Тренер вратарей «Реала» подсказал Лунину, что один из игроков «Сити» пробьет «паненкой». Вратарь угадал, что по центру ударит Бернарду

Андрей Лунин предугадал удар Бернарду Силвы благодаря подсказке Луиса Льописа.

Второй четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между « » и « » закончился победой мадридцев в серии пенальти (1:1, 4:3 по пенальти). Вратарь Андрей отразил два 11-метровых – удары и . Португалец пробил по центру ворот прямо в руки голкиперу, оставшемуся стоять на месте.

Как стало известно As, украинец остался в центре ворот благодаря подсказке тренера вратарей Луиса Льописа. Он сказал Лунину, что кто-то из игроков «Сити» решит пробить в стиле Паненки, посоветовав положиться на интуицию. Андрей предугадал, что по центру пробьет Бернарду, и остался на месте.