Анчелотти проводит 60-й матч в ЛЧ во главе «Реала», он делит 2-е место с дель Боске. Первый – Муньос с 71 игрой

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА рейтинги Висенте Дель Боске Мигель Муньос Футбол

Матч с «Манчестер Сити» – 60-й для Карло Анчелотти во главе «Реала» в ЛЧ.

«Манчестер Сити» принимает мадридский «Реал» (0:1, второй тайм) во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В первой игре команды сыграли вничью – 3:3. 

Для Карло Анчелотти эта игра стала 60-й во главе мадридского клуба в главном еврокубковом турнире.

Таким образом, нынешний главный тренер «Реала» сравнялся по этому показателю с Винсенте дель Боске.

Больше игр во главе мадридского клуба в Кубке европейских чемпионов / Лиге чемпионов провел только Мигель Муньос – 71 матч в период с 1959 по 1974 год.  

Кроме того, Карло Анчелотти проводит 201-й матч в тренерской карьере в Лиге чемпионов. Он первым в истории достиг отметки в 200 матчей. 

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3 комментария
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Удачи, Анчи, сделай нам победу
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не хочу больше видеть как Реал так играет трусливо не красиво просто не приятно на это смотреть фу, сити должен добивать в овертайме
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