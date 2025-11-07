  • Спортс
Ямаль, Фермин, Ольмо, Мерино, Кубарси, Хейсен, Руис. Кукурелья – в составе сборной Испании на матчи с Грузией и Турцией

Сборная Испании огласила состав на предстоящие матчи отбора ЧМ-2026.

Объявлен состав сборной Испании на матчи квалификации чемпионата мира 2026 года против Грузии (15 ноября) и Турции (18 ноября). 

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Алекс РемироРеал Сосьедад»).

Защитники: Педро ПорроТоттенхэм»), Маркос Льоренте («Атлетико»), Дин Хейсен («Реал»), Эмерик Лапорт («Атлетик»), Пау Кубарси («Барселона»), Дани Вивиан («Атлетик»), Марк КукурельяЧелси»), Алекс Гримальдо («Байер»).

Полузащитники: Фабиан РуисПСЖ»), Мартин Субименди («Арсенал»), Алеиш Гарсия («Байер»), Микель МериноАрсенал»), Пабло Барриос («Атлетико»), Пабло ФорнальсБетис»), Алекс БаэнаАтлетико»), Дани Ольмо («Барселона»), Фермин Лопес («Барселона»).

Нападающие: Саму Агехова («Порту»), Ламин Ямаль («Барселона»), Йереми ПиноКристал Пэлас»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Ферран ТорресБарселона»), Борха ИглесиасСельта»).

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети сборной Испании
