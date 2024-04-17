Анчелотти проводит 60-й матч в ЛЧ во главе «Реала», он делит 2-е место с дель Боске. Первый – Муньос с 71 игрой

Матч с «Манчестер Сити» – 60-й для Карло Анчелотти во главе «Реала» в ЛЧ.

« » принимает мадридский «Реал» (0:1, второй тайм) во втором матче 1/4 финала чемпионов. В первой игре команды сыграли вничью – 3:3.

Для Карло Анчелотти эта игра стала 60-й во главе мадридского клуба в главном еврокубковом турнире.

Таким образом, нынешний главный тренер « » сравнялся по этому показателю с Винсенте дель .

Больше игр во главе мадридского клуба в Кубке европейских чемпионов / Лиге чемпионов провел только – 71 матч в период с 1959 по 1974 год.

Кроме того, Карло Анчелотти проводит 201-й матч в тренерской карьере в Лиге чемпионов. Он первым в истории достиг отметки в 200 матчей.