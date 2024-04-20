Хави перед «Реалом»: «Самая важная игра сезона, «Барса» очень хочет побороться за Ла Лигу. Они стали еще сильнее, выбив лучшую команду мира»

Хави высказался перед матчем между «Барселоной» и «Реалом».

пройдет в рамках 32-го тура и состоится завтра, 21 апреля. « » опережает идущую второй «Барселону» на восемь очков.

«Завтра мы получим возможность вернуться в борьбу за Ла Лигу. Эта игра становится самой важной в сезоне. Мы столкнемся с сильным «Реалом», который стал еще сильнее после того, как выбил « » – лучшую команду мира. Эйфория у них будет максимальной. Это очень сложный соперник.

Сегодня мы хорошо потренировались, вчера отходили от Лиги чемпионов. Команда очень хочет побороться за победу в Ла Лиге.

Для нас это самый важный матч сезона. Мы должны выиграть, чтобы надавить на лидера. В случае победы мы будем отставать на пять очков. Такой сценарий нам нравится.

Мы с огромным уважением относимся к «Реалу». Мы набрали на четыре очка меньше, чем в прошлом сезоне, когда лидировали. Отдадим все силы, чтобы попытаться конкурировать с этой отличной командой», – сказал .