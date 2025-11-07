Пирс Морган о подкасте с Роналду и Трампом: я работаю над этим.

Пирс Морган заявил, что работает над подкастом с участием Криштиану Роналду и Дональда Трампа .

Ранее журналист и телеведущий выпустил интервью с нападающим «Аль-Насра » и сборной Португалии . В нем Роналду, в частности, сказал о президенте США: «Он входит в число тех, с кем я очень хотел бы встретиться. Надеюсь, однажды у меня появится такая возможность – осуществить это и сказать ему лично, что он один из тех, с кем я мечтаю спокойно посидеть и поговорить – здесь или в США, где угодно».

Позднее Морган репостнул пост пользователя X: «Криштиану Роналду и президент Дональд Трамп в одном подкасте, чтобы прорекламировать чемпионат мира? Два самых известных человека в мире? Просто с ума сойти... Пирс Морган , пожалуйста, сделай то, что обещал».

К своей публикации ведущий добавил подпись: «Я работаю над этим!»