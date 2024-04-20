Модрич перед серией с «Сити» сказал Лунину, что под давлением Ковачич всегда бьет в правый от вратаря угол. Андрей отразил пенальти хавбека
Подсказка Луки Модрича помогла Андрею Лунину отбить пенальти Матео Ковачича.
Как пишет Relevo, ссылаясь на несколько источников в раздевалке «Реала», Модрич добежал до Лунина, который обсуждал с тренером вратарей Луисом Лописом и Кепой Аррисабалагой план на серию пенальти, чтобы сказать, что под давлением Ковачич всегда бьет в правый от голкипера угол.
«Это стопроцентный удар», – сказал Модрич, который играет с Ковачичем за сборную Хорватии.
В результате Лунин парировал удар Ковачича, который бил третьим.
Отметим, что сам Модрич подошел к мячу первым из числа игроков «Реала» и не смог переиграть Эдерсона.
Как сообщалось ранее, Лопис подсказал Лунину, что один из игроков «Манчестер Сити» пробьет «паненкой», а Кепа участвовал в выборе бьющих в составе «Мадрида».
Ковачич – очень странный выбор Пепа в серии пенальти. А Кепа – скрытый герой «Мадрида»
Сам Лунин по итогу: "Ну да, ну да, пошёл я на хрен"
Не зря свежий Милитао отказался бить пенальти, ибо Эдерсон мог разгадать его замысел, как партнёр по сборной..
На удивление состав у них слабоват, защитников много а полузащита и фланговые нападающие требуют усиления