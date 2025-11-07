Роналду, Леау, Феликс, Бруну, Витинья, Невеш и сделавший 2+1 с «Барсой» Боржеш – в составе сборной Португалии на матчи с Ирландией и Арменией
Объявлен состав сборной Португалии на матчи квалификации чемпионата мира 2026 года против Ирландии (13 ноября) и Армении (16 ноября).
Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жосе Са («Вулверхэмптон»), Руй Силва («Спортинг»).
Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Нелсон Семеду («Фенербахче»), Жоау Канселу («Аль-Хилаль»), Матеуш Нунеш («Манчестер Сити»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Антониу Силва («Бенфика»), Ренату Вейга («Вильярреал»).
Полузащитники: Жоау Пальинья («Тоттенхэм»), Рубен Невеш («Аль-Хилаль»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»).
Нападающие: Педру Гонсалвеш («Спортинг»), Жоау Феликс («Аль-Наср»), Франсишку Тринкау («Спортинг»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Рафаэл Леау («Милан»), Педру Нету («Челси»), Карлуш Боржеш («Брюгге»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»).