У Гвардиолы 4 финала ЛЧ за 15 сезонов в «Ман Сити», «Баварии» и «Барселоне»

Команда Пепа Гвардиолы не прошла четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с 2020-го.

«Манчестер Сити» вылетел от « » по пенальти после 3:3 и 1:1 в игровое время матчей.

Гвардиола в качестве тренера « », «Баварии» и «Барселоны» принял участие в 15 розыгрышах ЛЧ. За это время он четырежды доходил до финала: дважды с испанским клубом (победа в обоих случаях), дважды с английским (одна победа, одно поражение).

В полуфинале вылетал шесть раз, в четвертьфинале – четыре раза, в 1/8 финала – один раз.