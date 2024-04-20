Влахович забил 4 гола со штрафных за 2 последних сезона Серии А – больше всех в топ-5 лиг

Душан Влахович забил 4 гола прямыми штрафными ударами за 2 сезона Серии А.

« » и « » сыграли вничью (2:2) в матче 33-го тура Серии А.

На 61-й минуте матча 24-летний нападающий гостей забил гол прямым ударом со штрафного.

Таким образом, сербский игрок забил 4 гола со штрафных ударов за последние 2 сезона в Серии А. Это лучший показатель в топ-5 европейских лиг за этот период.

В нынешнем сезоне Влахович провел 28 матчей в Серии А и набрал 20 (16+4) очков. Он занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров Серии А, уступая только Лаутаро Мартинесу (23+2).