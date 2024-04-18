«Реал» выходил в 1/2 финала ЛЧ 17 раз – чаще всех. «Бавария» – вторая с 13 полуфиналами

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«Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов в 17-й раз.

Команда Карло Анчелотти одержала победу над «Манчестер Сити» на стадии 1/4 финала (3:3, 1:1, по пенальти – 4:3) и вышла в следующий раунд. Мадридцы сыграют в полуфинале в рекордный 17-й раз.

Второе место по этому показателю занимает «Бавария» – мюнхенцы пробились в полуфинал в 13-й раз, выбив «Арсенал» (2:2, 1:0). 

Отметим, что за 10 последних календарных лет «Реал» выходил в полуфинал 9 раз из 11 возможных. У  ближайших преследователей такие показатели за этот период:

«Бавария» – 6 полуфиналов, «Манчестер Сити» – 4, «Атлетико» – 3, «ПСЖ» – 3, «Ливерпуль» – 3, «Барселона» – 2, «Челси» – 2, «Ювентус» – 2.

97 комментариев
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Ало, Qwerty, ригоберка и ко, вы где? Почему опять потерялись?
+66
-6
+60
Я хочу отметить сегодняшнего кэпа Начо. Чувак заметно поплыл в этом сезоне и получал хейт за это (довольно справедливо надо сказать). Но как же он божественно отыграл сегодня. Сегодняшней игрой перекрыл все плохое впечатление о себе. Браво Начос👏
+36
-4
+32
Ответ Serkan_Ballboy
Ало, Qwerty, ригоберка и ко, вы где? Почему опять потерялись?
Пожалей ты их
Вчера Барса вылетела, а сегодня Реал выбил МС

Ещё и -8 в Чемпе перед игрой на Бернабеу и по факту сезон без трофеев

Бедолаги...
+28
-3
+25
Великий клуб!
+30
-11
+19
Я так часто даже на свой балкон не выхожу.. 💪🤣
+21
-5
+16
Опять самая главная европейская классика в полуфинале, будет весело)
+11
0
+11
Реал хозяин ЛЧ

Барселона хозяин кубка Гампера

Каждому свое
+14
-4
+10
Ответ Cruel Snake
Феде Вальверде признан лучшим игроком матча! Он был прекрасен. Но лучший - Андрей. Без вариантов! Сказать, что это было трудно – ничего не сказать. Но Мадрид сделал это!👏👏👏👏
Карвахаль еще. Как он сдерживал этих киборгов я хз.
+10
0
+10
Феде Вальверде признан лучшим игроком матча!

Он был прекрасен. Но лучший - Андрей. Без вариантов!
Сказать, что это было трудно – ничего не сказать.

Но Мадрид сделал это!👏👏👏👏
+8
-2
+6
Реал в очередной раз выбил действующего обладателя ЛЧ.Теперь,чтобы не нарушать традицию,нужно забирать трофей
+5
-1
+4
Ответ VuNePonimaete
Я хочу отметить сегодняшнего кэпа Начо. Чувак заметно поплыл в этом сезоне и получал хейт за это (довольно справедливо надо сказать). Но как же он божественно отыграл сегодня. Сегодняшней игрой перекрыл все плохое впечатление о себе. Браво Начос👏
Все порадовали. Меня Менди радовал. Обычно тянулся за валидолом, когда наблюдал его игру, а сегодня прям бальзам на душу. Смена флангов, выходу в атаку, оборона. Все супер было.
+4
0
+4
Бчк 2 участия ЛЕ
+8
-4
+4
Ответ PorQue
Все порадовали. Меня Менди радовал. Обычно тянулся за валидолом, когда наблюдал его игру, а сегодня прям бальзам на душу. Смена флангов, выходу в атаку, оборона. Все супер было.
Согласен, все игроки сегодня отпахали на 100500%
+3
0
+3
Ответ Real_v_dushe
Не знаю, что там с ригоберкой, но Qwerty, думаю, вынужден радоваться вылету Сити))
Да куда там) Он весь день кричал, что Реал отлетит с позором, а теперь что то утих
+3
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+3
Два величайших клуба ЛЧ сойдутся в полуфинале)
+6
-3
+3
Ещё бы взять трофей в последнем сезоне перед нововведениями🤍верим!
+4
-1
+3
В каком же Реал порядке!) была уверенность в том, что заберут серию пенальти)
+5
-2
+3
Ответ corazon blanco
Великий клуб!
Величайший в истории!👑🤍
+11
-8
+3
Думаю, сейчас оголтелые болельщики "Барселоны", которым осталось лишь надр.чивать на былые матчи эпохи безВАРья, повылезают из углов и признают, что "Реал" - лучший клуб в истории. Ну, или не вылезут)
+2
0
+2
Супер молодцы!!! Показали кто настоящие короли Лч!!! Дали pendaly лысому шарлатану!! ! Прекрасные 2 дня отобрали последние надежды барсуков
+2
0
+2
Это называется ТОТАЛЬНАЯ ДОМИНАЦИЯ!!!! Hala Madrid!!!!!
+2
0
+2
Ответ Мертвый
десятиэажный автобус от якобы королевского клуба позорище
😫😫😫😫😫🫣🤥🤥🤥
+2
0
+2
Это уже не только везение. Можно купить лучшего тренера и игроков но не менталитет.
+2
0
+2
Классика европейского футбола, давно не было, но будет явно интересно и вообще не предсказуемый результат
+3
-1
+2
Ответ Real_v_dushe
Не знаю, что там с ригоберкой, но Qwerty, думаю, вынужден радоваться вылету Сити))
Квертик то? Он наоборот молился и верил чтоб Сити 100 голов забил
+3
-1
+2
Турнир старинных европейских грандов. И с этим фиг что поделаешь. За редким исключением.
+3
-1
+2
Ответ Cruel Snake
Феде Вальверде признан лучшим игроком матча! Он был прекрасен. Но лучший - Андрей. Без вариантов! Сказать, что это было трудно – ничего не сказать. Но Мадрид сделал это!👏👏👏👏
Феде тоже заслужил 100%, после жёлтой Карвахаля именно он сдерживал Грилиша, а потом Доку, не допустил ошибок, и внёс огромнейший вклад в победу Реала, я рад, что награду начали давать теневым героям матча
+1
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Ответ meringue
Феде Вальверде это хребет Реала.
Феде отражение Реала!
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Ответ Harryck
Да, там "Атлетико" очень повезло еще и с голом Гризмана с оффсайда и незабитым пенальти Мюллера, был бы крутой финал.
Кстати вы и в 2017 могли лч забирать если бы не позорное судейство и 2 гола с офсайда в купе с левой красной на Видале 😄
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Ответ The Lion
Феде отражение Реала!
Это будещий капитан и лицо команды, заказываю себе футболку с Феде, однозначно.
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