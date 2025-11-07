Ямаль, Фермин, Ольмо, Мерино, Кубарси, Хейсен, Руис. Кукурелья – в составе сборной Испании на матчи с Грузией и Турцией
Объявлен состав сборной Испании на матчи квалификации чемпионата мира 2026 года против Грузии (15 ноября) и Турции (18 ноября).
Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»).
Защитники: Педро Порро («Тоттенхэм»), Маркос Льоренте («Атлетико»), Дин Хейсен («Реал»), Эмерик Лапорт («Атлетик»), Пау Кубарси («Барселона»), Дани Вивиан («Атлетик»), Марк Кукурелья («Челси»), Алекс Гримальдо («Байер»).
Полузащитники: Фабиан Руис («ПСЖ»), Мартин Субименди («Арсенал»), Алеиш Гарсия («Байер»), Микель Мерино («Арсенал»), Пабло Барриос («Атлетико»), Пабло Форнальс («Бетис»), Алекс Баэна («Атлетико»), Дани Ольмо («Барселона»), Фермин Лопес («Барселона»).
Нападающие: Саму Агехова («Порту»), Ламин Ямаль («Барселона»), Йереми Пино («Кристал Пэлас»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Ферран Торрес («Барселона»), Борха Иглесиас («Сельта»).