Фергюсон – Гвардиоле о 1000-м матче: «Рад приветствовать в престижном «Клубе 1000». Ты можешь гордиться неизгладимым следом, который продолжаешь оставлять в мировом футболе»

Алекс Фергюсон: Пеп! Я безмерно рад приветствовать тебя в Клубе 1000.

Алекс Фергюсон поздравил Пепа Гвардиолу с предстоящим 1000-м матчем на посту тренера.

Испанец достигнет этой отметки в воскресенье, когда его «Манчестер Сити » примет «Ливерпуль» в чемпионате Англии.

«Пеп! Я безмерно рад приветствовать тебя в престижном Клубе 1000 Зала славы LMA (Ассоциации футбольных тренеров). Твоя глубокая любовь и страсть к игре были всегда очевидны, и ты можешь по праву гордиться неизгладимым следом, который продолжаешь оставлять в мировом футболе.

Достичь 1000 матчей и сохранить такую долговечность в футболе – это достижение, значение которого невозможно переоценить.

И продолжать завоевывать чемпионство, титулы Лиги чемпионов и национальных кубков в трех самых конкурентных чемпионатах Европы – поистине выдающееся достижение», – сказал бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед», проведший более 2000 матчей за тренерскую карьеру.

Помимо «Ман Сити», Гвардиола также возглавлял «Барселону» и «Баварию».