Хави перед «Реалом»: «Самая важная игра сезона, «Барса» очень хочет побороться за Ла Лигу. Они стали еще сильнее, выбив лучшую команду мира»
Хави высказался перед матчем между «Барселоной» и «Реалом».
Класико пройдет в рамках 32-го тура Ла Лиги и состоится завтра, 21 апреля. «Реал» опережает идущую второй «Барселону» на восемь очков.
«Завтра мы получим возможность вернуться в борьбу за Ла Лигу. Эта игра становится самой важной в сезоне. Мы столкнемся с сильным «Реалом», который стал еще сильнее после того, как выбил «Ман Сити» – лучшую команду мира. Эйфория у них будет максимальной. Это очень сложный соперник.
Сегодня мы хорошо потренировались, вчера отходили от Лиги чемпионов. Команда очень хочет побороться за победу в Ла Лиге.
Для нас это самый важный матч сезона. Мы должны выиграть, чтобы надавить на лидера. В случае победы мы будем отставать на пять очков. Такой сценарий нам нравится.
Мы с огромным уважением относимся к «Реалу». Мы набрали на четыре очка меньше, чем в прошлом сезоне, когда лидировали. Отдадим все силы, чтобы попытаться конкурировать с этой отличной командой», – сказал Хави.
Ну и хочется повторения (по напряжению) матча из 1го круга, а не из супер кубка ;)
Извинения, право, не нужны - это, ведь, игра :)
Тем более, что в тренерском штабе его старший брат - 47 летний Оскар Эрнандес.