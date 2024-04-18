Лунин о победе над «Сити»: «Реал» приложил грандиозные усилия, не могу представить, чтобы я хотя бы 20 минут мог так бегать. Нельзя все время владеть мячом, нельзя постоянно быть лучшими на поле»
Андрей Лунин поделился эмоциями от победы над «Манчестер Сити».
«Реал» выбил «Манчестер Сити» (3:3, 1:1 в игровое время матчей, 4:3 по пенальти) и вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Андрей Лунин дважды выручил «Мадрид» в серии одиннадцатиметровых, отразив удары Бернарду Силвы и Матео Ковачича. Португалец при этом пробил прямо по центру.
«Я измотан. В моей карьере это первая такая игра, настолько тяжелые 120 минут. Огромная благодарность команде, которая бежала, билась... Мы вышли в полуфинал.
Мы готовились к тем игрокам, которые остались бить пенальти, в одном случае пришлось рискнуть. К счастью, [с Бернарду] все прошло хорошо. В одном случае надо было остаться на месте (улыбается).
В таких матчах приходится страдать. Нельзя все время владеть мячом, нельзя постоянно быть лучшей командой на поле. Для меня это потрясающий опыт. А команда приложила грандиозные усилия. Не могу представить, чтобы я хотя бы 20 минут мог так бегать.
Лучший игрок матча – это команда. Мы говорим обо всех игроках и о тренере, партнера помогали мне... Мы все сделали верный выбор», – отметил голкипер «Реала» Андрей Лунин.
Лунин – супергерой «Реала». Восемь сэйвов в матче, два – в серии пенальти!
Повторят результат прошлого?