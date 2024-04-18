Кепа помог тренерам «Реала» выбрать исполнителей пенальти в серии с «Сити». Возможно, он подсказал Лунину, как будет бить Бернарду

Кепа Аррисабалага помог тренерам «Реала» перед серией пенальти с «Ман Сити».

По информации The Athletic, вратарь « », проведший игру с «Сити» (1:1, 4:3 по пенальти) на скамейке запасных, мог подсказать Андрею Лунину остаться по центру ворот в момент удара Бернарду Силвы в серии пенальти, потому что португалец забил таким образом в финале Кубка английской лиги 2019 года. Лунин отразил удар Бернарду.

Кепа, права на которого принадлежат «Челси», также участвовал в выборе исполнителей на серию пенальти вместе с Давиде Анчелотти, сыном и помощником главного тренера Карло Анчелотти.

«Благодаря помощи Кепы и разговорам с игроками некоторые позиции [бьющих] были изменены», – сказал Анчелотти-младший.

Кроме того, Антонио Рюдигер указал Лунину, в какую сторону будет бить Матео Ковачич, не реализовавший второй пенальти «горожан». Немец и хорват играли вместе в «Челси».

Вальверде и Милитао просили не ставить их на пенальти с «Сити»: Феде устал, а Эдер опасался, что Эдерсон его хорошо знает. Пятым поставили Рюдигера, потому что он «игрок с яйцами»