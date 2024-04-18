Мерсон о вылете клубов АПЛ из ЛЧ: «Они играют в самой сложной лиге мира. Командам из других чемпионатов не за что бороться, и они могут сосредоточиться на еврокубках»

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Пол Мерсон считает, что чемпионская гонка помешала клубам АПЛ в Лиге чемпионов.

«Арсенал» и «Манчестер Сити» вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала. Таким образом, в полуфинал турнира не вышел ни один из клубов АПЛ.

«Проблема английских клубов – это АПЛ. Напряженность в нашем чемпионате зашкаливает.

Начнем с лидеров  – «Ман Сити», «Арсенала» и «Ливерпуля». Они участвуют в одной из лучших чемпионских гонок в истории лиги. Это грандиозная битва за титул, когда тройку лучших разделяют два очка, и это отнимает много сил как физически, так и морально. Неделю за неделей они доводят друг друга до предела – сравните это с показателями некоторых других команд со всей Европы и с местами, которые они занимают в своих лигах. Цифры поражают воображение.

Четвертьфиналист Лиги чемпионов «Атлетико» на 17 очков отстает от лидирующего «Реала», который на восемь очков опережает «Барселону». Дортмундская «Боруссия» занимает пятое место [в Бундеслиге], на семь очков отставая от идущей на втором месте мюнхенской «Баварии», которая на 16 очков отстает от лидирующего «Байера». Отрыв «ПСЖ» в Лиге 1 – 10 очков, и они даже не играли в выходные, чтобы подготовиться к матчу с «Барселоной» во вторник.

Посмотрите расписание матчей других европейских лиг. В эти выходные «Реал» играет с «Барселоной», но они бы ни за что не сыграли в прошлые выходные. Клубам по всей Европе не за что бороться в своих лигах, и они могут полностью сосредоточиться на еврокубках. Никто так не борется за титул, как «Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль».

Клубы АПЛ не могут позволить себе такой роскоши. Они играют в самой сложной лиге мира, и это их подкосило», – сказал бывший игрок «Арсенала».

71 комментарий
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Прошли бы англичане дальше, говорили бы, что "они просто в тонусе из-за своей борьбы, а остальные обмякли, расслабились и забыли, что такое бороться". Подгон задачи под ответ.
+95
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+85
ХАХХАХАХАХАХАХАХ.
Типичная отмазка фанов АПЛ. Если вылетают из еврокубков, то это только из-за того, что хотят сосредоточиться на АПЛ.
Никогда не признаются себе, что их клубы просто в еврокубках обделались!
+56
-13
+43
Ответ DimaBayern
А если серьёзно, то надо в Англии упразднить кубок английской лиги. Он только отнимает силы. Кубка лиги уже нет ни во Франции, ни в Испании, ни в Германии, ни в Италии.
Никто из пары Арсенала и Сити в кубке Лиги не продвинулся так чтобы им этот турнир мешал
Оба клуба вылетели еще в первом раунде
+26
0
+26
А если серьёзно, то надо в Англии упразднить кубок английской лиги. Он только отнимает силы. Кубка лиги уже нет ни во Франции, ни в Испании, ни в Германии, ни в Италии.
+24
0
+24
а еще у клубов АПЛ денег на три состава, там ротация может быть бесконечная, но это мы, конечно же, не упомянем
+20
-1
+19
Глупость какая-то. Когда клубы АПЛ доходят до финалов еврокубков, они говорят - потому что самая сильная лига мира. Когда клубы АПЛ вылетают, они говорят - потому что самая сильная лига мира, сил тратим больше, календарь плотнее, соперники внутри играют сильнее и прочие отмазки. Так под любой результат можно подстроить оправдание. Как болельщики Ливерпуля отмазывались, говоря что матч с Пэлас дома важнее Лиги Европы, поэтому специально слили разгромно Аталанте. А Пэласу потом тоже специально слили? Может просто кто-то сдулся на тот момент, а не специально слили? Поэтому все эти отговорки в пользу бедных. Просто нефиг на каждом углу кричать про самую сильную лигу мира, самая зарабатывающая - да, есть такое. А так, есть 4 плюс-минус равных чемпионата. Вот СериАл долгое время был однозначно самой сильной лигой мира, даже немного забивая на еврокубки, в девяностых умудрились 25 команд в финал этих еврокубков вывести за десятилетие. И что-то не помню, чтобы на каждом углу они кричали про самую сильную лигу мира.
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+9
Ответ Канал здравого смысла
Не можешь ты так сделать, там каждая команда бьется с тобой, это не плюшевая лол лига
5 мячей пропустили, бьются они)
+7
0
+7
Ну конечно! Во всех лигах заранее все по местам расставлены. И только бедолаги из АПЛ за что-то пытаются бороться. Как им тяжело болезным, что даже кризисную Баварию обставить не могут, к примеру.
+7
0
+7
😂😂видели мы «Арсенал» и «Ливерпуль» в грандиозной битве, в последнем туре апл
+7
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+5
Ответ Petr Tcoi
Не согласен. Про эту проблему клубов из АПЛ уже лет 10 как говорят. График плотнее. Проходных матчей мало.
Англичане считают себя пупом земли, поэтому и думают, что престижнее титула АПЛ нет ничего
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Ответ Petr Tcoi
Не согласен. Про эту проблему клубов из АПЛ уже лет 10 как говорят. График плотнее. Проходных матчей мало.
ну раз говорят лет 10, то почему в отдельные годы это не помешало двум английским врокубковым финалам в один год, потом помимо этого в финале ЛЧ играли Ливерпуль - Тоттенхэм и Сити еще разок до своей победы. Проблема не в календаре, а в отдельном взятом вытсуплении. Когда-то выигрываешь, когда-то проигрываешь. Но когда проигрываешь, виноват, конечно, календарь, а не ты
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Ну если бы Бавария и Реал не прошли бы, то сказали бы что мол, это всё из-за нехватки конкуренции во внутренних чемпах, не то что в АПЛ гди уровень, дескать, другой. Ох уж эти подгоны ответов под удобные варианты.
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Англичане со своей лигой уже осточертели всем. Если они лучшие пускай перемалывают всех этих недоучек из испании, италии и т.д.
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Ответ эрбол саламатов
если бы апл предоставил своим клубам отдых 10 дней ,уверен результат был бы по другому, но в данный момент оставшийся туры в апл ни чем не уступает в лч
Для АПЛ не выгодно чтобы команды долго не играли !!! За футбол платят огромные деньги
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Я конечно прошу прощение, но с тем же Лутоном можно было выпустить второй состав
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А может быть это АПЛ слабая? Раз и Сити, и Арсенал разбирают там всех, а в ЛЧ вылетают в 1/4 от Баварии и Реала в худших их видах
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Ответ Petr Tcoi
Не согласен. Про эту проблему клубов из АПЛ уже лет 10 как говорят. График плотнее. Проходных матчей мало.
График плотнее? в Испании тоже 20 команд, как он плотнее?
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Ответ Axs Men
За то вот Реалу это слово не нужно, Тебас весь тур перенесёт
Так может стоит пересмотреть календарь ради хорошего выступления команд на евроарене? Какое количество ненужных внутренних турниров проводится?
Но даже с этими проблемами, команды АПЛ могут иметь два полноценных состава( Мансити такой имеет с запасом) для борьбы на всех фронтах, при их бюджетах. Можно сетовать на травмы , но у Реала просто аврал с крестами в этом сезоне.
Тренеры АПЛ давно поднимали тему календаря, но их не кто не слушает- деньги, тв контракты дороже. Значит , пожимайте плоды своего труда и не нойте .
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Ответ DimaBayern
ХАХХАХАХАХАХАХАХ. Типичная отмазка фанов АПЛ. Если вылетают из еврокубков, то это только из-за того, что хотят сосредоточиться на АПЛ. Никогда не признаются себе, что их клубы просто в еврокубках обделались!
Кто сказал, что вылетели специально, что бы в АПЛ сосредоточиться? Мерсон говорит что в АПЛ плотная борьба и нет возможности сильно ротировать состав, так как упадёт качество, в отличии от того же ПСЖ и Реала у которых отрыв и они могут ротировать, плюс им ещё целый тур перенесли. Неужели это так тяжело понять
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вот хорошая картинка:
https://pbs.twimg.com/media/GLcgFzbXUAApf9w?format=jpg&name=large

испанские клубы лучше английских в еврокубках, но именно чемпионат сильнее в АПЛ
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Ответ SergioRamos92
Никто из пары Арсенала и Сити в кубке Лиги не продвинулся так чтобы им этот турнир мешал Оба клуба вылетели еще в первом раунде
Вот именно.
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Ответ DimaBayern
ХАХХАХАХАХАХАХАХ. Типичная отмазка фанов АПЛ. Если вылетают из еврокубков, то это только из-за того, что хотят сосредоточиться на АПЛ. Никогда не признаются себе, что их клубы просто в еврокубках обделались!
"Сити" вчера так "обделался", что "Реал" еле ноги унёс! А на самом деле этот дядя прав - в других лигах идут на встречу перед играми в еврокубках.
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Ответ Артур Кузьминский
Отмазка странная, хоть я сам и считаю, что МС, Арсенал и Ливер это 3 лучшие команды Европы прямо сейчас. И будь ЛЧ гладкой, без ПО , с очень большой долей вероятности англичанине, МС и Арсенал, были бы на первых двух строчках. Но в ПО нужно доставать из себя другие качества. К тому же Арсенал и Ливер поймали спад не вовремя. МС просто не повезло, по игре был большой перевес, но у Реала в ЛЧ есть ангел-хранитель
Вчера была возможность двум командам доказать, чего они стоят. И если Сити вполне себе это сделал, то Арсенал забыл выйти на матч. Или может это его уровень? Уровень кризисной Баварии. Не переоценивайте Апл. Там и Ливерпуль такой прям сильный, что им непутевый Скамакка двушку за здрасьте сделал
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Ответ Petr Tcoi
Не согласен. Про эту проблему клубов из АПЛ уже лет 10 как говорят. График плотнее. Проходных матчей мало.
Ла Лиге и Серий А, Лига 1 те же самые 38 матчей но пускай они уберить кубок лиги, и кубке Англии при ничьей пенальти, а не переигровка на территорий 2 команды
+2
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В футбол играют 22 человека, а побеждают всегда МСити(немцы). Пшиковый АПЛ делают вид в конце Сити их снова давит, в последнем туре решится все в АПЛ, как это было с Агуэрро , и как было не давно с Астон Виллой тое Сити шоу устроил, будуи минуты думать что кто то чемпион а потом Сити вкатит 2- 3 мяча и Сити Чемпион. АПЛское чемпионство Сити взял в прошлом туре.
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Ну а что мешало условному Арсеналу также как и Бавария слить свой чемпионат и бороться за ЛЧ?
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Ему бы посмотреть определение слова «ротация».
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А в позоре МЮ, отлёте Ливерпуля от Аталанты - тоже АПЛ виновата?)
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РПЛ еще напряженнее АПЛ, выходит.
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Считаю АПЛ сильнейшей лигой мира на долгой дистанции, но в этом сезоне очевидно, что АПЛ не топ-1. И в очных матчах в еврокубках провалились, и топ-футбол не показывают, и лидера, который бы на голову был выше остальных, нет.
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