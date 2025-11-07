Доннарумма, Барелла, Локателли, Тонали, Кин, Распадори, Ретеги, Калафьори – в составе сборной Италии на матчи с Молдовой и Норвегией

Сборная Италии огласила состав на предстоящие матчи отбора ЧМ-2026.

Объявлен состав сборной Италии на матчи квалификации чемпионата мира 2026 года против Молдовы (13 ноября) и Норвегии (16 ноября).

В список главного тренера Дженнаро Гаттузо вошли:

Вратари: Элиа Каприле («Кальяри »), Марко Карнезекки («Аталанта»), Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити »), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм »).

Защитники: Алессандро Бастони («Интер»), Рауль Белланова («Аталанта»), Алессандро Буонджорно («Наполи»), Риккардо Калафьори («Арсенал »), Андреа Камбьязо («Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Федерико Димарко («Интер»), Маттео Габбия («Милан»), Джанлука Манчини («Рома »).

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Брайан Кристанте («Рома »), Давиде Фраттези («Интер»), Мануэль Локателли («Ювентус »), Самуэле Риччи («Милан »), Сандро Тонали («Ньюкасл »).

Нападающие: Франческо Эспозито («Интер »), Мойзе Кин («Фиорентина »), Риккардо Орсолини («Болонья »), Маттео Политано («Наполи »), Джакомо Распадори («Атлетико »), Матео Ретеги («Аль-Кадисия »), Джанлука Скамакка («Аталанта »), Маттиа Дзакканьи («Лацио »).