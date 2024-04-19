Месут Озил: «Класико идет на спад, все внимание на «Ман Сити», «Ливерпуле» и играх АПЛ. И это проблема «Барселоны», а не «Реала» – они одни из лучших в мире»

Месут Озил считает, что класико «Реала» и «Барсы» уже не главное футбольное событие.

21 апреля «Реал» и «Барселона» проведут матч в рамках .

– На этой неделе состоится класико. Какие воспоминания у вас остались о матчах с «Барселоной»?

– На тот момент это был самый важный матч в футбольном мире.

К сожалению для нас, та «Барселона» была, пожалуй, лучшей «Барселоной» в истории.

«Барса» Пепа Гвардиолы была на другом уровне, и она определенно отличается от нынешней версии клуба.

Думаю, что сейчас внимание всего мира больше сосредоточено на таких матчах, как « » – « », или других матчах .

Думаю, что класико идет на спад – и это обидно. Но это не вина «Реала», поскольку они, несомненно, являются одной из лучших команд в мире.

Проблема в «Барселоне», которая упустила свой потенциал, – сказал бывший полузащитник « » Месут Озил.