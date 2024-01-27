«Локомотив» арендует форварда «Тулузы» Хамулича с правом выкупа. Он отказался надевать радужную футболки в рамках акции с гомофобией в мае 2023-го
«Локомотив» подпишет Саида Хамулича.
Московский клуб возьмет нападающего «Тулузы» в аренду с правом выкупа, сообщает «Матч ТВ». Футболист привлек железнодорожников своим стилем игры, габаритами и нацеленностью на ворота. В «Локо» его планируют задействовать как в центре, так и на фланге атаки.
Если не возникнет проблем, то Хамулич присоединится к москвичам на сборе.
В мае боснийский форвард был одним из четырех игроков «Тулузы», отказавшихся надевать радужные футболки в рамках акции против гомофобии.
Сезон-2023/24 Хамулич проводит в «Витессе» на правах аренды. На его счету 1 результативная передача в 13 матчах чемпионата Нидерландов. Подробную статистику 23-летнего игрока можно найти здесь.
Нацеленность и результативность прям "разрывают". И это в Нидерландах, где традиционно много забивают даже не топовые команды и форварды - вспомните Булыкина в ДенХааге
Какой-то очередной попил в "Локо". Ну или "еще один - на кого вешать будут - в том и вся тактика молодого и продвинутого тренера", ага