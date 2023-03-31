«Витесс» не лишат профессиональной лицензии – клуб успел продлить аренду стадиона

«Витесс» избежит лишения профессиональной лицензии.

Напомним, Королевский футбольный союз Нидерландов угрожал лишить « » профессионального статуса, так как клуб из Арнема не мог договориться о продлении договора об аренде стадиона «ГелреДом». Предыдущий срок аренды стадиона заканчивался 1 октября 2023 года.

После долгих переговоров «Витесс» и компания Nedstede, владеющая стадионом «ГелреДом», договорились о продлении срока аренды до 1 октября 2030 года. Таким образом, «Витесс» успевает своевременно заявить «ГелреДом» как домашний стадион на следующий сезон.