Месут Озил: «Класико идет на спад, все внимание на «Ман Сити», «Ливерпуле» и играх АПЛ. И это проблема «Барселоны», а не «Реала» – они одни из лучших в мире»
Месут Озил считает, что класико «Реала» и «Барсы» уже не главное футбольное событие.
21 апреля «Реал» и «Барселона» проведут матч в рамках Ла Лиги.
– На этой неделе состоится класико. Какие воспоминания у вас остались о матчах с «Барселоной»?
– На тот момент это был самый важный матч в футбольном мире.
К сожалению для нас, та «Барселона» была, пожалуй, лучшей «Барселоной» в истории.
«Барса» Пепа Гвардиолы была на другом уровне, и она определенно отличается от нынешней версии клуба.
Думаю, что сейчас внимание всего мира больше сосредоточено на таких матчах, как «Ливерпуль» – «Манчестер Сити», или других матчах АПЛ.
Думаю, что класико идет на спад – и это обидно. Но это не вина «Реала», поскольку они, несомненно, являются одной из лучших команд в мире.
Проблема в «Барселоне», которая упустила свой потенциал, – сказал бывший полузащитник «Реала» Месут Озил.
Да, у Мадрида тоже было достаточно провальных трансферов (Шахин, Мариану, Йович, Азар, Кака, Данило, Хамес), но это не сильно повлияло на их финансовое состояние и на результаты. Перес еще умудрился за это время перестроить стадион.
Так что прав Озил, Реал остается одним из главных клубов Европы, который каждый год претендует на ЛЧ. А Барса с трудом в плэй-офф пробивается. Конечно интерес падает у зрителя из-за этого
я успел закончить школу и 10 лет универа😅
ну и самое главное - больше нет игроков калибра Роналду/Месси, противостояние, которое было подвязано на классико. а противостояние "одинаковых" для обывателя каких-то клонированных бразильцев родриго-винисус-эндрик-кто-то-там-еще VS каких то ноунеймов 16летних типа Ямала - вистов не прибавит к просмотрам. да даже если условно "черепаха" будет в Реале, а "норвежский лось" в Барсе - не спасёт.
вот предстоящее Э-К не вызывает во мне бурю интереса (конечно смотреть буду) так как с турнирной т. з. ну проиграет Реал и что, да ни чего, буду доволен ничье, 1/2 с Мюнхеном жду больше.
всё выше исключительно имхо