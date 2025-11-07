  • Спортс
  • Фергюсон – Гвардиоле о 1000-м матче: «Рад приветствовать в престижном «Клубе 1000». Ты можешь гордиться неизгладимым следом, который продолжаешь оставлять в мировом футболе»
Фергюсон – Гвардиоле о 1000-м матче: «Рад приветствовать в престижном «Клубе 1000». Ты можешь гордиться неизгладимым следом, который продолжаешь оставлять в мировом футболе»

Алекс Фергюсон: Пеп! Я безмерно рад приветствовать тебя в Клубе 1000.

Алекс Фергюсон поздравил Пепа Гвардиолу с предстоящим 1000-м матчем на посту тренера.

Испанец достигнет этой отметки в воскресенье, когда его «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль» в чемпионате Англии.

«Пеп! Я безмерно рад приветствовать тебя в престижном Клубе 1000 Зала славы LMA (Ассоциации футбольных тренеров). Твоя глубокая любовь и страсть к игре были всегда очевидны, и ты можешь по праву гордиться неизгладимым следом, который продолжаешь оставлять в мировом футболе.

Достичь 1000 матчей и сохранить такую долговечность в футболе – это достижение, значение которого невозможно переоценить.
И продолжать завоевывать чемпионство, титулы Лиги чемпионов и национальных кубков в трех самых конкурентных чемпионатах Европы – поистине выдающееся достижение», – сказал бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед»,  проведший более 2000 матчей за тренерскую карьеру. 

Помимо «Ман Сити», Гвардиола также возглавлял «Барселону» и «Баварию». 

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля». Кто победит на «Этихаде»?775 голосов
Ман СитиМанчестер Сити
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЛиверпульЛиверпуль
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
