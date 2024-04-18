Лунин о победе над «Сити»: «Реал» приложил грандиозные усилия, не могу представить, чтобы я хотя бы 20 минут мог так бегать. Нельзя все время владеть мячом, нельзя постоянно быть лучшими на поле»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Матео Ковачич Бернарду Силва Андрей Лунин Футбол

Андрей Лунин поделился эмоциями от победы над «Манчестер Сити».

«Реал» выбил «Манчестер Сити» (3:3, 1:1 в игровое время матчей, 4:3 по пенальти) и вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Андрей Лунин дважды выручил «Мадрид» в серии одиннадцатиметровых, отразив удары Бернарду Силвы и Матео Ковачича. Португалец при этом пробил прямо по центру.

«Я измотан. В моей карьере это первая такая игра, настолько тяжелые 120 минут. Огромная благодарность команде, которая бежала, билась... Мы вышли в полуфинал.

Мы готовились к тем игрокам, которые остались бить пенальти, в одном случае пришлось рискнуть. К счастью, [с Бернарду] все прошло хорошо. В одном случае надо было остаться на месте (улыбается).

В таких матчах приходится страдать. Нельзя все время владеть мячом, нельзя постоянно быть лучшей командой на поле. Для меня это потрясающий опыт. А команда приложила грандиозные усилия. Не могу представить, чтобы я хотя бы 20 минут мог так бегать.

Лучший игрок матча – это команда. Мы говорим обо всех игроках и о тренере, партнера помогали мне... Мы все сделали верный выбор», – отметил голкипер «Реала» Андрей Лунин.

Лунин – супергерой «Реала». Восемь сэйвов в матче, два – в серии пенальти!

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82 комментария
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Говорят,Холланд все ещё ждёт свистка к началу матча с Реалом
+172
-17
+155
Великий Лунин хвалит партнеров! Аве Лунин! Пусть насладиться - заслужил все похвалы и даже перепохвалы!)
+104
-6
+98
Андрей скромняга и настоящий командный игрок
+80
-4
+76
Будем считать, Андрей прошёл первое боевое крещение в стане Мадрида в 24-ом году, и выдержал его на твёрдую десятку. Будет преступлением расставаться с кипером, который кровью и потом, нереальной усталостью и безупречной игрой выстрадал для Реала путёвку в полуфинал ЛЧ в рекордный, 17-ый раз. Не он один, но в самую первую очередь - Лунин. Это не говоря уже про влияние ментальное, заряд положительной энергетики для партнёров и просто характер истинного мадридисты.
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-1
+40
Ответ Hans Zimmer
Эрлинг сегодня играл ? А я не видел его
А в перекладину попал Альф Инге Холанд?
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+20
Ответ S H A R K
Интересно, если Куртуа вернётся, то кто станет основынм кипером? Лунин провел достаточно неплохой сезон, чтобы стать основным. Да и не факт, что Куртуа восстановит прежднего себя.
Наверняка Тибо вернется в раму, но Андрей молодой. Если Мадрид хочет вырастить вратаря на ближайшие лет 10, им надо оставлять в старте Лунина. С такими матчами игроки набираются опыта и уверенности. Матереет и становится лучше. Вполне возможно для этих целей и продлевают с ним контракт.
+21
-2
+19
Элитные голкиперы подросли в украинском футболе. Трубин ещё в "Бенфике" основной.
+21
-2
+19
Ответ Azat Kalimullin
Комментарий скрыт
Украйнец
+21
-4
+17
Ответ KING_OF_RUSSIA
Комментарий скрыт
Стоять тоже надо уметь. Вернее играть от обороны. 2-3 раза Реал мог наказать на контратаке, но Сити грубо прерывал атаку и получал ЖК. Счет на табло, наслаждайся)
+18
-2
+16
Лунин просто красавец, поймал кураж в матче и прекрасно играл, особенно сильно прибавил по ходу сезона в игре на выходах. Ну и в серии пенальти затащил Мадрид, Лукита обязан проставиться Андрею)
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+15
Ответ Topwintop
Говорят,Холланд все ещё ждёт свистка к началу матча с Реалом
Эрлинг сегодня играл ? А я не видел его
+23
-9
+14
Ответ igorkruglov
Куртуа - вратарь другого уровня, по видению поля, по игре на выходах, при начале атаки, Лунин хорош на ленточке, но даже в этом аспекте он не лучше Куртуа ,во всем остальном ему, к сожалению, до Куртуа, как до Луны
игра ногами у Лунина лучше тоже по всем показателям, а выходах да Куртуа лучше. А на счёт сейвов тут спорно, лучший по сейчас в Ла Лиге и в Лч на данный момент. К тому же первый фулл сезон в Реале, ща опыта наберётся и начнется прайм
+18
-5
+13
Лунин возможно будет основным на следующий сезон. Потому что, как я уже говорил не раз, не факт что Куртуа вернет былую форму.
+14
-4
+10
Интересно, если Куртуа вернётся, то кто станет основынм кипером? Лунин провел достаточно неплохой сезон, чтобы стать основным. Да и не факт, что Куртуа восстановит прежднего себя.
+11
-2
+9
Ответ Topwintop
Говорят,Холланд все ещё ждёт свистка к началу матча с Реалом
Ну вообще то холланд провел супер матч именно в это игре , не знаю как вы смотрите футбол но для форварда одной из главных задач является не только забивать голы но и игры беж мяча и втягивания защитников на себя )
+11
-2
+9
Ответ igorkruglov
Куртуа - вратарь другого уровня, по видению поля, по игре на выходах, при начале атаки, Лунин хорош на ленточке, но даже в этом аспекте он не лучше Куртуа ,во всем остальном ему, к сожалению, до Куртуа, как до Луны
Всё так, но ты говоришь о Куртуа до травмы. Ещё большой вопрос, какой уровень он будет показывать теперь, после крестов.
+8
0
+8
Лунин официально легенда Реала, ни за какие косяки ни за что и никогда не скажу о нем ничего плохого, просто топ! Ещё в начале сезона говорил что Реалу надо дать шанс именно Лунину, а не Кепе который в аренде! Андрюха сполна использовал свой шанс!
+10
-3
+7
Отлично реабилитировался после первого матча. Нервы крепкие, не стал загоняться из-за ошибок и сделал выводы. Молодец.
+7
0
+7
у Украины команда мощная конечно будет на Евро.
Повторят результат прошлого?
+10
-3
+7
Ответ Нефанатик
Лунин возможно будет основным на следующий сезон. Потому что, как я уже говорил не раз, не факт что Куртуа вернет былую форму.
Куртуа - вратарь другого уровня, по видению поля, по игре на выходах, при начале атаки, Лунин хорош на ленточке, но даже в этом аспекте он не лучше Куртуа ,во всем остальном ему, к сожалению, до Куртуа, как до Луны
+19
-12
+7
Ответ Topwintop
Говорят,Холланд все ещё ждёт свистка к началу матча с Реалом
0 ударов фаворита ЗМ кто-то критикует? Или это другое
+14
-7
+7
Ответ Azat Kalimullin
Комментарий скрыт
Украинский ! Спроси у него самого, украинский
+8
-1
+7
Ответ Pertinax Gandi
Элитные голкиперы подросли в украинском футболе. Трубин ещё в "Бенфике" основной.
Полевые игроки тоже подросли. Пока лучшее поколение у Украины
+6
0
+6
Ответ Lif Sk
Великий Лунин хвалит партнеров! Аве Лунин! Пусть насладиться - заслужил все похвалы и даже перепохвалы!)
Честно после мартинеса на мундиале этот чел провел даже лучше матч визуально
+6
0
+6
и у Реала только одно поражение в сезоне! кто бы мог подумать что Лунин будет тащит? он должен был косячить на первом матче чтобы выдавать безумный матч в ответке! ты лучший Лунин! вы лучшие! и спасибо Мансити за игру. это было просто бомба!
+6
-1
+5
Ответ Aleksandr Alferov
Лунин средненький вратарь, просто сегодня поймал кураж, как и Максименко. Куртуа сильнее намного. Даже сравнивать смешно.
кто такой максименко?
+7
-2
+5
местные труфены ..... его после первого матча, а теперь время целовать ноги. Без него мадридский бус бы не отскочил.
+4
0
+4
Лунин получил опыт самое главное, после таких матчей ни чего не страшно становишься матёрым) удачи Андрей на долгие годы я верил в этого вратаря сразу понравилась его игра, ошибки которые были в первом матче скорее всего тренеры будут это всё отрабатывать, а как он должен стать лучшим если не будут такие моменты, все хорошо идём дальше
+5
-1
+4
Ответ corazon blanco
Лунин просто красавец, поймал кураж в матче и прекрасно играл, особенно сильно прибавил по ходу сезона в игре на выходах. Ну и в серии пенальти затащил Мадрид, Лукита обязан проставиться Андрею)
Мне больше понравилась как пробил Васкес,вот так надо бить пенальти,и никакие вратари не потащат
+4
0
+4
Ответ xQcoW
Развитие Лунина немного напоминает развитие Икера Касильяса в то время. Разница лишь в том, что Лунин не был брошен в глубокий бой, как Касильяс против "Леверкузена", но параллели есть. Обычный вратарь получает травму, а его замена становится героем.
Касильяс до этого боя был основным в команде, уже на тот момент был самым молодым победителем ЛЧ среди вратарей (остается им по сей день) и в том сезоне потерял место в составе, Сесар Санчес был прекрасен, но вышел в нужный момент и зарешал. Я это к тому, что опыт у Икера уже был.
+3
0
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