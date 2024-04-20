Влахович забил 4 гола со штрафных за 2 последних сезона Серии А – больше всех в топ-5 лиг
Душан Влахович забил 4 гола прямыми штрафными ударами за 2 сезона Серии А.
«Кальяри» и «Ювентус» сыграли вничью (2:2) в матче 33-го тура Серии А.
На 61-й минуте матча 24-летний нападающий гостей Душан Влахович забил гол прямым ударом со штрафного.
Таким образом, сербский игрок забил 4 гола со штрафных ударов за последние 2 сезона в Серии А. Это лучший показатель в топ-5 европейских лиг за этот период.
В нынешнем сезоне Влахович провел 28 матчей в Серии А и набрал 20 (16+4) очков. Он занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров Серии А, уступая только Лаутаро Мартинесу (23+2).
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он еще в квалификации ЛЕ забивал.
Сам игрок он посредственный, но благодаря этому скиллу адово прокачанному (таланту по факту) + великолепному удару - запомнился.
Раньше почти в каждом клубе был свой мастер штрафных.
А сейчас в век роботизации футболистов где главное только бегать и прессинговать
Вообще не остается ярких личностей
И была эта новость 2 года назад
Неужто он и правду не забивал больше