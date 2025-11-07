Доннарумма, Барелла, Локателли, Тонали, Кин, Распадори, Ретеги, Калафьори – в составе сборной Италии на матчи с Молдовой и Норвегией
Объявлен состав сборной Италии на матчи квалификации чемпионата мира 2026 года против Молдовы (13 ноября) и Норвегии (16 ноября).
В список главного тренера Дженнаро Гаттузо вошли:
Вратари: Элиа Каприле («Кальяри»), Марко Карнезекки («Аталанта»), Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»).
Защитники: Алессандро Бастони («Интер»), Рауль Белланова («Аталанта»), Алессандро Буонджорно («Наполи»), Риккардо Калафьори («Арсенал»), Андреа Камбьязо («Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Федерико Димарко («Интер»), Маттео Габбия («Милан»), Джанлука Манчини («Рома»).
Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Брайан Кристанте («Рома»), Давиде Фраттези («Интер»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Самуэле Риччи («Милан»), Сандро Тонали («Ньюкасл»).
Нападающие: Франческо Эспозито («Интер»), Мойзе Кин («Фиорентина»), Риккардо Орсолини («Болонья»), Маттео Политано («Наполи»), Джакомо Распадори («Атлетико»), Матео Ретеги («Аль-Кадисия»), Джанлука Скамакка («Аталанта»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).