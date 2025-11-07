Гасперини с тремя победами в четырех матчах «Ромы» – тренер месяца в Серии А. Замбо-Ангисса с тремя голами – лучший игрок октября

В Италии наградили лучшего тренера и игрока Серии А по итогам октября.

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини получил награду лучшему тренеру месяца в Серии А.

В октябре у римлян под руководством 67-летнего специалиста три победы и поражение от «Интера» (0:1) в четырех матчах чемпионата Италии.

Лучшим игроком месяца был признан полузащитник «Наполи» Андре-Франк Замбо-Ангисса. Камерунец забил 3 гола в 4 матчах лиги в октябре.

Замбо-Ангисса опередил Федерико Бонаццоли («Кремонезе»), Хакана Чалханоглу («Интер»), Николо Камбьяги («Болонья»), Элиа Каприле («Кальяри») и Рафаэла Леау («Милан»).