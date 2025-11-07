  • Спортс
Доннарумма, Барелла, Локателли, Тонали, Кин, Распадори, Ретеги, Калафьори – в составе сборной Италии на матчи с Молдовой и Норвегией

Сборная Италии огласила состав на предстоящие матчи отбора ЧМ-2026.

Объявлен состав сборной Италии на матчи квалификации чемпионата мира 2026 года против Молдовы (13 ноября) и Норвегии (16 ноября). 

В список главного тренера Дженнаро Гаттузо вошли: 

Вратари: Элиа Каприле («Кальяри»), Марко Карнезекки («Аталанта»), Джанлуиджи ДоннаруммаМанчестер Сити»), Гульельмо ВикариоТоттенхэм»).

Защитники: Алессандро Бастони («Интер»), Рауль Белланова («Аталанта»), Алессандро Буонджорно («Наполи»), Риккардо КалафьориАрсенал»), Андреа Камбьязо («Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Федерико Димарко («Интер»), Маттео Габбия («Милан»), Джанлука МанчиниРома»).

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Брайан КристантеРома»), Давиде Фраттези («Интер»), Мануэль ЛокателлиЮвентус»), Самуэле РиччиМилан»), Сандро ТоналиНьюкасл»).

Нападающие: Франческо ЭспозитоИнтер»), Мойзе КинФиорентина»), Риккардо ОрсолиниБолонья»), Маттео ПолитаноНаполи»), Джакомо РаспадориАтлетико»), Матео РетегиАль-Кадисия»), Джанлука СкамаккаАталанта»), Маттиа ДзакканьиЛацио»).

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер сборной Италии
