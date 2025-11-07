Слот о «Ливерпуле»: «На самом деле мы были очень стабильны – стабильно проигрывали. Сосредоточены на прогрессе – выиграли два матча после нескольких поражений»
Арне Слот: «Ливерпуль» был очень стабилен – стабильно проигрывал.
Арне Слот пошутил о состоянии «Ливерпуля» перед воскресным матчем с «Манчестер Сити» в 11-м туре АПЛ.
«На самом деле мы были очень стабильны, но в том, что стабильно проигрывали.
Мы должны быть последовательны и делать все правильно. Играть с «Манчестер Сити» на выезде – одно из самых сложных испытаний в сезоне. Это очень интересный матч, который мы с нетерпением ждем.
Я сосредоточен только на нас, и сейчас мы сконцентрированы на стабильности. Мы проиграли несколько матчей, как вы знаете – гораздо больше, чем обычно. Но потом выиграли два.
Мы сосредоточены на прогрессе и восстановлении формы игроков. А дальше посмотрим, к чему это приведет», – сказал Слот на предматчевой пресс-конференции.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
