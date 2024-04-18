У Гвардиолы 4 финала ЛЧ за 15 сезонов в «Ман Сити», «Баварии» и «Барселоне»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Команда Пепа Гвардиолы не прошла четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с 2020-го.

«Манчестер Сити» вылетел от «Реала» по пенальти после 3:3 и 1:1 в игровое время матчей.

Гвардиола в качестве тренера «Манчестер Сити», «Баварии» и «Барселоны» принял участие в 15 розыгрышах ЛЧ. За это время он четырежды доходил до финала: дважды с испанским клубом (победа в обоих случаях), дважды с английским (одна победа, одно поражение).

В полуфинале Гвардиола вылетал шесть раз, в четвертьфинале – четыре раза, в 1/8 финала – один раз.

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85 комментариев
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Даже 2 Гвардиол недостаточно чтобы выиграть ЛЧ. Шарлатанище
+64
-7
+57
Кстати, как там Ригоберка? Страшно за него просто...
+53
-7
+46
В комментариях дилетанты)
Пеп в очередной раз создал чудовищную по силе команду, которая парализует соперников и давит его, как удав, оставляя ему лишь надежду на удачу и какой-нибудь отскок. Большинство тренеров мечтает создать такую команду хотя бы один раз в одном сезоне на протяжении карьеры, Пеп делает это регулярно 15 лет.
Я болельщик Реала, но не восхищаться Гвардиолой = не уважать футбол как вид спорта и как искусство, не будьте тупыми школотронами.
Сити респект, монструозный матч
+51
-16
+35
Ответ Unico
Даже 2 Гвардиол недостаточно чтобы выиграть ЛЧ. Шарлатанище
За то одного Ковачича достаточно чтобы получить хребл вместо требла
+22
-1
+21
Но больше всего меня улыбнуло даже не нулевой грилиш, а бройлерный норвежец
+16
-3
+13
Ответ Я лопнул от смеха
Но больше всего меня улыбнуло даже не нулевой грилиш, а бройлерный норвежец
Норвежский лосось😅
+14
-1
+13
Ответ Pelerin
Кстати, как там Ригоберка? Страшно за него просто...
он делает вид что его нет. на нем просто что-то лежит.
+10
-1
+9
Срочно 1 ярд на усиление 😂😂😂
+16
-7
+9
Ответ Pelerin
Кстати, как там Ригоберка? Страшно за него просто...
Слился как всегда🥴
+10
-3
+7
Запомнился интересный момент, когда Сити так зажал, что аж стоял в штрафной у мадридцев около минуты. Реал конечно волшебная команда.
+6
0
+6
Ответ ман сити фейк
За то одного Ковачича достаточно чтобы получить хребл вместо требла
Как некрасиво винить одного игрока за провал всей команды
+6
-1
+5
Ответ circassian*
В комментариях дилетанты) Пеп в очередной раз создал чудовищную по силе команду, которая парализует соперников и давит его, как удав, оставляя ему лишь надежду на удачу и какой-нибудь отскок. Большинство тренеров мечтает создать такую команду хотя бы один раз в одном сезоне на протяжении карьеры, Пеп делает это регулярно 15 лет. Я болельщик Реала, но не восхищаться Гвардиолой = не уважать футбол как вид спорта и как искусство, не будьте тупыми школотронами. Сити респект, монструозный матч
В целом все верно, но не нужно забывать и про первый матч, где Реал практически ничего не дал создать Сити, и вполне играл на равных, где то и переигрывал. Сегодня Сити вдавил Реал, особенно во втором тайме, но давайте оценивать противостояние полностью, а не только второй матч (особенно учитывая, что ответный матч на своем поле, огромный плюс)
+6
-1
+5
Великий тренер что скажешь...Всегда тренировал клубы с ограниченным бюджетом))))Одни аутсайдеры)))
+6
-1
+5
Ответ Pelerin
Кстати, как там Ригоберка? Страшно за него просто...
Повесился наверное , после 4-1 и после сегодняшней игры , если и на эльклассико реал выиграет то вообще не знаю что будет 🤣
+6
-2
+4
Команды Пепа - это машины по зарабатыванию очков, т.е. идеальная команда для выигрыша чемпионата, где если иногда не выиграть - это не беда, можно наверстать, но в играх на вылет другие правила, так как если роботизированный стиль даст сбой хотя бы в 1 матче - это может грозить вылетом, что часто и случалось
+4
0
+4
2009 ?) вы про тот позорный выход в финал пройдя челси ?) пожалуйста не напоминайте ) кажется вы не внимательно прочли то что я написал , просто вспомните как она прошла челси в 2009 и все ), единственная лучшая барса это Калибра 2011-2015 года вот и все , и то 2015 без пепа
+4
-1
+3
Ответ Iamliam
Зато по сумме финалов и полуфиналов ЛЧ, насколько знаю, Гвардиола лидер среди тренеров 21 века.
Полуобладатель полукубков
+4
-1
+3
Ответ circassian*
В комментариях дилетанты) Пеп в очередной раз создал чудовищную по силе команду, которая парализует соперников и давит его, как удав, оставляя ему лишь надежду на удачу и какой-нибудь отскок. Большинство тренеров мечтает создать такую команду хотя бы один раз в одном сезоне на протяжении карьеры, Пеп делает это регулярно 15 лет. Я болельщик Реала, но не восхищаться Гвардиолой = не уважать футбол как вид спорта и как искусство, не будьте тупыми школотронами. Сити респект, монструозный матч
Я рад за Пепа, что он научился парализовать. Но нужно еще создавать голевые моменты. Еще в первом матче была та же проблема. Спасли два фантастических удара Фодена и Гвардиола. Пробей они еще несколько раз, не попали бы так. А если попытаться вспомнить что-то еще - то этого нет. Плюс первый гол Силвы тоже не из голевого эпизода сложился.

Нужны голевые моменты. А Реал в 2 матчах сделал все, чтобы их не было. И победил.
+5
-2
+3
Ответ circassian*
В комментариях дилетанты) Пеп в очередной раз создал чудовищную по силе команду, которая парализует соперников и давит его, как удав, оставляя ему лишь надежду на удачу и какой-нибудь отскок. Большинство тренеров мечтает создать такую команду хотя бы один раз в одном сезоне на протяжении карьеры, Пеп делает это регулярно 15 лет. Я болельщик Реала, но не восхищаться Гвардиолой = не уважать футбол как вид спорта и как искусство, не будьте тупыми школотронами. Сити респект, монструозный матч
Бавария у Гвардиолы не была прям очень монструозный, да и Сити таким стал только после 20 года
+3
0
+3
Ответ circassian*
В комментариях дилетанты) Пеп в очередной раз создал чудовищную по силе команду, которая парализует соперников и давит его, как удав, оставляя ему лишь надежду на удачу и какой-нибудь отскок. Большинство тренеров мечтает создать такую команду хотя бы один раз в одном сезоне на протяжении карьеры, Пеп делает это регулярно 15 лет. Я болельщик Реала, но не восхищаться Гвардиолой = не уважать футбол как вид спорта и как искусство, не будьте тупыми школотронами. Сити респект, монструозный матч
Да-да, у Реала исключительно удача и 4 отскока в основное время в ворота Сити. Снова удачно отскочил.
+3
0
+3
Ответ Unico
Нормально неликвид скинул Реал в свое время, очень посредственный игрок
Если не ошибаюсь этот посредственность успел зацепить ещё одну ЛЧ в составе Челси
+4
-1
+3
А я в качестве игрока четыре раза доходил до финала чемпионата техникума, в котором учился. В 1987,88, 89, 90-м гг. И все четыре раза выиграл.
+2
0
+2
Новость опоздала на год
+2
0
+2
Ответ Мирас Камалов
Команды Пепа - это машины по зарабатыванию очков, т.е. идеальная команда для выигрыша чемпионата, где если иногда не выиграть - это не беда, можно наверстать, но в играх на вылет другие правила, так как если роботизированный стиль даст сбой хотя бы в 1 матче - это может грозить вылетом, что часто и случалось
Да, перекатывать лутоны миллиардным составом на дистанции тут зафейлиться практически невозможно. А вот как надо показать тренерское мастерство здесь и сейчас, наш пепка увы полномочия все.
+3
-1
+2
На самом деле отличный показатель
+2
0
+2
Не понимаю, чем думал Пеп, отправляя бить пенальти Ковачича.У человека же абсолютно отсутствует хоть какой-то вменяемый удар.
+4
-2
+2
Ответ Pelerin
Кстати, как там Ригоберка? Страшно за него просто...
Надеюсь повесился ну или уволили со спортса
+4
-2
+2
Ответ Leon Petov
4 финала из которых 1 судейский, 1 проигранный. Маловато для лучшего в истории
уж постыдились бы фаны реала про судейство говорить. никогда не забудем легенд чакыра, кашшаи, брыха
+6
-5
+1
Ответ Влад Аронофски
при этом в мс практически после того, как потратил ярды. тот же Хави с молодняком выглядит увереннее
Сити 1 милоиард тратит на нанотехнологии
+1
0
+1
Ответ Гол в девятину
Не понимаю, чем думал Пеп, отправляя бить пенальти Ковачича.У человека же абсолютно отсутствует хоть какой-то вменяемый удар.
Видимо все так устали, что не стали брать на себя ответственность.
Показательно было, что пятым пошел бить Эдерсон, а не кто-то из полевых.
И кстати, классно пробил.
Не могу понять, как мог такой техничный игрок, как Бернардо, так пробить, так подставить команду?
Решил наверняка бить не сильно по центру, пока вратарь будет лететь в один из углов.
И как Лунин не стал никуда прыгать, как будто они договорились с Бернардо.
+1
0
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