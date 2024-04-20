Инфантино призвал политиков присоединиться к борьбе с агентами: «Клубы АПЛ заплатили им 500 млн за год, а клубам, которые развивали игроков, – менее 30 млн»

Президент ФИФА призвал политиков присоединиться к борьбе с выплатами агентам.

«На прошлой неделе было объявлено, что клубы английской Премьер-лиги потратили почти 500 миллионов евро на оплату услуг посредников и агентов в период с 1 февраля 2023-го по 1 февраля 2024-го. Большая часть этих денег уходит из футбола. За тот же период английские клубы заплатили менее 30 миллионов евро зарубежным клубам, которые тренировали и развивали игроков.

Компенсации и солидарные выплаты предусмотрены правилами ФИФА. Они жизненно важны для тысяч менее богатых клубов, которые изо всех сил стараются зарабатывать достаточно. Эти клубы имеют решающее значение для развития, обучения и предоставления возможностей молодым игрокам по всему миру.

Мы в ФИФА пытаемся внедрить четкие и справедливые правила в систему трансферов, включая правила для агентов, ради прозрачности, подотчетности и лучшего перераспределения средств на всех уровнях. Из-за этого некоторые агенты подали на нас в суд, но продолжит отстаивать свою позицию в суде.

Я призываю правительства и законодателей присоединиться к нам и сыграть активную роль в обеспечении того, чтобы средства, вырученные от трансферов, оставались в футболе и распределялись между клубами со всего мира, поскольку они имеют решающее значение для нынешнего и будущих поколений футболистов», – заявил .

Рекордные 888 млн долларов на услуги агентов потрачены в 2023 году – на 42,5% больше, чем в 2022-м. Лидируют клубы Англии, на 2-м месте – Саудовская Аравия