Мартинес о Роналду: «Уникальный игрок, нет другого футболиста с 200 матчами за свою страну. Он пример для подражания»

Роберто Мартинес: Роналду уникален, нет другого игрока с 200 матчами за сборную.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мыслями об интервью Криштиану Роналду .

– Как вы отреагировали на интервью Криштиану Роналду и его стремление выиграть чемпионат мира 2026 года?

– Думаю, всегда хорошо услышать мысли капитана сборной, потому что он – уникальный игрок, нет другого футболиста с 200 матчами за свою страну.

Думаю, все мы можем понять его страсть и осознать, что для него значит надевать футболку Португалии. Он пример для подражания. Он сейчас полностью сосредоточен на отборочных матчах в ноябре, а потом было бы фантастически, если бы он продолжил с мечтой о чемпионате мира. Все остальное – это только концентрация на отборе, – сказал Мартинес.

