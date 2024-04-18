«Все играют в футбол, а побеждает Анчелотти». Корнеев о выходе «Реала» в полуфинал ЛЧ
Игорь Корнеев оценил выход «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов.
Мадридская команда одержала победу над «Манчестер Сити» на стадии 1/4 финала (3:1, 1:1, по пенальти – 4:3).
«Я в шоке. Раньше говорили: все играют в футбол, а побеждают немцы. А сейчас все играют в футбол, а побеждает Анчелотти.
Просто ужаснейший матч в исполнении «Реала», но мы видим: что‑то есть потустороннее, связанное с Анчелотти и «Реалом».
Вратарь «Реала» Лунин был как удав. Обычно вратарь гадает, а в серии пенальти Лунин играл по мячу», – сказал бывший футболист «Барселоны» и сборной России.
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Корнеев вообще тренер?
Анчелотти воплотил в жизнь максимально эффективный план против лучшей в позиционной атаке прессинг-машины.
правда, в обоих случаях "реал" проходил дальше)
Напомнить: как Гвардиола вынес Анчи в прошлом году 4:0? И так кому до кого далеко??