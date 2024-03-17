Зарплата Инфантино выросла на 33% после переизбрания. Глава ФИФА получил более 4 млн евро в 2023-м
Зарплата Джанни Инфантино выросла на треть после переизбрания на новый срок.
Как сообщает Sky, в 2023 году базовая зарплата президента ФИФА составила 2,2 млн фунтов (около 2,6 млн евро) – на 33% больше по сравнению с прошлым годом.
Решение об увеличении зарплаты Инфантино отражено в финансовых документах, одобренных Советом ФИФА в минувший четверг.
С учетом бонуса в размере 1,5 млн фунтов (1,76 млн евро) за проведение женского чемпионата мира в прошлом году Инфантино заработал 3,6 млн фунтов (более 4,2 млн евро).
В 2022 году его доход составлял около 3,2 млн фунтов при базовой зарплате в 1,7 млн фунтов в год.
Напомним, в марте 2023 года Инфантино переизбран на пост президента Международной федерации футбола.