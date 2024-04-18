«Реал» выходил в 1/2 финала ЛЧ 17 раз – чаще всех. «Бавария» – вторая с 13 полуфиналами
«Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов в 17-й раз.
Команда Карло Анчелотти одержала победу над «Манчестер Сити» на стадии 1/4 финала (3:3, 1:1, по пенальти – 4:3) и вышла в следующий раунд. Мадридцы сыграют в полуфинале в рекордный 17-й раз.
Второе место по этому показателю занимает «Бавария» – мюнхенцы пробились в полуфинал в 13-й раз, выбив «Арсенал» (2:2, 1:0).
Отметим, что за 10 последних календарных лет «Реал» выходил в полуфинал 9 раз из 11 возможных. У ближайших преследователей такие показатели за этот период:
«Бавария» – 6 полуфиналов, «Манчестер Сити» – 4, «Атлетико» – 3, «ПСЖ» – 3, «Ливерпуль» – 3, «Барселона» – 2, «Челси» – 2, «Ювентус» – 2.
Вчера Барса вылетела, а сегодня Реал выбил МС
Ещё и -8 в Чемпе перед игрой на Бернабеу и по факту сезон без трофеев
Бедолаги...
Барселона хозяин кубка Гампера
Каждому свое
Он был прекрасен. Но лучший - Андрей. Без вариантов!
Сказать, что это было трудно – ничего не сказать.
Но Мадрид сделал это!👏👏👏👏