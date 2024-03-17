Зарплата Инфантино выросла на 33% после переизбрания. Глава ФИФА получил более 4 млн евро в 2023-м

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига ФИФА Джанни Инфантино ЧМ по футболу среди женщин деньги Футбол

Зарплата Джанни Инфантино выросла на треть после переизбрания на новый срок.

Как сообщает Sky, в 2023 году базовая зарплата президента ФИФА составила 2,2 млн фунтов (около 2,6 млн евро) – на 33% больше по сравнению с прошлым годом.

Решение об увеличении зарплаты Инфантино отражено в финансовых документах, одобренных Советом ФИФА в минувший четверг.

С учетом бонуса в размере 1,5 млн фунтов (1,76 млн евро) за проведение женского чемпионата мира в прошлом году Инфантино заработал 3,6 млн фунтов (более 4,2 млн евро).

В 2022 году его доход составлял около 3,2 млн фунтов при базовой зарплате в 1,7 млн фунтов в год.

Напомним, в марте 2023 года Инфантино переизбран на пост президента Международной федерации футбола.

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29 комментариев
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Ответ T622222
Интересно за что такие бабки!? Больше чем у банкира и СЕО любой компании…
Вы явно далеки от банковского мира и зарплат СЕО.
+27
0
+27
Некоторые клубы за участие в еврокубках (та же Лига Конференций) меньше зарабатывают
+14
0
+14
Коней на переправе не меняют, кто если не Инфантино?
+13
-1
+12
Ладно хоть не целовал никого на женском ЧМ, а то без бонуса можно было остаться.
+5
-1
+4
А по декларации имеет старенький Фиат и прицеп Скиф?
+5
-1
+4
Ответ T622222
Интересно за что такие бабки!? Больше чем у банкира и СЕО любой компании…
О чем ты? У председателей топ банков мира зарплата 20-30 млн
+3
0
+3
Какой меркантильный Джанни, то ли дело наш! Уже четверть века, как без повышения
+4
-1
+3
Ответ Ol Iva
Это тонко или толсто? Поясните, пожалуйста)
Параллельно...
+2
0
+2
Но ничего, до следующего переизбрания увеличиваем количество участников ЧМ до 64
+1
0
+1
Ответ ZHEKA ST
Комментарий удален модератором
Так дворцовый официально за всю жизнь столько не заработал.
+2
-1
+1
Феминисток должно прорвать из-за того, что бонус за проведение женского ЧМ получил мужик.
+1
0
+1
Ну там он не за зарплату работает, мы же знаем)
+1
0
+1
У него чёрная зарплата от шейхов в разы выше))
+2
-1
+1
Неплохая зарплата у футбольного чиновника.
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😆😆😆😆✌️
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Давеча тут был холивар из-за пенсии и шмоток Колоскова. Дедушка К, конечно, тот ещё перец, но, по сравнению с европейскими чинушами от спорта, он просто бессребреник.
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А сколько он в 22м году от катарцев получил?
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Молодец! Почти как у Дзюбы в Зените!
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на откатах он зарабатывает значительно больше. бабки держит в оффшорах
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Ответ Фут.Боль
Ладно хоть не целовал никого на женском ЧМ, а то без бонуса можно было остаться.
Так он по шейхам ...
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Ответ Nike of FW
Так он по шейхам ...
По шейхам Чеферин вроде)
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Ого! Почти как депутат Госдумы.
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Ответ Юрий У.
Коней на переправе не меняют, кто если не Инфантино?
Это тонко или толсто? Поясните, пожалуйста)
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Комментарий удален модератором
Ответ Ol Iva
Это тонко или толсто? Поясните, пожалуйста)
Это грустно
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Ответ Юрий У.
Коней на переправе не меняют, кто если не Инфантино?
Вы что, хотите чтобы было как при Блаттере?)
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Ответ El Fenomeno 9
А сколько он в 22м году от катарцев получил?
У Блаттера, Саркози и Платини надо спрашивать, они лоббировали ЧМ для Катара и ПСЖ для Франции.
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