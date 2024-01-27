«Локомотив» арендует форварда «Тулузы» Хамулича с правом выкупа. Он отказался надевать радужную футболки в рамках акции с гомофобией в мае 2023-го

Теги Локомотив Тулуза высшая лига Нидерланды Витесс премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Матч ТВ Саид Хамулич Футбол

«Локомотив» подпишет Саида Хамулича.

Московский клуб возьмет нападающего «Тулузы» в аренду с правом выкупа, сообщает «Матч ТВ». Футболист привлек железнодорожников своим стилем игры, габаритами и нацеленностью на ворота. В «Локо» его планируют задействовать как в центре, так и на фланге атаки.

Если не возникнет проблем, то Хамулич присоединится к москвичам на сборе.

В мае боснийский форвард был одним из четырех игроков «Тулузы», отказавшихся надевать радужные футболки в рамках акции против гомофобии.

Сезон-2023/24 Хамулич проводит в «Витессе» на правах аренды. На его счету 1 результативная передача в 13 матчах чемпионата Нидерландов. Подробную статистику 23-летнего игрока можно найти здесь

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24 комментария
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топовая статистика, прям "нацеленность на ворота"
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+41
Статистика у парня в этом сезоне - сногсшибательная)
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Ответ Cristiano Ronaldo
Для РПЛ отличный вариант, так как во Франции намного тяжелее забивать, чем в России. Уровень команд гораздо выше.
Какая Франция, братан? Это Витесс! Чемпионат Голландии)
+7
-1
+6
А зачем он при Дзюба и Сулейманове?
+8
-3
+5
Ответ Кирилл Чевелев
топовая статистика, прям "нацеленность на ворота"
Просто монстр.
+5
0
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"1 результативная передача в 13 матчах чемпионата Нидерландов"

Нацеленность и результативность прям "разрывают". И это в Нидерландах, где традиционно много забивают даже не топовые команды и форварды - вспомните Булыкина в ДенХааге

Какой-то очередной попил в "Локо". Ну или "еще один - на кого вешать будут - в том и вся тактика молодого и продвинутого тренера", ага
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Ответ Кирилл Чевелев
топовая статистика, прям "нацеленность на ворота"
Голевая машина!
+4
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Берут на скамейку явно, поэтому в аренду. У Дзюбы на 1 хороший матч - 3 невнятных.
тут скорее у локомотива такие матчи, невнятные в атаке абсолютно
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Как-то очень слабо как для напа. Еще и с учетом чемпа Нидерландов...
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1 результативное действие в таком чемпе как эрдевизия еще и для напа это конечно фнл
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Если не забивает в Эредивизие, значит это приговор.
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Забивная машина!
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Очередной лука джорджевич просто осваивают бюджет.
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Все тем, кто пишет тут про статистику игрока, я задам один вопрос: «А вы реально ожидаете, что в наш чемп без еврокубков поедут форварды с результативностью овер 10 голов? Зачем они сюда поедут?»
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"Если не возникнет проблем" )
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На всякий случай заскриню, комменты "экспердов статистики", чтобы в очередной раз потроллить если приедет и начнет разрывать))). Про Дзюбу помню тоже много писали, про Изидора, когда из Франции приезжал.
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Я так понимаю, берут, чтобы на замене сидел. Типа облегчённая версия Дзюбы.
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До этого играл чемпионате Польши, был в топ бомбардирах. А фамилия его с польского можно перевести как тормоз😁
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Ответ Кирилл Чевелев
топовая статистика, прям "нацеленность на ворота"
Особенно за последние два сезона
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Ответ Cristiano Ronaldo
Для РПЛ отличный вариант, так как во Франции намного тяжелее забивать, чем в России. Уровень команд гораздо выше.
Так он вообще не забивает, это так любого можно подписать и хуже точно не будет. Пименова можно в нынешней форме вернуть
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Очередное полено высокое на смену Дзюбе, опять будут забросы вперёд и никакой комбинационной игры
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