класико(как в 1м круге), а не что-то из финала Супер-Кубка или проглогоднего Кубка Короля(фраза Хави - (почти дословная цитата) - "когда последний раз обыгрывали Реал в 2х матчевом противостоянии?" - анти-паттерн(шаблон) мотивоционной речи тренера)
Все хотят посмотреть напряжённое Классико и оно будет, но не в плане счёта, Хави сделал своё дело. P.S. Рад буду ошибиться и принесу извинения если примета не сработает.
+1
0
+1
Ответ kupezz
Все хотят посмотреть напряжённое Классико и оно будет, но не в плане счёта, Хави сделал своё дело. P.S. Рад буду ошибиться и принесу извинения если примета не сработает.
Анчелотти же скажет что-то вроде - "играйте в своё удовольствие - это Класико - наслаждайтесь им" :)

Извинения, право, не нужны - это, ведь, игра :)
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+1
Ответ akaAzazello
Анчелотти же скажет что-то вроде - "играйте в своё удовольствие - это Класико - наслаждайтесь им" :) Извинения, право, не нужны - это, ведь, игра :)
Вот и я про тоже)) Но это Классико, все равно у игроков и болельщиков особый настрой, выиграть хотят все)) И нужно быть реалистом, Барселона в этом сезоне осталась без трофеев, всякое конечно бывает ( и было), но все же думаю Реал в этом сезоне не упустит такой разрыв, так что можно уже начинать наигрывать молодняк, того же Роке со старта выпускать, благо молодняк у нас хороший, пусть прочувствуют главную команду.
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Самая важная уже была
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+1
Ответ akaAzazello
Мне очень приятно обсуждать с Вами нюансы предстоящего Класико - особенно с учётом того, что мы явно болеем за разные команды :)
Ну так, адекватность никто не отменял))) Этим и отличаются болельщики от глоров и больных фанатиков. Как сказал царь Персей Ахиллесу - но ведь и врага можно уважать)).
+1
0
+1
Ответ kupezz
Ну так, адекватность никто не отменял))) Этим и отличаются болельщики от глоров и больных фанатиков. Как сказал царь Персей Ахиллесу - но ведь и врага можно уважать)).
Барса и Мадрид - не враги. Соперники - да. Вечные ли - надеюсь. Важно, чтобы Барса вернулась к конкуренто-способности во всех эпостасях, особенно в финансовой.
+1
0
+1
Ответ corazon blanco
Вот, кстати у Барселоны весьма хорошие шансы в этом матче. Очень будет тяжело Мадриду после столь энергозатратного матча, в котором даже двухжильные Вальверде и Камавинга устали ( впервые видел такое). А Барселона будет весьма по-спортивному зла и очень мотивированна ( если так можно сказать, все-таки матч Класико в дополнительной мотивации не нуждается, тем не менее). Мадриду будет очень непросто. Но надеюсь, что увидим зрелищный матч в исполнении обеих команд, с кучей красивых индивидуальных действий, стычек и голов, в общем все то, что мы обычно ждет от Класико.
Сити тоже сильно вымотался. И будь Реал свежее, Сити бы пропустил.
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Ответ alireal
Может он таблетки выпил какие.
Ага, реклама Новопасита
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Ответ Penguin
он неопытный, поэтому все эти красные бездарные и нелепые пресухи. так то мужик нормальный в футболе шарит получше многих, как игрок вообще гений.
Тактически он очень хорош в большинстве матчей - но в 44 года неопытный в общении с людьми - это, извините, странно.

Тем более, что в тренерском штабе его старший брат - 47 летний Оскар Эрнандес.
+1
-1
0
Ответ kupezz
Как показало время, когда Хави или команда так говорит, то ничего хорошего ждать не приходится. А если бы он сказал что это матч жизни, то можно тогда даже не смотреть матч. Лучше бы он вообще промолчал.
Лучше бы промолчал - я(как и большинство здесь) хочу поглядеть напряжённое Класико(как в 1м круге), а не что-то из финала Супер-Кубка или проглогоднего Кубка Короля(фраза Хави - (почти дословная цитата) - "когда последний раз обыгрывали Реал в 2х матчевом противостоянии?" - анти-паттерн(шаблон) мотивоционной речи тренера)
0
0
0
Ответ akaAzazello
Барса и Мадрид - не враги. Соперники - да. Вечные ли - надеюсь. Важно, чтобы Барса вернулась к конкуренто-способности во всех эпостасях, особенно в финансовой.
Конечно не враги)) Соперники, принципиальные и лучшая мировая дуэль. Ни одно дерби так не популярно среди болельщиков, как Эль Классико. Самые популярные два клуба мира. Благодарю на добром слове, уверен что рано или поздно выйдем из кризиса, перезагрузка и раньше была, итог был великолепным, матчи с Реалом были шикарнейшими, от такого футбола аж мурашки по коже от кайфа пробирали)). P.S. Кстати, поздравляю с выходом в 1/2 ЛЧ, как и раньше говорил, что победитель этой пары с вероятностью 80-90% возьмёт кубок. А ведь могли быть и три испанских клуба в полуфинале...Эх...
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Ответ corazon blanco
Вот, кстати у Барселоны весьма хорошие шансы в этом матче. Очень будет тяжело Мадриду после столь энергозатратного матча, в котором даже двухжильные Вальверде и Камавинга устали ( впервые видел такое). А Барселона будет весьма по-спортивному зла и очень мотивированна ( если так можно сказать, все-таки матч Класико в дополнительной мотивации не нуждается, тем не менее). Мадриду будет очень непросто. Но надеюсь, что увидим зрелищный матч в исполнении обеих команд, с кучей красивых индивидуальных действий, стычек и голов, в общем все то, что мы обычно ждет от Класико.
Чувак, ты представитель вымирающего вида - адекватный мадридиста! Большинство твоих коллег по болению за Реал максимальные неадекваты, которым поражение Барселоны или ее финансовые сложности приносят большее удовольствие, чем победа их клуба.
+3
-3
0
Ответ corazon blanco
Вот, кстати у Барселоны весьма хорошие шансы в этом матче. Очень будет тяжело Мадриду после столь энергозатратного матча, в котором даже двухжильные Вальверде и Камавинга устали ( впервые видел такое). А Барселона будет весьма по-спортивному зла и очень мотивированна ( если так можно сказать, все-таки матч Класико в дополнительной мотивации не нуждается, тем не менее). Мадриду будет очень непросто. Но надеюсь, что увидим зрелищный матч в исполнении обеих команд, с кучей красивых индивидуальных действий, стычек и голов, в общем все то, что мы обычно ждет от Класико.
👍🏻
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Когда Барселона без проблем разобрала Атлетико, те тоже играли адский 120 минутный матч. Там у Атлетико вообще не было никаких сил, и уж тем более эйфории. При других раскладах, Реал был бы безоговорочным лидером, теперь же, у команды Хави появился очень неплохой шанс.
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Ответ Rachid
Думаю, что игроки Барсы отдадут все силы в класико и докажут, что сезон не провальный
Сезон уже провальный, но в случае победы можно сказать что закончили на мажорной ноте..
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Ответ Дейл Купер
Когда Барселона без проблем разобрала Атлетико, те тоже играли адский 120 минутный матч. Там у Атлетико вообще не было никаких сил, и уж тем более эйфории. При других раскладах, Реал был бы безоговорочным лидером, теперь же, у команды Хави появился очень неплохой шанс.
Барселона тоже полтора тайма 10 на 11 играли, так что в плане усталости 60 на 40 и то, только из-за лишнего дня отдыха.
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😆😁😅🤣😂😃😀
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Хави ошибся. Самая важная игра сезона будет с Жироной! А игра с Реалом - уже ничего не решает, к сожалению. Всем всё понятно и любой счет в этой игре не заберет будущее чемпионство Мадрида
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х/ф "Давление", 1 сезон, 4 серия
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По-ходу сезона да и вообще много чего писал о Хави, но в конце концов зауважал его за доверие к молодежи и искренность. Надеюсь переборет свои нервы, успокоится и вернётся к работе.
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Реал должен добиться положительного результата, чтобы играть резервом на выезде с Сосьедадом и готовиться 10 дней к выезду в Мюнхен.
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