Модрич перед серией с «Сити» сказал Лунину, что под давлением Ковачич всегда бьет в правый от вратаря угол. Андрей отразил пенальти хавбека

Подсказка Луки Модрича помогла Андрею Лунину отбить пенальти Матео Ковачича.

Как пишет Relevo, ссылаясь на несколько источников в раздевалке «Реала», Модрич добежал до , который обсуждал с тренером вратарей Луисом Лописом и Кепой Аррисабалагой план на серию пенальти, чтобы сказать, что под давлением Ковачич всегда бьет в правый от голкипера угол.

«Это стопроцентный удар», – сказал , который играет с за сборную Хорватии.

В результате Лунин парировал удар Ковачича, который бил третьим.

Отметим, что сам Модрич подошел к мячу первым из числа игроков « » и не смог переиграть Эдерсона.

Как сообщалось ранее, Лопис подсказал Лунину, что один из игроков «Манчестер Сити» пробьет «паненкой», а Кепа участвовал в выборе бьющих в составе «Мадрида».

Ковачич – очень странный выбор Пепа в серии пенальти. А Кепа – скрытый герой «Мадрида»