Зарплата Инфантино выросла на 33% после переизбрания. Глава ФИФА получил более 4 млн евро в 2023-м

Зарплата Джанни Инфантино выросла на треть после переизбрания на новый срок.

Как сообщает Sky, в 2023 году базовая зарплата президента ФИФА составила 2,2 млн фунтов (около 2,6 млн евро) – на 33% больше по сравнению с прошлым годом.

Решение об увеличении зарплаты Инфантино отражено в финансовых документах, одобренных Советом ФИФА в минувший четверг.

С учетом бонуса в размере 1,5 млн фунтов (1,76 млн евро) за проведение женского чемпионата мира в прошлом году заработал 3,6 млн фунтов (более 4,2 млн евро).

В 2022 году его доход составлял около 3,2 млн фунтов при базовой зарплате в 1,7 млн фунтов в год.

Напомним, в марте 2023 года Инфантино переизбран на пост президента Международной федерации футбола.