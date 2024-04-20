Инфантино призвал политиков присоединиться к борьбе с агентами: «Клубы АПЛ заплатили им 500 млн за год, а клубам, которые развивали игроков, – менее 30 млн»
Президент ФИФА призвал политиков присоединиться к борьбе с выплатами агентам.
«На прошлой неделе было объявлено, что клубы английской Премьер-лиги потратили почти 500 миллионов евро на оплату услуг посредников и агентов в период с 1 февраля 2023-го по 1 февраля 2024-го. Большая часть этих денег уходит из футбола. За тот же период английские клубы заплатили менее 30 миллионов евро зарубежным клубам, которые тренировали и развивали игроков.
Компенсации и солидарные выплаты предусмотрены правилами ФИФА. Они жизненно важны для тысяч менее богатых клубов, которые изо всех сил стараются зарабатывать достаточно. Эти клубы имеют решающее значение для развития, обучения и предоставления возможностей молодым игрокам по всему миру.
Мы в ФИФА пытаемся внедрить четкие и справедливые правила в систему трансферов, включая правила для агентов, ради прозрачности, подотчетности и лучшего перераспределения средств на всех уровнях. Из-за этого некоторые агенты подали на нас в суд, но ФИФА продолжит отстаивать свою позицию в суде.
Я призываю правительства и законодателей присоединиться к нам и сыграть активную роль в обеспечении того, чтобы средства, вырученные от трансферов, оставались в футболе и распределялись между клубами со всего мира, поскольку они имеют решающее значение для нынешнего и будущих поколений футболистов», – заявил Джанни Инфантино.
Рекордные 888 млн долларов на услуги агентов потрачены в 2023 году – на 42,5% больше, чем в 2022-м. Лидируют клубы Англии, на 2-м месте – Саудовская Аравия
Помню, в рос футболе был Николай Толстых, тоже хотел бороться с агентами, сняли через очень короткое время.
Агенты - зло.
риэлтор, продающий квартиру, берет2-3-5%, с чего вдруг, агент, продающий игрока, должен получать 20-30%?
это просто паразиты, от которых надо избавляться
Там деньги не в пакетах носят. Есть условия контракта, в котором написано, какая сторона сколько получает.
Зафиксировать, что агент не может получать больше 5 процентов, например, с контракта и всё.
когда Холанд переходил из Зальцбурга в Дортмунд - агентские составили 25 млн, и из них половину тут же получил один только папа Холанда (сам Эрлинг, аккуратно предположу, тоже не с нулем остался)
агентские - завуалированный "подписной бонус" (который при трансферах вроде как не положен), а агенты - люди которые шарят за офшоры и имеют налаженные финансовые схемы для проведения траншей через эти офшоры (например переход того же Эрлинга в Сити - из ЕС, Германии, в не-ЕС, Англию, а деньги надо при этом закинуть из Эмиратов в Норвегию)
про схемы не пустой звук, покойный Райола не работал с испанцами и у него не было клиентов в Испании - ну вот не работал он по каким-то причинам с испанской налоговой
агенты - проводники крупных бабок по сложному миру десятков взаимодействующих друг с другом независимых экономик и налоговых юрисдикций, игроков они устраивают - и бабло помогают прополоскать и негатив на себя забирают как громоотводы
Агенты - большое зло.
Или при покупке игрока из Крыльев нужно дать Крыльям 1,5-2 млн , и агенту 3 млн
Если в российском футболе деньги с помощью агентов отмываются/крадутся деньги гос.компаний и региональных бюджетов это не проблема существования агентов, а проблем российской коррупционной системы
Вы, наверное, в администрации какой-нибудь работаете
все жалуются на агентов, кроме игроков, которые по-прежнему готовы им платить
игроков институт агентов устраивает
что, Эрлинг не мог найти себе кого-нибудь кто дешевле чем за 25 млн ему бумажки оформит? мог конечно, но оставался с Райолой и был с ним в прекрасных отношениях и всегда о нем очень хорошо отзывался
все статьи расходов четко расписаны.
в случае появления "другое", нужно будет внятно обосновать.
все реально, на самом деле, просто нужно четко прописать
вот, например, статья из 2013, как-раз когда Толстых пытался бороться с агентами, только сейчас все стало еще в 10 раз хуже.
Понятно, что в российским футболе, где он весь мутный и агенты такие же будут