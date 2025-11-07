Лапорта о вызове Ямаля в сборную: «Ламин – лучший в мире на своей позиции. Хотелось бы, чтобы его игровое время дозировали. Учитывая боль в паху, он прилагает огромные усилия»

Жоан Лапорта высказался о вызове Ламина Ямаля в сборную Испании.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта надеется, что Ламина Ямаля не будут сильно нагружать в сборной Испании .

Ранее 18-летний вингер вошел в состав национальной команды на матчи квалификации ЧМ-2026 против Грузии и Турции.

«Я всегда воспринимаю вызов в сборную как признание, а Ламин – лучший в мире на своей позиции. Логично, что его вызывают, но мне бы хотелось, чтобы его игровое время было дозировано, ведь, кроме того, Испания уже практически вышла из группы – кажется, им нужно всего одно очко.

Но я не хочу влиять на тренера сборной или вступать в полемику. Понимаю, что его вызывают – это признание. Я вижу у Ламина выдающийся талант. Матч, который он провел в Брюгге… Он был расстроен, потому что мы не выиграли. Он повел команду за собой и провел потрясающий матч. Смотреть на него в такой форме – одно удовольствие.

Учитывая пубалгию (паховые боли – Спортс’‘), он прилагает огромные усилия», – сказал Лапорта.