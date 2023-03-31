«Витесс» не лишат профессиональной лицензии – клуб успел продлить аренду стадиона

Теги высшая лига Нидерланды Витесс Федерация футбола Нидерландов ГелреДом стадионы Футбол

«Витесс» избежит лишения профессиональной лицензии.

Напомним, Королевский футбольный союз Нидерландов угрожал лишить «Витесс» профессионального статуса, так как клуб из Арнема не мог договориться о продлении договора об аренде стадиона «ГелреДом». Предыдущий срок аренды стадиона заканчивался 1 октября 2023 года.

После долгих переговоров «Витесс» и компания Nedstede, владеющая стадионом «ГелреДом», договорились о продлении срока аренды до 1 октября 2030 года. Таким образом, «Витесс» успевает своевременно заявить «ГелреДом» как домашний стадион на следующий сезон.

 

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4 комментария

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red hikkikomori
Фух, пронесло, а то как переживалось то за них
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Ян Константинопольский
"Дом мой построен, но я в нем один.
Хлопнула дверь за спиноой..."
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Артем Алмазов
Значит, не зря живу. Мда...
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-1
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ОФутболе ТВ
А чё в Лужниках свободно
0
-1
-1
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