  Пивоваров о поведении фанатов «Зенита» на матче с «Динамо»: «На московских стадионах мы от такого отвыкли. Бог или КДК им судья. Их явно беспокоит тема общеизвестной кричалки»
Пивоваров о поведении фанатов «Зенита» на матче с «Динамо»: «На московских стадионах мы от такого отвыкли. Бог или КДК им судья. Их явно беспокоит тема общеизвестной кричалки»

Павел Пивоваров о болельщиках «Зенита»: бог или КДК им судья.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на поведение болельщиков «Зенита» на матче с бело-голубыми.

Москвичи в гостях обыграли петербуржцев (3:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Фанаты хозяев перед игрой растянули на трибуне большое полотно, на котором написано: «Наш позор вам только снится». Также в какой-то момент за ним появилось изображение спящего с соской во рту человека, видящего во сне трофеи «Зенита».

Кроме того, болельщики петербуржцев скандировали «Грязный мусор время выносить», а также другие оскорбительные кричалки о «Динамо» и главном тренере бело-голубых Валерии Карпине.

– Как оцените контент зенитовского Виража – баннер и крики про «мусоров»?

– Баннер про кого? Если про Владимира Литвинова, то он был позитивным (фанаты «Зенита» также вывесили баннер в поддержку директора «Газпром Арены», покинувшего свой пост – Спортс’‘).

Что касается выкриков: на московских стадионах, и в частности на «ВТБ-Арене», мы от такого отвыкли. И хорошо, что отвыкли. Мне кажется, такое поведение фанатов – отживающее явление. Что называется, бог или КДК им судья.

– Был масштабный баннер – кто тот мужчина, который спал с соской во рту? Есть версия, что это человек, похожий на наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берию.

– Это надо спросить у авторов. Их явно беспокоит тема общеизвестной кричалки [«Зенит» – позор российского футбола»]. Мы ее не поддерживаем. Перебранку надо прекращать. Прекратит ее умнейший, – сказал Пивоваров.

