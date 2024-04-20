Влахович забил 4 гола со штрафных за 2 последних сезона Серии А – больше всех в топ-5 лиг

Теги Кальяри Ювентус премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига рейтинги Душан Влахович Футбол

Душан Влахович забил 4 гола прямыми штрафными ударами за 2 сезона Серии А.

«Кальяри» и «Ювентус» сыграли вничью (2:2) в матче 33-го тура Серии А.

На 61-й минуте матча 24-летний нападающий гостей Душан Влахович забил гол прямым ударом со штрафного. 

Таким образом, сербский игрок забил 4 гола со штрафных ударов за последние 2 сезона в Серии А. Это лучший показатель в топ-5 европейских лиг за этот период. 

В нынешнем сезоне Влахович провел 28 матчей в Серии А и набрал 20 (16+4) очков. Он занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров Серии А, уступая только Лаутаро Мартинесу (23+2). 

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28 комментариев
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4 за 2 сезона...перевелись в Европе мастера, реально.
+62
-2
+60
4 за два сезона🤦🏻‍♂️ Михайлович 3 за матч заваливал, бывало
+55
-3
+52
4 гола за 2 сезона - это кошмар и позор всего топ-футбола. Не так давно в каждом приличном клубе было по 3-4 исполнителя штрафных, способных за полсезона забивать больше прямыми ударами. Техника работы с мячом точно так же деградировала. Все только и делают, что наяривают на схемы и пытаются сделать из футболистов роботов.
+26
-2
+24
Ответ d.xoxlov
4 за два сезона🤦🏻‍♂️ Михайлович 3 за матч заваливал, бывало
Один из лучших исполнителей штрафных всех времен https://www.youtube.com/watch?v=NgYUvMlLPXo
+21
0
+21
Ответ upuckuH
4 за 2 сезона...перевелись в Европе мастера, реально.
Думаю это связано с мячами, они значительно полегчали и делаются из других материалов, сейчас всё что идёт поверх стенки практически всегда уходит выше, забивают в основном с рикошетов и сильно во вратарский угол, когда удар с линии штрафной, есть на спортсе материал кстати "почему Роналду перестал забивать со штрафных", там этот аспект тоже рассматривается, почему то у них такая аэродинамика, что забить издали с игры стало проще чем в статике.
+15
0
+15
Хотите сказать что Уорд Проуз за 2 сезона не забил и 4х штрафных? Странно однако
+12
0
+12
Ответ Я всех их сделал
Раньше были ребята, которые за сезон штук 6-8 забивали только в чемпионате, а теперь Влахович лучший исполнитель, с отъездом Месси в Европе не осталось людей, реально умеющих более-менее стабильно забивать со штрафных, есть Дибала с отличным ударом, но что-то давно он со стандарта не клал, хотя раньше поражал ворота соперников, левая у него божественная и ненамного уступает Месси по качеству ударов. В Юве всегда были выдающиеся мастера штрафных - Платини, Дель Пьеро, Зидан, Пирло, Дибала тот же, который разминулся с Андреа, иначе это был бы ад для соперников, два таких мастера стандартов сразу на поле. В сезоне 11/12 такое было уже с Дель Пьеро и Пирло, но Алекс играл уже мало, хоть и успел великолепным ударом со штрафного забить Лацио в концовке крайне важный гол, который во многом обеспечил комфортный финиш и долгожданное скудетто.
Топ-10 лучших исполнителей штрафных по версии посетителей Thetoptens:
Жуниньо Пернамбукано
Роналдиньо
Дэвид Бекхэм
Роберто Карлос
Криштиану Роналду
Диего Марадона
Андреа Пирло
Лионель Месси
Синиша Михайлович
Алессандро Дель Пьеро
+14
-2
+12
Раньше были ребята, которые за сезон штук 6-8 забивали только в чемпионате, а теперь Влахович лучший исполнитель, с отъездом Месси в Европе не осталось людей, реально умеющих более-менее стабильно забивать со штрафных, есть Дибала с отличным ударом, но что-то давно он со стандарта не клал, хотя раньше поражал ворота соперников, левая у него божественная и ненамного уступает Месси по качеству ударов. В Юве всегда были выдающиеся мастера штрафных - Платини, Дель Пьеро, Зидан, Пирло, Дибала тот же, который разминулся с Андреа, иначе это был бы ад для соперников, два таких мастера стандартов сразу на поле. В сезоне 11/12 такое было уже с Дель Пьеро и Пирло, но Алекс играл уже мало, хоть и успел великолепным ударом со штрафного забить Лацио в концовке крайне важный гол, который во многом обеспечил комфортный финиш и долгожданное скудетто.
+10
-2
+8
А я вот помню, как в сезоне 2010 Алиев, перешедший в Локомотив, забил 8 голов со штрафных за 1 сезон. Ни до, ни после не видел ничего подобного. А тут - 4 за 2 года
+6
0
+6
Ответ ретроградный меркурий
А я вот помню, как в сезоне 2010 Алиев, перешедший в Локомотив, забил 8 голов со штрафных за 1 сезон. Ни до, ни после не видел ничего подобного. А тут - 4 за 2 года
там даже больше было
он еще в квалификации ЛЕ забивал.
Сам игрок он посредственный, но благодаря этому скиллу адово прокачанному (таланту по факту) + великолепному удару - запомнился.
+3
0
+3
Ответ Roman Betenya
4 гола за 2 сезона - это кошмар и позор всего топ-футбола. Не так давно в каждом приличном клубе было по 3-4 исполнителя штрафных, способных за полсезона забивать больше прямыми ударами. Техника работы с мячом точно так же деградировала. Все только и делают, что наяривают на схемы и пытаются сделать из футболистов роботов.
Ладно забивать прямыми ударами , стандартные положение в принципе стали слабо результативными , но при этом кажется что угловой или штрафной заработали для своей команды , а по факту это косвенная потеря мяча или профукивание опасного момента , особенно когда угловые так нагло создают
+3
0
+3
Ответ Gio Vasadze
Да зачем он нужен, прекращай
Великолепный нападающий, вот как раз он в Реале бы клал по три десятка мячей за сезон, не сомневаюсь.
+4
-2
+2
Ответ sinkindragon@gmail.com
Ладно забивать прямыми ударами , стандартные положение в принципе стали слабо результативными , но при этом кажется что угловой или штрафной заработали для своей команды , а по факту это косвенная потеря мяча или профукивание опасного момента , особенно когда угловые так нагло создают
есть статистика?
+2
0
+2
Ответ antoxaspam
Вот кого в реал нужно, а не черепашку ниндзя
Да зачем он нужен, прекращай
+4
-2
+2
Ответ Gio Vasadze
Да зачем он нужен, прекращай
Представь его статистику в команде, которая чаще играет в атаке, нежели в обороне. Душан отличный нападающий. Очень не хочу его ухода
+1
0
+1
мда уж, 4 гола со штрафных за 2 сезона - это совсем печально
+1
0
+1
Ответ atomio
Ушел Месси - ушла эпоха. Оставался последним мастером в топ-5 лигах.
Вранье. Месси забивал примерно 4 штрафные из 100+ попыток.
+3
-2
+1
Вот кого в реал нужно, а не черепашку ниндзя
+3
-3
0
Во блин футбол на мастеров штрафных осиротел
Раньше почти в каждом клубе был свой мастер штрафных.
А сейчас в век роботизации футболистов где главное только бегать и прессинговать
Вообще не остается ярких личностей
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Так мало???
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Ответ Rinaldinho
Топ-10 лучших исполнителей штрафных по версии посетителей Thetoptens: Жуниньо Пернамбукано Роналдиньо Дэвид Бекхэм Роберто Карлос Криштиану Роналду Диего Марадона Андреа Пирло Лионель Месси Синиша Михайлович Алессандро Дель Пьеро
В списке роналдиньо и марадону я б заменил на Лоськова и Марио баслера
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Ответ Alex Fujimori
какого года рейтинг? Странно без Пепси его видеть
За всё время
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Ответ krealpmoney
Хотите сказать что Уорд Проуз за 2 сезона не забил и 4х штрафных? Странно однако
А вроде всего на 2 гола отстает от Бекхэма по голам со штрафных в АПЛ
И была эта новость 2 года назад
Неужто он и правду не забивал больше
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А что с Дибалой случилось? До ковида пачками клал
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Ответ dmitryGoose
А что с Дибалой случилось? До ковида пачками клал
Был любимчиком в команде... Жаль очень, когда уходил - расстроился((( Очень травматичный, и, видимо, что-то не так с мотивацией
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