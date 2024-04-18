«Все играют в футбол, а побеждает Анчелотти». Корнеев о выходе «Реала» в полуфинал ЛЧ

Теги Игорь Корнеев Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Матч ТВ Андрей Лунин Футбол

Игорь Корнеев оценил выход «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов.

Мадридская команда одержала победу над «Манчестер Сити» на стадии 1/4 финала (3:1, 1:1, по пенальти – 4:3). 

«Я в шоке. Раньше говорили: все играют в футбол, а побеждают немцы. А сейчас все играют в футбол, а побеждает Анчелотти.

Просто ужаснейший матч в исполнении «Реала», но мы видим: что‑то есть потустороннее, связанное с Анчелотти и «Реалом».

Вратарь «Реала» Лунин был как удав. Обычно вратарь гадает, а в серии пенальти Лунин играл по мячу», – сказал бывший футболист «Барселоны» и сборной России.

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17 комментариев
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Анчелотти просто тактически более разнообразен, чем Пеп. Конечно по стабильности и числу титулов с Гвардиолой сложно тягаться, но у него всегда только одна тактика. Он как Тайсон в лучшие годы, всегда идёт напролом, уповая на свою силу и технику. А если соперник готов, и выдерживал натиск, плана Б просто нет! А Анчелотти может играть и в футбол и в антифутбол если надо. И делает это одинаково хорошо.
+28
-3
+25
Ответ Musashi Miyamoto
Простите, а в чем заключается «тактическое разнообразие» Анчелотти на фоне Гвардиолы ? Забить шальной гол, забуриться всем составом у себя в штрафной и молиться, что Фоден с КДБ будут мазать с убойных позиций ?
2 момента за матч «мазать с убойных позиций»🤡🤡🤡
+17
-1
+16
Просто ужаснейший матч в исполнении "Реала"...
.
Корнеев вообще тренер?
Анчелотти воплотил в жизнь максимально эффективный план против лучшей в позиционной атаке прессинг-машины.
+6
0
+6
Ого, почти спустя сутки пошли цитаты из вчерашнего эфира
+5
0
+5
Ответ rigobersong
Ну да, прям сразу забыли как 0-4 в прошлый раз отлетел:)) Я уж молчу о том, как Беня с Джимми Траоре его декласснул:))
в 2022-м унижали, в 2024-м тоже.
правда, в обоих случаях "реал" проходил дальше)
+5
-2
+3
Ответ rigobersong
Ну да, прям сразу забыли как 0-4 в прошлый раз отлетел:)) Я уж молчу о том, как Беня с Джимми Траоре его декласснул:))
А ты видимо забыл про недавние 4-1 от псж
+4
-1
+3
Ответ Musashi Miyamoto
Простите, а в чем заключается «тактическое разнообразие» Анчелотти на фоне Гвардиолы ? Забить шальной гол, забуриться всем составом у себя в штрафной и молиться, что Фоден с КДБ будут мазать с убойных позиций ?
Именно в этом. И Гвардиола так не умеет. Да и вообще мало кто умеет. А если тебе кажется что это легко, я не знаю почему ты ещё не знаменит.
+2
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и чеканить умеет, игорь
+2
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+1
Ответ Musashi Miyamoto
Простите, а в чем заключается «тактическое разнообразие» Анчелотти на фоне Гвардиолы ? Забить шальной гол, забуриться всем составом у себя в штрафной и молиться, что Фоден с КДБ будут мазать с убойных позиций ?
а какая тактика у Пепки? Кроме перекатывания мяча и бесконечных навесов в штрафную?
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Ответ Ихарь Окенфэйлов
Анчелотти просто тактически более разнообразен, чем Пеп. Конечно по стабильности и числу титулов с Гвардиолой сложно тягаться, но у него всегда только одна тактика. Он как Тайсон в лучшие годы, всегда идёт напролом, уповая на свою силу и технику. А если соперник готов, и выдерживал натиск, плана Б просто нет! А Анчелотти может играть и в футбол и в антифутбол если надо. И делает это одинаково хорошо.
У Анчелотти около 35 титулов как тренера и игрока - Гвардиоле далеко до Анчи...
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Вы там новость-то поправьте в первом матче было не 3-1)
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Ответ Ихарь Окенфэйлов
Анчелотти просто тактически более разнообразен, чем Пеп. Конечно по стабильности и числу титулов с Гвардиолой сложно тягаться, но у него всегда только одна тактика. Он как Тайсон в лучшие годы, всегда идёт напролом, уповая на свою силу и технику. А если соперник готов, и выдерживал натиск, плана Б просто нет! А Анчелотти может играть и в футбол и в антифутбол если надо. И делает это одинаково хорошо.
Слово "антифутбол" придумали лузеры.
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Ответ Musashi Miyamoto
Простите, а в чем заключается «тактическое разнообразие» Анчелотти на фоне Гвардиолы ? Забить шальной гол, забуриться всем составом у себя в штрафной и молиться, что Фоден с КДБ будут мазать с убойных позиций ?
Вот не надо ляля на бернабеу мой мадрид забил 2 в первом таиме и еще 4 момента просрал,в англий реал приехал за проходом в 1/2,на войне всё средство хорошы😁😁😁,халла мадрид
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Ответ Игорь Мордвинцев
У Анчелотти около 35 титулов как тренера и игрока - Гвардиоле далеко до Анчи...
У Анчелотти 5 Титулов В Чемпионатах 4 Лиги Чемпионов!! У Гвардиолы 11 титулов Чемпионатов и 3 Лиги Чемпионов!! У Гвардиолы 2 Требла с двумя разными клубами, у Анчи-0. Гвардиола на 11 лет младше(сколько еще он сможет выиграть)
Напомнить: как Гвардиола вынес Анчи в прошлом году 4:0? И так кому до кого далеко??
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