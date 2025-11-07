Пеп о влиянии на футбол: «Я просто старался, чтобы мои команды играли так, как я хочу. Ни на секунду не предавал свои убеждения»

Пеп Гвардиола: ни на секунду не предавал свои убеждения.

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола высказался о своем влиянии на мировой футбол.

«Не знаю. Я просто старался, чтобы мои команды играли так, как я хочу. Я ни на секунду не предавал свои убеждения, и в этом процессе я многому научился и многое изменил.

Но фундаментальные принципы, в которые я глубоко в душе верю, я ни разу не предал. Потому что если ты совершаешь ошибки или соперник оказывается сильнее, по крайней мере, ты не чувствуешь, что сделал что-то, во что сам не веришь.

Такого со мной никогда не происходило. Любая команда, любые игроки, любая страна – все разные, и именно поэтому я адаптируюсь», – сказал Гвардиола.