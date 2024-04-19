Месут Озил: «Класико идет на спад, все внимание на «Ман Сити», «Ливерпуле» и играх АПЛ. И это проблема «Барселоны», а не «Реала» – они одни из лучших в мире»

Теги Месут Озил Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Ла Лига Класико Футбол

Месут Озил считает, что класико «Реала» и «Барсы» уже не главное футбольное событие.

21 апреля «Реал» и «Барселона» проведут матч в рамках Ла Лиги.

– На этой неделе состоится класико. Какие воспоминания у вас остались о матчах с «Барселоной»?

– На тот момент это был самый важный матч в футбольном мире.

К сожалению для нас, та «Барселона» была, пожалуй, лучшей «Барселоной» в истории. 

«Барса» Пепа Гвардиолы была на другом уровне, и она определенно отличается от нынешней версии клуба.

Думаю, что сейчас внимание всего мира больше сосредоточено на таких матчах, как «Ливерпуль» – «Манчестер Сити», или других матчах АПЛ.

Думаю, что класико идет на спад – и это обидно. Но это не вина «Реала», поскольку они, несомненно, являются одной из лучших команд в мире.

Проблема в «Барселоне», которая упустила свой потенциал, – сказал бывший полузащитник «Реала» Месут Озил.

91 комментарий
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Как вспомню, как Озил на Камп Ноу одной передачей через пол поля обрезал всю оборону и вывел Роналду один на один, аж слезы наворачиваются
+91
-16
+75
Ответ ML26
Как вспомню, как Озил на Камп Ноу одной передачей через пол поля обрезал всю оборону и вывел Роналду один на один, аж слезы наворачиваются
Как вспомню как Месси с центра обыграл пол реала и забил, аж слезы наворачиваются )))
+93
-30
+63
Ответ Kex
А деньги кому в первую очередь нужны, Реалу или барсе?)
А думаете, Реалу деньги не нужны?))
+66
-9
+57
Как раз-таки это проблема и Реала, и Барсы, так как оба клуба теряют деньги
+64
-16
+48
Потому что Барселона в кризисе, если бы все было нормально, играли бы за них лучшие игроки и все внимание опять было бы приковано к Класико.
+41
-6
+35
Ответ corazon blanco
Потому что Барселона в кризисе, если бы все было нормально, играли бы за них лучшие игроки и все внимание опять было бы приковано к Класико.
Так а кто виноват, что Барселона в кризисе ? Только они сами. Растеряли огромный потенциал своими глупыми трансферами и немыслимыми зарплатами, которые они раздавали всем. Набирали игроков в огромном количестве, которые не проходили в основу...

Да, у Мадрида тоже было достаточно провальных трансферов (Шахин, Мариану, Йович, Азар, Кака, Данило, Хамес), но это не сильно повлияло на их финансовое состояние и на результаты. Перес еще умудрился за это время перестроить стадион.

Так что прав Озил, Реал остается одним из главных клубов Европы, который каждый год претендует на ЛЧ. А Барса с трудом в плэй-офф пробивается. Конечно интерес падает у зрителя из-за этого
+36
-6
+30
Ответ Manis0403
Как вспомню как Месси с центра обыграл пол реала и забил, аж слезы наворачиваются )))
От этого момента у всех были разные слёзы)))
+31
-4
+27
Ответ Vlad Zhadejko
Как раз-таки это проблема и Реала, и Барсы, так как оба клуба теряют деньги
А деньги кому в первую очередь нужны, Реалу или барсе?)
+37
-14
+23
Классико, это всегда топ-матч, при любых обстоятельствах, логика в словах Озила есть, но фанаты футбола матч не пропустят
+16
-3
+13
Ответ Talgat Ergeshov
12 лет прошло с тех прекрасных пор,жесть🤨 я успел закончить школу и 10 лет универа😅
Это что за универ, в котором 10 лет учатся?
+13
-2
+11
12 лет прошло с тех прекрасных пор,жесть🤨
я успел закончить школу и 10 лет универа😅
+11
-1
+10
Ответ CIA
Это что за универ, в котором 10 лет учатся?
медицинский😁осталось еще 4 года)
+7
0
+7
Ответ corazon blanco
Потому что Барселона в кризисе, если бы все было нормально, играли бы за них лучшие игроки и все внимание опять было бы приковано к Класико.
думаю не только дело в этом, еще все таки и общий медийный фон АПЛ, деньги, которые там вертятся, тренеры и прочее. Тебас, опять же :)

ну и самое главное - больше нет игроков калибра Роналду/Месси, противостояние, которое было подвязано на классико. а противостояние "одинаковых" для обывателя каких-то клонированных бразильцев родриго-винисус-эндрик-кто-то-там-еще VS каких то ноунеймов 16летних типа Ямала - вистов не прибавит к просмотрам. да даже если условно "черепаха" будет в Реале, а "норвежский лось" в Барсе - не спасёт.
+5
0
+5
Лалига может и идёт на спад, но точно не классико, ибо даже с кризисной Барселоной ажиотаж вокруг всегда огромный,и матчи получаются интересными
+8
-3
+5
Ответ Всеволод Бобров
В таком кризисе, что выиграли чемпионат
Один , случайный чемпионат за последние несколько лет .
+8
-3
+5
Ответ CIA
Это что за универ, в котором 10 лет учатся?
Либо медицинский, либо два высших у человека
+5
0
+5
Барса не нашла замену Месси, а в Реале есть Винисиус и Беллингем. Еще будет Мбаппе. То есть, по игрокам притягивающих внимание 3-0 в пользу Мадрида
+5
-1
+4
К сожалению, это цикличность жизни. Но то факт, что Барса на спаде не отменяет величие и историю клуба ! Как адекватная фанатка Реала, не могу это не признать. Придет снова время Барселоны 🎉
+6
-2
+4
Ответ Vlad Zhadejko
Как раз-таки это проблема и Реала, и Барсы, так как оба клуба теряют деньги
проблема барсы в том, что они уже не те какие были раньше, а реал хотя бы держит свой уровень
+4
-2
+2
Я, как болельщик Реала, желаю чтобы Барса как можно скорее набрала обороты. И по деньгам и по составу и по игре.
+5
-3
+2
Ответ S. A.
Я пропущу. Последний раз смотрел классико в 2018-м году, когда Суарес оформил хет-трик, а Барса выиграла 5:1
Держи в курсе
+3
-1
+2
Ответ Всеволод Бобров
В таком кризисе, что выиграли чемпионат
Причем тут чемпионат? Речь про финансовые возможности, ведь это очевидно из моего сообщения.
+3
-1
+2
Ну Озил помнит как пятёрку выгребал
+8
-6
+2
Всё так, каталонские хуторяне и близко не так интересны, как матчи АПЛ. Я с большим интересом посмотрю Чемпионшип, чем бодание унылой Барселоны с условным Эспаньолом
+1
0
+1
за много/много лет не пропустил ни одного Эль Класико, куча эмоций как от побед Реала, как и от поражений и это главный матч для меня, но на сегодня дерби с Атл даже покруче будет, да и матчи Биг 6 АПЛ между собой тоже близко или на равне, то что это проблема одной Барселоны здесь не согласен это общая проблема (деньги, маркетинг, ТВ и всё такое).
вот предстоящее Э-К не вызывает во мне бурю интереса (конечно смотреть буду) так как с турнирной т. з. ну проиграет Реал и что, да ни чего, буду доволен ничье, 1/2 с Мюнхеном жду больше.
всё выше исключительно имхо
+2
-1
+1
Ответ KIK90
проблема барсы в том, что они уже не те какие были раньше, а реал хотя бы держит свой уровень
Это да, но то, что рейтинги Эль Класико падают, проблемы не только Барсы, но и Реала))
+2
-1
+1
Ответ LIv93
Так а кто виноват, что Барселона в кризисе ? Только они сами. Растеряли огромный потенциал своими глупыми трансферами и немыслимыми зарплатами, которые они раздавали всем. Набирали игроков в огромном количестве, которые не проходили в основу... Да, у Мадрида тоже было достаточно провальных трансферов (Шахин, Мариану, Йович, Азар, Кака, Данило, Хамес), но это не сильно повлияло на их финансовое состояние и на результаты. Перес еще умудрился за это время перестроить стадион. Так что прав Озил, Реал остается одним из главных клубов Европы, который каждый год претендует на ЛЧ. А Барса с трудом в плэй-офф пробивается. Конечно интерес падает у зрителя из-за этого
последний 3 игроки совсем не провальный трансфер. Данило продали, Кака может не на своим уровне, но играл не плохо, Хамес тоже играл и голы забивал
+1
0
+1
да нет, класико в порядке, ну барса конечно не в лучших кондициях, но не слабее ливерпуля уж точно, как охарактеризовать реал непонятно, визуально они выглядят слабее сити, но результата добиваются, очень неоднозначный стиль у реала помноженный на удачу, ну в целом можно сказать что плюс минус они равны с сити
+7
-6
+1
Да, барса уже лет 5 как на лютейшем спаде беспробудном
+4
-3
+1
Ответ Manis0403
Как вспомню как Месси с центра обыграл пол реала и забил, аж слезы наворачиваются )))
Хароооооооош😁😁😁👍
+4
-3
+1
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