Слот о «Ливерпуле»: «На самом деле мы были очень стабильны – стабильно проигрывали. Сосредоточены на прогрессе – выиграли два матча после нескольких поражений»

Арне Слот: «Ливерпуль» был очень стабилен – стабильно проигрывал.

Арне Слот пошутил о состоянии «Ливерпуля » перед воскресным матчем с «Манчестер Сити » в 11-м туре АПЛ.

«На самом деле мы были очень стабильны, но в том, что стабильно проигрывали.

Мы должны быть последовательны и делать все правильно. Играть с «Манчестер Сити» на выезде – одно из самых сложных испытаний в сезоне. Это очень интересный матч, который мы с нетерпением ждем.

Я сосредоточен только на нас, и сейчас мы сконцентрированы на стабильности. Мы проиграли несколько матчей, как вы знаете – гораздо больше, чем обычно. Но потом выиграли два.

Мы сосредоточены на прогрессе и восстановлении формы игроков. А дальше посмотрим, к чему это приведет», – сказал Слот на предматчевой пресс-конференции.