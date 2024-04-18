«Все играют в футбол, а побеждает Анчелотти». Корнеев о выходе «Реала» в полуфинал ЛЧ

Игорь Корнеев оценил выход «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов.

Мадридская команда одержала победу над « » на стадии 1/4 финала (3:1, 1:1, по пенальти – 4:3).

«Я в шоке. Раньше говорили: все играют в футбол, а побеждают немцы. А сейчас все играют в футбол, а побеждает Анчелотти.

Просто ужаснейший матч в исполнении «Реала», но мы видим: что‑то есть потустороннее, связанное с и « ».

Вратарь «Реала» был как удав. Обычно вратарь гадает, а в серии пенальти Лунин играл по мячу», – сказал бывший футболист «Барселоны» и сборной России.