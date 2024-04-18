Лунин о победе над «Сити»: «Реал» приложил грандиозные усилия, не могу представить, чтобы я хотя бы 20 минут мог так бегать. Нельзя все время владеть мячом, нельзя постоянно быть лучшими на поле»

Андрей Лунин поделился эмоциями от победы над «Манчестер Сити».

«Реал» выбил « » (3:3, 1:1 в игровое время матчей, 4:3 по пенальти) и вышли в полуфинал чемпионов. Андрей Лунин дважды выручил « » в серии одиннадцатиметровых, отразив удары и Матео Ковачича. Португалец при этом пробил прямо по центру.

«Я измотан. В моей карьере это первая такая игра, настолько тяжелые 120 минут. Огромная благодарность команде, которая бежала, билась... Мы вышли в полуфинал.

Мы готовились к тем игрокам, которые остались бить пенальти, в одном случае пришлось рискнуть. К счастью, [с Бернарду] все прошло хорошо. В одном случае надо было остаться на месте (улыбается).

В таких матчах приходится страдать. Нельзя все время владеть мячом, нельзя постоянно быть лучшей командой на поле. Для меня это потрясающий опыт. А команда приложила грандиозные усилия. Не могу представить, чтобы я хотя бы 20 минут мог так бегать.

Лучший игрок матча – это команда. Мы говорим обо всех игроках и о тренере, партнера помогали мне... Мы все сделали верный выбор», – отметил голкипер «Реала» .

Лунин – супергерой «Реала». Восемь сэйвов в матче, два – в серии пенальти!