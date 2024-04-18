Мерсон о вылете клубов АПЛ из ЛЧ: «Они играют в самой сложной лиге мира. Командам из других чемпионатов не за что бороться, и они могут сосредоточиться на еврокубках»
Пол Мерсон считает, что чемпионская гонка помешала клубам АПЛ в Лиге чемпионов.
«Арсенал» и «Манчестер Сити» вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала. Таким образом, в полуфинал турнира не вышел ни один из клубов АПЛ.
«Проблема английских клубов – это АПЛ. Напряженность в нашем чемпионате зашкаливает.
Начнем с лидеров – «Ман Сити», «Арсенала» и «Ливерпуля». Они участвуют в одной из лучших чемпионских гонок в истории лиги. Это грандиозная битва за титул, когда тройку лучших разделяют два очка, и это отнимает много сил как физически, так и морально. Неделю за неделей они доводят друг друга до предела – сравните это с показателями некоторых других команд со всей Европы и с местами, которые они занимают в своих лигах. Цифры поражают воображение.
Четвертьфиналист Лиги чемпионов «Атлетико» на 17 очков отстает от лидирующего «Реала», который на восемь очков опережает «Барселону». Дортмундская «Боруссия» занимает пятое место [в Бундеслиге], на семь очков отставая от идущей на втором месте мюнхенской «Баварии», которая на 16 очков отстает от лидирующего «Байера». Отрыв «ПСЖ» в Лиге 1 – 10 очков, и они даже не играли в выходные, чтобы подготовиться к матчу с «Барселоной» во вторник.
Посмотрите расписание матчей других европейских лиг. В эти выходные «Реал» играет с «Барселоной», но они бы ни за что не сыграли в прошлые выходные. Клубам по всей Европе не за что бороться в своих лигах, и они могут полностью сосредоточиться на еврокубках. Никто так не борется за титул, как «Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль».
Клубы АПЛ не могут позволить себе такой роскоши. Они играют в самой сложной лиге мира, и это их подкосило», – сказал бывший игрок «Арсенала».
Типичная отмазка фанов АПЛ. Если вылетают из еврокубков, то это только из-за того, что хотят сосредоточиться на АПЛ.
Никогда не признаются себе, что их клубы просто в еврокубках обделались!
Оба клуба вылетели еще в первом раунде
Но даже с этими проблемами, команды АПЛ могут иметь два полноценных состава( Мансити такой имеет с запасом) для борьбы на всех фронтах, при их бюджетах. Можно сетовать на травмы , но у Реала просто аврал с крестами в этом сезоне.
Тренеры АПЛ давно поднимали тему календаря, но их не кто не слушает- деньги, тв контракты дороже. Значит , пожимайте плоды своего труда и не нойте .
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испанские клубы лучше английских в еврокубках, но именно чемпионат сильнее в АПЛ