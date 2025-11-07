  • Спортс
  • Гладышев о 10-минутной проверке гола Голенкова «Акрону»: «Очень сильно сбивает, чистого времени в РПЛ и так мало. Хотелось бы, чтобы решения принимались быстрее»
3

Ярослав Гладышев: в РПЛ мало чистого игрового времени, ВАР должен решать быстрее.

Форвард «Динамо» Ярослав Гладышев высказался о 10-минутном просмотре ВАР в матче «Ростова» и «Акрона» (0:1).

Напомним, видеоассистентам потребовалось около 10 минут на изучение момента с голом Егора Голенкова «Акрону» в 14-м туре Мир РПЛ.

Нападающий «Ростова» отправил мяч в сетку на 82-й минуте (81:32). Судейская бригада начала изучать эпизод на предмет нахождения одного из футболистов ростовчан вне игры. Анализ завершился только на 92-й минуте, гол был отменен.

– В концовке этого матча 10 минут просматривали момент с отмененным голом Егора Голенкова. Насколько это сбивает во время игр?

– Очень сильно сбивает. Когда ты просто стоишь десять минут, игрового времени в целом становится меньше.

Чистого времени в РПЛ, я считаю, и так мало. Поэтому хотелось бы, чтобы подобные решения принимались чуть быстрее, – сказал Гладышев.

ВАР смотрел гол «Ростова» «Акрону» 10 минут. Но почему так долго?

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Динамо»
