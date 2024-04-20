Инфантино призвал политиков присоединиться к борьбе с агентами: «Клубы АПЛ заплатили им 500 млн за год, а клубам, которые развивали игроков, – менее 30 млн»

Теги премьер-лига Англия трансферы ФИФА Джанни Инфантино агенты деньги Футбол

Президент ФИФА призвал политиков присоединиться к борьбе с выплатами агентам.

«На прошлой неделе было объявлено, что клубы английской Премьер-лиги потратили почти 500 миллионов евро на оплату услуг посредников и агентов в период с 1 февраля 2023-го по 1 февраля 2024-го. Большая часть этих денег уходит из футбола. За тот же период английские клубы заплатили менее 30 миллионов евро зарубежным клубам, которые тренировали и развивали игроков.

Компенсации и солидарные выплаты предусмотрены правилами ФИФА. Они жизненно важны для тысяч менее богатых клубов, которые изо всех сил стараются зарабатывать достаточно. Эти клубы имеют решающее значение для развития, обучения и предоставления возможностей молодым игрокам по всему миру.

Мы в ФИФА пытаемся внедрить четкие и справедливые правила в систему трансферов, включая правила для агентов, ради прозрачности, подотчетности и лучшего перераспределения средств на всех уровнях. Из-за этого некоторые агенты подали на нас в суд, но ФИФА продолжит отстаивать свою позицию в суде.

Я призываю правительства и законодателей присоединиться к нам и сыграть активную роль в обеспечении того, чтобы средства, вырученные от трансферов, оставались в футболе и распределялись между клубами со всего мира, поскольку они имеют решающее значение для нынешнего и будущих поколений футболистов», – заявил Джанни Инфантино.

Рекордные 888 млн долларов на услуги агентов потрачены в 2023 году – на 42,5% больше, чем в 2022-м. Лидируют клубы Англии, на 2-м месте – Саудовская Аравия

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43 комментария
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Вот это дело говорит.

Помню, в рос футболе был Николай Толстых, тоже хотел бороться с агентами, сняли через очень короткое время.

Агенты - зло.
+58
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+57
нужно просто ограничить % агентских.
риэлтор, продающий квартиру, берет2-3-5%, с чего вдруг, агент, продающий игрока, должен получать 20-30%?
это просто паразиты, от которых надо избавляться
+28
-2
+26
Ответ Амбарцум Амбарцумян
А конкретно в чем зло? Агента нанимает игрок, если игроку не нравится как его делами управляет агент, он может его уволить.
Во всем зло, если игроку нужен агент, пусть нанимает на свои, никакие компенсации или отступные или процент от трансфера, они иметь не должны, до абсурда доходит, агент имеет больше, от трансфера, чем клуб его продавший
+23
-1
+22
Рынок диктует условия. С одной стороны понятно, что агенты разогревают рынок, с другой без них футболистам, которые экономически неграмотные да и вообще не самого богатого ума люди, сложнее выбивать те вкусные контракты, которые есть сейчас
+9
-2
+7
Агенты - самое большее зло в футболе. А сколько талантов загубило свои карьеры, благодаря таким недобросовестным "советчикам"
+6
-2
+4
Ответ Амбарцум Амбарцумян
А конкретно в чем зло? Агента нанимает игрок, если игроку не нравится как его делами управляет агент, он может его уволить.
это слишком упрощенное у вас представление об агентах. На деле, они все грязные делишки проворачивают.
+3
0
+3
Ответ whereissuso
Нет никакого смысла вводить ограничения, соблюдения которых физически невозможно контролировать
С чего бы это невозможно?
Там деньги не в пакетах носят. Есть условия контракта, в котором написано, какая сторона сколько получает.
Зафиксировать, что агент не может получать больше 5 процентов, например, с контракта и всё.
+3
0
+3
не устану повторять один и тот же пример

когда Холанд переходил из Зальцбурга в Дортмунд - агентские составили 25 млн, и из них половину тут же получил один только папа Холанда (сам Эрлинг, аккуратно предположу, тоже не с нулем остался)

агентские - завуалированный "подписной бонус" (который при трансферах вроде как не положен), а агенты - люди которые шарят за офшоры и имеют налаженные финансовые схемы для проведения траншей через эти офшоры (например переход того же Эрлинга в Сити - из ЕС, Германии, в не-ЕС, Англию, а деньги надо при этом закинуть из Эмиратов в Норвегию)

про схемы не пустой звук, покойный Райола не работал с испанцами и у него не было клиентов в Испании - ну вот не работал он по каким-то причинам с испанской налоговой

агенты - проводники крупных бабок по сложному миру десятков взаимодействующих друг с другом независимых экономик и налоговых юрисдикций, игроков они устраивают - и бабло помогают прополоскать и негатив на себя забирают как громоотводы
+3
0
+3
Агенты переглянулись, ухмыльнулись, улыбнулись и рассмеялись.

Агенты - большое зло.
+2
0
+2
Давно б сделал так, что пусть игроки со своего кармана этим прилипалам платят и делов-то. А то большинству ведь , сквозь сказки, что они чуть ли не члены семьи игроков, очень выгодно,чтоб игроки почаще переходы делали и до последней копейки удавиться готовы.
+2
0
+2
Ответ Любезный Коссутий
нужно просто ограничить % агентских. риэлтор, продающий квартиру, берет2-3-5%, с чего вдруг, агент, продающий игрока, должен получать 20-30%? это просто паразиты, от которых надо избавляться
Нет никакого смысла вводить ограничения, соблюдения которых физически невозможно контролировать
+2
0
+2
Ответ Амбарцум Амбарцумян
В чем абсурд? Все стороны согласны на такие условия, почему так не должно быть? Потому что вам так не нравится? Вы тут причем вообще. Это рынок так работает, агент под дулом пистолета клубы и игрока не заставляет такие условия принимать
Абсурд например в том что при продлении контракта Тюкавина нужно отдать агенту 3 млн евро , это нормально ?
Или при покупке игрока из Крыльев нужно дать Крыльям 1,5-2 млн , и агенту 3 млн
+2
-1
+1
Ответ Tun
Рынок диктует условия. С одной стороны понятно, что агенты разогревают рынок, с другой без них футболистам, которые экономически неграмотные да и вообще не самого богатого ума люди, сложнее выбивать те вкусные контракты, которые есть сейчас
Этот рынок можно зарегулировать как и любой другой рынок. Например как рынок акций.
+4
-3
+1
Ответ Abu Ibrahim
Абсурд например в том что при продлении контракта Тюкавина нужно отдать агенту 3 млн евро , это нормально ? Или при покупке игрока из Крыльев нужно дать Крыльям 1,5-2 млн , и агенту 3 млн
Кто-то под дулом пистолета заставляет платить 3 миллиона? Вроде бы нет.
Если в российском футболе деньги с помощью агентов отмываются/крадутся деньги гос.компаний и региональных бюджетов это не проблема существования агентов, а проблем российской коррупционной системы
+2
-1
+1
Ответ Slavnov
Во всем зло, если игроку нужен агент, пусть нанимает на свои, никакие компенсации или отступные или процент от трансфера, они иметь не должны, до абсурда доходит, агент имеет больше, от трансфера, чем клуб его продавший
В таком случае агент будет получать комиссию от игрока, а игрок будет закладывать эту комиссию в свои подьемные. Ничего не изменится
+1
0
+1
Ответ Любезный Коссутий
конечно, возможно. все статьи расходов четко расписаны. в случае появления "другое", нужно будет внятно обосновать. все реально, на самом деле, просто нужно четко прописать
>>все реально, на самом деле, просто нужно четко прописать
Вы, наверное, в администрации какой-нибудь работаете
+1
0
+1
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Давно б сделал так, что пусть игроки со своего кармана этим прилипалам платят и делов-то. А то большинству ведь , сквозь сказки, что они чуть ли не члены семьи игроков, очень выгодно,чтоб игроки почаще переходы делали и до последней копейки удавиться готовы.
Формально так ведь и есть сейчас. Они ведут переговоры от имени игрока и устанавливают условия
+1
0
+1
Одна проблема одно декларируются, другое делается, получиться как с ФФП, по итогу богатые будут богаче, бедные беднее
+1
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+1
Ответ Kostya T
и в чем польза? используют оффшор чтобы не платить налоги...и надо смотреть в суть проблемы агенты которые сделали 0 чтобы вырастить из пацана в профессионального футболиста
в чем польза? уточни, для кого? для игроков - прямая финансовая польза, а остальное с их точки зрения вторично

все жалуются на агентов, кроме игроков, которые по-прежнему готовы им платить

игроков институт агентов устраивает

что, Эрлинг не мог найти себе кого-нибудь кто дешевле чем за 25 млн ему бумажки оформит? мог конечно, но оставался с Райолой и был с ним в прекрасных отношениях и всегда о нем очень хорошо отзывался
+1
0
+1
Ответ whereissuso
Нет никакого смысла вводить ограничения, соблюдения которых физически невозможно контролировать
конечно, возможно.
все статьи расходов четко расписаны.
в случае появления "другое", нужно будет внятно обосновать.
все реально, на самом деле, просто нужно четко прописать
0
0
0
Ответ Tun
Что значит наоборот? Я сказал, что агенты выбивают деньги из клубов для игроков, что тут наоборот?
То что они помогают неграмотным спортсменам. Они не помогают они используют это чтобы заработать деньги . И часто из за них талантливые молодые игроки не туда переходят и не получается реализовать свой потенциал
0
0
0
Ответ Tun
Рынок диктует условия. С одной стороны понятно, что агенты разогревают рынок, с другой без них футболистам, которые экономически неграмотные да и вообще не самого богатого ума люди, сложнее выбивать те вкусные контракты, которые есть сейчас
Как раз наоборот, агенты чаще портят карьеры чем строят , они гоняются за комиссионными , это паразиты футбола . Конкретно в спортивном аспекте от них больше вреда чем пользы , а в финансовом плане для некоторых они полезны но в целом все ровно вреда больше
0
0
0
Ответ Aram Avanesian
Как раз наоборот, агенты чаще портят карьеры чем строят , они гоняются за комиссионными , это паразиты футбола . Конкретно в спортивном аспекте от них больше вреда чем пользы , а в финансовом плане для некоторых они полезны но в целом все ровно вреда больше
Что значит наоборот? Я сказал, что агенты выбивают деньги из клубов для игроков, что тут наоборот?
0
0
0
Ответ Амбарцум Амбарцумян
Какие?
https://aif.ru/sport/football/serye_kardinaly_rossiyskogo_futbola_rfs_nachal_voynu_s_agentami

вот, например, статья из 2013, как-раз когда Толстых пытался бороться с агентами, только сейчас все стало еще в 10 раз хуже.
+1
-1
0
Ответ Aram Avanesian
То что они помогают неграмотным спортсменам. Они не помогают они используют это чтобы заработать деньги . И часто из за них талантливые молодые игроки не туда переходят и не получается реализовать свой потенциал
Часто из-за них бездарные игроки получают жирные контракты
0
0
0
Ответ IntoTheRainBow
не устану повторять один и тот же пример когда Холанд переходил из Зальцбурга в Дортмунд - агентские составили 25 млн, и из них половину тут же получил один только папа Холанда (сам Эрлинг, аккуратно предположу, тоже не с нулем остался) агентские - завуалированный "подписной бонус" (который при трансферах вроде как не положен), а агенты - люди которые шарят за офшоры и имеют налаженные финансовые схемы для проведения траншей через эти офшоры (например переход того же Эрлинга в Сити - из ЕС, Германии, в не-ЕС, Англию, а деньги надо при этом закинуть из Эмиратов в Норвегию) про схемы не пустой звук, покойный Райола не работал с испанцами и у него не было клиентов в Испании - ну вот не работал он по каким-то причинам с испанской налоговой агенты - проводники крупных бабок по сложному миру десятков взаимодействующих друг с другом независимых экономик и налоговых юрисдикций, игроков они устраивают - и бабло помогают прополоскать и негатив на себя забирают как громоотводы
и в чем польза? используют оффшор чтобы не платить налоги...и надо смотреть в суть проблемы агенты которые сделали 0 чтобы вырастить из пацана в профессионального футболиста
0
0
0
Ответ IntoTheRainBow
в чем польза? уточни, для кого? для игроков - прямая финансовая польза, а остальное с их точки зрения вторично все жалуются на агентов, кроме игроков, которые по-прежнему готовы им платить игроков институт агентов устраивает что, Эрлинг не мог найти себе кого-нибудь кто дешевле чем за 25 млн ему бумажки оформит? мог конечно, но оставался с Райолой и был с ним в прекрасных отношениях и всегда о нем очень хорошо отзывался
что то я сомневаюсь в ликвидности сказанного. Карьера игрока это не только деньги но и репутация (зарабатывают игроки очень хорошо). Агенты пользуются не дальновидностью 20 летних игроков и проводят все эти сделки. и глава ФИФА говорит и не правильном перераспределений денег что для всех адекватных людей понятны а кому что выгодно или не выгодно это субъективное мнение конечно если ты агент ты не будешь в восторге от этой новости. как и генералы гестапо были удивлены что весь мир хочет их повесить они же просто исполняли приказы.
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Ответ bpfx5h6vrf
С чего бы это невозможно? Там деньги не в пакетах носят. Есть условия контракта, в котором написано, какая сторона сколько получает. Зафиксировать, что агент не может получать больше 5 процентов, например, с контракта и всё.
ну и агент переложит потерянные деньги на игрока как своего клиента, соответственно, игроку надо будет выбивать гораздо большую зарплату и всё равно клуб платит
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Ответ Любезный Коссутий
нужно просто ограничить % агентских. риэлтор, продающий квартиру, берет2-3-5%, с чего вдруг, агент, продающий игрока, должен получать 20-30%? это просто паразиты, от которых надо избавляться
Но за аренду берут до половины
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Ответ DonaldBrashear 2.0
https://aif.ru/sport/football/serye_kardinaly_rossiyskogo_futbola_rfs_nachal_voynu_s_agentami вот, например, статья из 2013, как-раз когда Толстых пытался бороться с агентами, только сейчас все стало еще в 10 раз хуже.
А если примеры агентов не из России брать, где они темные дела делают?

Понятно, что в российским футболе, где он весь мутный и агенты такие же будут
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