  • Роналду, Леау, Феликс, Бруну, Витинья, Невеш и сделавший 2+1 с «Барсой» Боржеш – в составе сборной Португалии на матчи с Ирландией и Арменией
Сборная Португалии огласила состав на предстоящие матчи отбора ЧМ-2026.

Объявлен состав сборной Португалии на матчи квалификации чемпионата мира 2026 года против Ирландии (13 ноября) и Армении (16 ноября). 

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жосе Са («Вулверхэмптон»), Руй СилваСпортинг»).

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Нелсон СемедуФенербахче»), Жоау Канселу («Аль-Хилаль»), Матеуш Нунеш («Манчестер Сити»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Антониу СилваБенфика»), Ренату Вейга («Вильярреал»).

Полузащитники: Жоау ПальиньяТоттенхэм»), Рубен Невеш («Аль-Хилаль»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Бруну ФернандешМанчестер Юнайтед»), Бернарду СилваМанчестер Сити»).

Нападающие: Педру Гонсалвеш («Спортинг»), Жоау Феликс («Аль-Наср»), Франсишку Тринкау («Спортинг»), Франсишку КонсейсауЮвентус»), Рафаэл ЛеауМилан»), Педру НетуЧелси»), Карлуш БоржешБрюгге»), Гонсалу РамушПСЖ»), Криштиану РоналдуАль-Наср»).

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети сборной Португалии
