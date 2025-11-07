Ямаль, Фермин, Ольмо, Мерино, Кубарси, Хейсен, Руис. Кукурелья – в составе сборной Испании на матчи с Грузией и Турцией

Сборная Испании огласила состав на предстоящие матчи отбора ЧМ-2026.

Объявлен состав сборной Испании на матчи квалификации чемпионата мира 2026 года против Грузии (15 ноября) и Турции (18 ноября).

Вратари : Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад »).

Защитники : Педро Порро («Тоттенхэм »), Маркос Льоренте («Атлетико»), Дин Хейсен («Реал»), Эмерик Лапорт («Атлетик»), Пау Кубарси («Барселона»), Дани Вивиан («Атлетик»), Марк Кукурелья («Челси »), Алекс Гримальдо («Байер »).

Полузащитники : Фабиан Руис («ПСЖ »), Мартин Субименди («Арсенал»), Алеиш Гарсия («Байер»), Микель Мерино («Арсенал »), Пабло Барриос («Атлетико»), Пабло Форнальс («Бетис »), Алекс Баэна («Атлетико »), Дани Ольмо («Барселона»), Фермин Лопес («Барселона»).

Нападающие : Саму Агехова («Порту»), Ламин Ямаль («Барселона»), Йереми Пино («Кристал Пэлас »), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Ферран Торрес («Барселона »), Борха Иглесиас («Сельта »).