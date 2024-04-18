Мерсон о вылете клубов АПЛ из ЛЧ: «Они играют в самой сложной лиге мира. Командам из других чемпионатов не за что бороться, и они могут сосредоточиться на еврокубках»

Пол Мерсон считает, что чемпионская гонка помешала клубам АПЛ в Лиге чемпионов.

«Арсенал» и «Манчестер Сити» вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала. Таким образом, в полуфинал турнира не вышел ни один из клубов АПЛ.

«Проблема английских клубов – это АПЛ. Напряженность в нашем чемпионате зашкаливает.

Начнем с лидеров – « », «Арсенала» и « ». Они участвуют в одной из лучших чемпионских гонок в истории лиги. Это грандиозная битва за титул, когда тройку лучших разделяют два очка, и это отнимает много сил как физически, так и морально. Неделю за неделей они доводят друг друга до предела – сравните это с показателями некоторых других команд со всей Европы и с местами, которые они занимают в своих лигах. Цифры поражают воображение.

Четвертьфиналист Лиги чемпионов « » на 17 очков отстает от лидирующего « », который на восемь очков опережает «Барселону». Дортмундская « » занимает пятое место [в Бундеслиге], на семь очков отставая от идущей на втором месте мюнхенской «Баварии», которая на 16 очков отстает от лидирующего «Байера». Отрыв «ПСЖ» в Лиге 1 – 10 очков, и они даже не играли в выходные, чтобы подготовиться к матчу с «Барселоной» во вторник.

Посмотрите расписание матчей других европейских лиг. В эти выходные «Реал» играет с «Барселоной», но они бы ни за что не сыграли в прошлые выходные. Клубам по всей Европе не за что бороться в своих лигах, и они могут полностью сосредоточиться на еврокубках. Никто так не борется за титул, как «Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль».

Клубы АПЛ не могут позволить себе такой роскоши. Они играют в самой сложной лиге мира, и это их подкосило», – сказал бывший игрок «Арсенала».