Модрич перед серией с «Сити» сказал Лунину, что под давлением Ковачич всегда бьет в правый от вратаря угол. Андрей отразил пенальти хавбека

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лука Модрич Матео Ковачич Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Футбол

Подсказка Луки Модрича помогла Андрею Лунину отбить пенальти Матео Ковачича.

Как пишет Relevo, ссылаясь на несколько источников в раздевалке «Реала», Модрич добежал до Лунина, который обсуждал с тренером вратарей Луисом Лописом и Кепой Аррисабалагой план на серию пенальти, чтобы сказать, что под давлением Ковачич всегда бьет в правый от голкипера угол.

«Это стопроцентный удар», – сказал Модрич, который играет с Ковачичем за сборную Хорватии.

В результате Лунин парировал удар Ковачича, который бил третьим.

Отметим, что сам Модрич подошел к мячу первым из числа игроков «Реала» и не смог переиграть Эдерсона.

Как сообщалось ранее, Лопис подсказал Лунину, что один из игроков «Манчестер Сити» пробьет «паненкой», а Кепа участвовал в выборе бьющих в составе «Мадрида».

Ковачич – очень странный выбор Пепа в серии пенальти. А Кепа – скрытый герой «Мадрида»

Материалы по теме

29 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ковачич перед серией пенальти с Реалом сказал Эдерсону, что под давлением Модрич всегда бьёт в левый от вратаря угол. Бразилец отразил удар хорвата
+124
-6
+118
Кепа подсказал, Рюди подсказал, Давиде объяснил, Модрич рассказал..

Сам Лунин по итогу: "Ну да, ну да, пошёл я на хрен"
+90
-5
+85
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Ковачич перед серией пенальти с Реалом сказал Эдерсону, что под давлением Модрич всегда бьёт в левый от вратаря угол. Бразилец отразил удар хорвата
В итоге Эдерсон не послушал Ковачича и понял что Модрич будет бить в правый от вратаря угол.
+44
-1
+43
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Ковачич перед серией пенальти с Реалом сказал Эдерсону, что под давлением Модрич всегда бьёт в левый от вратаря угол. Бразилец отразил удар хорвата
Ковачич перед серией пенальти сказал Модричу что под давлением бьет в правый от вратаря угол. Модрич сказал Ковачичу - что он тоже. Оба передали своим вратарям. Бразилец отразил удар хорвата а Андрей отразил удар хавбека.
+21
0
+21
журналисты неделю будут на пустом месте новости придумывать теперь)
+19
-1
+18
Сейчас , после серии пенальти, создаётся впечатление что в воротах реала мог стоять кто угодно. Ведь Модрич подсказал, тренер вратарей подсказал, про удар по центру знали , а Кепа так и вовсе бы наверно пять из пяти отбил, так как чуть ли ни всех как облупленных знал.
+11
0
+11
Держи друзей близко, а врагов еще ближе👌🏻
+9
0
+9
Ответ Мильен за Бышевца
Это послезнание. А так, свежий игрок, правило бывших.
При пенальти мне кажется все немного иначе..

Не зря свежий Милитао отказался бить пенальти, ибо Эдерсон мог разгадать его замысел, как партнёр по сборной..
+8
-2
+6
На самом деле Ковачевич не уровень МС, а у сили ему даже замены нет.
На удивление состав у них слабоват, защитников много а полузащита и фланговые нападающие требуют усиления
+5
-1
+4
Судя по тому как пробил сам Модрич, то Ковачич Эдерсону тоже кое что подсказал
+3
0
+3
Бей в самый угол и никакой ,,Модрич подсказал,, не поможет.
+2
0
+2
Ответ Traxyla
Глупо было Ковачича ставить бить пенальти . Его очень хорошо знают в Реале
Это послезнание. А так, свежий игрок, правило бывших.
+4
-2
+2
Ответ Spaten
Ковачич знал, что Модрич рассказал, что под давлением он бьет в правый от вратаря угол. Поэтому он ударил в левый от себя
Переиграл и уничтожил, получается
0
0
0
Ответ Александр
На самом деле Ковачевич не уровень МС, а у сили ему даже замены нет. На удивление состав у них слабоват, защитников много а полузащита и фланговые нападающие требуют усиления
Бред, да сейчас он играет хуже чем в Челси и здесь либо проблема в игроке, что он не может встроиться в игру Пепе или в самом тренере. Плюс можно вспомнить Родри который первые два сезона был деревяшкой зато теперь незаменимый игрок.
0
0
0
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Ковачич перед серией пенальти с Реалом сказал Эдерсону, что под давлением Модрич всегда бьёт в левый от вратаря угол. Бразилец отразил удар хорвата
Не звезди , это Уокер сказал , а не Ковачич 😅
0
0
0
Ответ Football_legend
Комментарий скрыт
Огнетушитель не помогает?))
0
0
0
Ответ Football_legend
Комментарий скрыт
💊💊💊💊🚑🚑🚑🚑
0
0
0
Я где-то ролик видел, там Рюдигер буквально показывал Лунину, куда хорват будет бить. После того, как кипер отбил, Модрия дал пять немцу.
0
0
0
Как я понял Лунина заслуги уже нет
0
0
0
Походу Ковачич также подсказал Эдерсону как бьет Лука ))
0
0
0
Ковачич знал, что Модрич рассказал, что под давлением он бьет в правый от вратаря угол. Поэтому он ударил в левый от себя
0
0
0
похоже ту же инфу донес Ковачич про Модрича
0
0
0
Интерено, а если бы Ковачевич пробил в левый от вратаря и забил? Кто бы был виноват?
0
0
0
А Ковачич как будто не догадывался, что в Реале есть один из лучших его друзей Модрич, который знает куда чаще всего он бьёт пенальти и который может подсказать это Лунину))
+1
-1
0
Глупо было Ковачича ставить бить пенальти . Его очень хорошо знают в Реале
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий