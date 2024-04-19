Тренер вратарей «Реала» подсказал Лунину, что один из игроков «Сити» пробьет «паненкой». Вратарь угадал, что по центру ударит Бернарду

Теги Манчестер Сити Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Матео Ковачич Бернарду Силва Андрей Лунин Футбол

Андрей Лунин предугадал удар Бернарду Силвы благодаря подсказке Луиса Льописа.

Второй четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» закончился победой мадридцев в серии пенальти (1:1, 4:3 по пенальти). Вратарь Андрей Лунин отразил два 11-метровых – удары Матео Ковачича и Бернарду Силвы. Португалец пробил по центру ворот прямо в руки голкиперу, оставшемуся стоять на месте.

Как стало известно As, украинец остался в центре ворот благодаря подсказке тренера вратарей Луиса Льописа. Он сказал Лунину, что кто-то из игроков «Сити» решит пробить в стиле Паненки, посоветовав положиться на интуицию. Андрей предугадал, что по центру пробьет Бернарду, и остался на месте.

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37 комментариев
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О господи, так кто в итоге подсказал?🤣 Рюдигер, Кепа или тренер?
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Как будто бы из 5 ударов почти всегда кто-то да исполнит по центру…Не очень то предсказание. А вот Лунин молодец, что правильно выбрал игрока.
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Ответ Некруз Джалолов
В эпизоде с Бернарду подсказал Кепа, с Матео Ковачичом Рюдигер (да и Лунин сам знал), а тренер сказал что кто то из игроков будет бить паненкой, он не указал, что именно Бернарду
В моменте с Ковачичем подсказал Рюдигер, посмотрите повторы,где Рюдигер стоит и показывает Лунину в какой угол будет бить хорват
+14
0
+14
Ответ Serkan_Ballboy
О господи, так кто в итоге подсказал?🤣 Рюдигер, Кепа или тренер?
В эпизоде с Бернарду подсказал Кепа, с Матео Ковачичом Рюдигер (да и Лунин сам знал), а тренер сказал что кто то из игроков будет бить паненкой, он не указал, что именно Бернарду
+12
-3
+9
Лучше напишите как в твиттере разошелся смех генича во время этого пенальти)
Похлеще арабов и карамесси
+8
-1
+7
Бернарду Силва подсказал Лунину, что кто-то из игроков ударит по центру. Лунин догадался, что это будет сам Бернардо Силва
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+6
Ответ Валера, уходи!!!
Комментарий удален модератором
Смолова спроси, вот он точно знает
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Гений. Наверняка так же сказал, что один из игроков пробьет в правый угол, кто-то в левый, но это не точно, так что положись на интуицию.
+5
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Да что за бред? Как это можно предположить? Просто пальцем в небо. Перестаньте уже плести эти интриги, расследования. Андрей сыграл по мячу. Молодец, красавец!
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Ответ Mykytka
Как будто бы из 5 ударов почти всегда кто-то да исполнит по центру…Не очень то предсказание. А вот Лунин молодец, что правильно выбрал игрока.
Может было обязательное условие для Реала, чтобы кто-то пробил паненкой
+4
-2
+2
А один ударит в левый угол... Лунин взял и его
+2
0
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Вообще сити могли до пенальти не доводить. Не дожали.

Играли при своих стенах целых 120+ минут

Нужна встряска для команды, начиная от тренера.
+2
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Один вопрос: "О чём думал Бернарду, когда творил эту дичь ???"

Это как надо не уважать соперника, чтобы так пробивать ?

Хочешь показать класс - положи в девятку !
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Фигня это всё,Я Лунину отправил смс
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Где там «паненка»? Бернарду просто влупил по центру
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Ну да, ну да… задним числом то..
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Такая подсказка даже во вред. Типа стой и думай, а кто же это будет???🤔🤔🤔
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Ответ Дмитрий Бабкин
В моменте с Ковачичем подсказал Рюдигер, посмотрите повторы,где Рюдигер стоит и показывает Лунину в какой угол будет бить хорват
Да все верно, я просто забыл добавить перед скобкой.
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Ответ Артём Довгополый
Такое ощущение что делают из Андрюхи какого то радиоуправляемого вратаря. Там Кепа подсказал. Тут помощник какой то. Рюдигер ещё тыкал пальцем. Как будто бы он сидел и слушал подсказки. И по подсказкам двигался.
у чела больше трети отраженных пенальти по статистике. Ему подсказки ноунеймов и лавочников не нужны
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Главный специалист по Паненки в Европе - Смолов. Ему специально звонили в Москву. Оператор международной связи подтвердит.
Милевский
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Ответ human_being
Интересно , откуда тренер вратарей Реала знал, что кто-то из Сити пробьёт паненкой. Вот в чем главный вопрос
Так тренер же и не угадал. В каком месте это была паненка, Бернарду просто по центру зарядил и всё)
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Ответ Amsterdam
Лучше напишите как в твиттере разошелся смех генича во время этого пенальти) Похлеще арабов и карамесси
😂😂😂
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Ответ Dand
Вообще сити могли до пенальти не доводить. Не дожали. Играли при своих стенах целых 120+ минут Нужна встряска для команды, начиная от тренера.
Он со своими дружками-распильщиками серьезно окопался, разве что психанет...
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Ответ Dand
Вообще сити могли до пенальти не доводить. Не дожали. Играли при своих стенах целых 120+ минут Нужна встряска для команды, начиная от тренера.
Без Пепа этот Сити превратится в своих соседей - МЮ)
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Ответ Dand
Вообще сити могли до пенальти не доводить. Не дожали. Играли при своих стенах целых 120+ минут Нужна встряска для команды, начиная от тренера.
Шарлатана не трожь! Опять скатятся к вечным претендентам.
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Ответ Serkan_Ballboy
О господи, так кто в итоге подсказал?🤣 Рюдигер, Кепа или тренер?
Как всегда: у победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота.
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Ответ Serkan_Ballboy
О господи, так кто в итоге подсказал?🤣 Рюдигер, Кепа или тренер?
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Комментарий удален модератором
Бро, кто-то из них пробьет паненкой. Начинается на С, заканчивается на А. Человек из страны- соседа Испании
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Бернарду Смолов
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