Кепа помог тренерам «Реала» выбрать исполнителей пенальти в серии с «Сити». Возможно, он подсказал Лунину, как будет бить Бернарду

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Матео Ковачич Антонио Рюдигер Кепа Аррисабалага Бернарду Силва Андрей Лунин Футбол

Кепа Аррисабалага помог тренерам «Реала» перед серией пенальти с «Ман Сити».

По информации The Athletic, вратарь «Реала», проведший игру с «Сити» (1:1, 4:3 по пенальти) на скамейке запасных, мог подсказать Андрею Лунину остаться по центру ворот в момент удара Бернарду Силвы в серии пенальти, потому что португалец забил таким образом в финале Кубка английской лиги 2019 года. Лунин отразил удар Бернарду.

Кепа, права на которого принадлежат «Челси», также участвовал в выборе исполнителей на серию пенальти вместе с Давиде Анчелотти, сыном и помощником главного тренера Карло Анчелотти.

«Благодаря помощи Кепы и разговорам с игроками некоторые позиции [бьющих] были изменены», – сказал Анчелотти-младший.

Кроме того, Антонио Рюдигер указал Лунину, в какую сторону будет бить Матео Ковачич, не реализовавший второй пенальти «горожан». Немец и хорват играли вместе в «Челси».

Вальверде и Милитао просили не ставить их на пенальти с «Сити»: Феде устал, а Эдер опасался, что Эдерсон его хорошо знает. Пятым поставили Рюдигера, потому что он «игрок с яйцами»

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59 комментариев
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Великий тренер, кто бы что ни говорил!💪
+104
-6
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Выкупить на постоянной основе в тренерский штаб, где ему и место
+59
-1
+58
Сменит летом Анчелотти на тренерском посту
+54
-2
+52
И тут командует)
+25
-1
+24
Ответ DonaldBrashear 2.0
Это когда Кепа специально вышел под серию пенальти и пропустил 11 от Ливерпуля, ничего не отбив и сам не забил (ну это ладно, бывает), тогда он себя неплохо проявил? 11 ударов подряд не отбить, это мощно прямо.
Может Алиссон отбил 11?
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+23
Ну если отмести шутки в сторону, то Кепа неплохо себя проявлял в сериях пенальти до игры в Мадриде, так что знал, что советовал.
+27
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+23
Ответ Артём Назмутдинов
И тут командует)
Ну тут хоть это помогло)
+19
0
+19
прям Что Где Когда какое-то) за минуту команда знатоков должна решить, кто и куда будет бить, не зная при этом, кого соперник выставит в пятерку бьющих. Эдерсона на пятом пенальти мало кто ждал, думается.
+16
-2
+14
Кепа и мой двоюродный дядя, который плюнул в телевизор во время пенальти Бернарду Силвы - внесли свой вклад в победу "Реала".
+12
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Кепа Лунину: Бернардо пробьет х***о, приготовься.
+10
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Тренеры Реала помогли Кепе выбрать исполнителей пенальти
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У Пепа не было шансов. Против него сразу 2 тренера были 😄
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Кроме этого помог Рюдегеру сдержать Холлнда, помешал Де Брюйне забить в том эпизоде, побухал накануне с Греком Дрилишем, всё время отвлекал Доку обзывая его "всадником без головы".
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Ответ Георгий Карасёв
Может Алиссон отбил 11?
не отбил, но никто не говорит, что Алисон себя неплохо проявлял, никто его не хвалит. И да, там играл не Алиссон, а Келлехер. Если не знаете, не надо говорить.

Комментарий выше был о том, что Кепа себя проявлял неплохо (темы менять не надо), что вряд ли можно сказать по серии, где он 11 подряд пустил.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
не отбил, но никто не говорит, что Алисон себя неплохо проявлял, никто его не хвалит. И да, там играл не Алиссон, а Келлехер. Если не знаете, не надо говорить. Комментарий выше был о том, что Кепа себя проявлял неплохо (темы менять не надо), что вряд ли можно сказать по серии, где он 11 подряд пустил.
Как одно отменяет другое, я что-то не понимаю. Кепа действительно зарекомендовал себя как спец по пенальти, он не раз брал их в разных сериях, это он показывал еще в Челси как раз таки. То, что он не взял ни одного пенальти в одной серии на 11 ударов говорит о мастерстве бьющих, я помню, что там почти все били по девяткам и на той высоте, где брать вратарю неудобно. А Кепа мастер по пенкам, но даже он не всегда может их брать стопроцентно, это всё таки лотерея. Тоже самое можно сказать про Эдерсона, который не является тащером в сериях, но вчера одну пенку, но взял. При этом это не делает его резко мегатопом на пенках, просто в конкретной серии ему повезло
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Рюдигер активно показывал Лунину угол куда будет бить Ковачич. Прикол в том, что Рюдигер и Ковачич - лучшие друзья)
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Шутки шутками, а у Кепы явно есть задатки тренера.
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хороший у Реала тренер вратарей все-таки. скоро и Анчелотти подсидит, главным станет
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Перед серией пенальти в кадр попал момент где Кепа что то объясняет Лунину.Так что вполне похоже на правду,и в одном ТГ канале Лунин признался что это Кепа посоветовал ему стоять во время удара Силвы)Так что его трансфер считай оправдался)
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Повезло Анчелотти, что у него в штабе есть такой ценный кадр
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еще одно доказательство, что на топ-уровне мелочей не бывает
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Кепа и Анчелотти помог с планом на игру, чего уж тут. Ради этого и брали))
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Просто стой ✋️
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Пора в Челси..)
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Хорошо что запасной вратарь очень опытный и может поделиться своим опытом с тренерским штабом и основным вратарём.
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да чего вы правду то скрываете - Кепа НАЗНАЧИЛ бьющих пенальти игроков. И заставил их бить так, как он приказал.
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так может кепа и акинфееву подсказал куда прыгать? (надо внимательно пересмотреть видео перед ударом, может он там за воротами стоял в матче с хорватами.)
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Хватит уже заниматься этим говнопиаром.
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Бернарду подумал что он Зидан!
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интересно еще, что сборная Хорватии за ЧМ вроде часто выигрывала серию пенальти, проходили уверенно, а тут именно два хорвата не забили. Только Гвардиола не хватало им для коллекции на серии.
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