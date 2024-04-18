У Гвардиолы 4 финала ЛЧ за 15 сезонов в «Ман Сити», «Баварии» и «Барселоне»
Команда Пепа Гвардиолы не прошла четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с 2020-го.
«Манчестер Сити» вылетел от «Реала» по пенальти после 3:3 и 1:1 в игровое время матчей.
Гвардиола в качестве тренера «Манчестер Сити», «Баварии» и «Барселоны» принял участие в 15 розыгрышах ЛЧ. За это время он четырежды доходил до финала: дважды с испанским клубом (победа в обоих случаях), дважды с английским (одна победа, одно поражение).
В полуфинале Гвардиола вылетал шесть раз, в четвертьфинале – четыре раза, в 1/8 финала – один раз.
Пеп в очередной раз создал чудовищную по силе команду, которая парализует соперников и давит его, как удав, оставляя ему лишь надежду на удачу и какой-нибудь отскок. Большинство тренеров мечтает создать такую команду хотя бы один раз в одном сезоне на протяжении карьеры, Пеп делает это регулярно 15 лет.
Я болельщик Реала, но не восхищаться Гвардиолой = не уважать футбол как вид спорта и как искусство, не будьте тупыми школотронами.
Сити респект, монструозный матч
Нужны голевые моменты. А Реал в 2 матчах сделал все, чтобы их не было. И победил.
Показательно было, что пятым пошел бить Эдерсон, а не кто-то из полевых.
И кстати, классно пробил.
Не могу понять, как мог такой техничный игрок, как Бернардо, так пробить, так подставить команду?
Решил наверняка бить не сильно по центру, пока вратарь будет лететь в один из углов.
И как Лунин не стал никуда прыгать, как будто они договорились с Бернардо.