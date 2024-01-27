«Локомотив» арендует форварда «Тулузы» Хамулича с правом выкупа. Он отказался надевать радужную футболки в рамках акции с гомофобией в мае 2023-го

«Локомотив» подпишет Саида Хамулича.

Московский клуб возьмет нападающего «Тулузы» в аренду с правом выкупа, сообщает « ». Футболист привлек железнодорожников своим стилем игры, габаритами и нацеленностью на ворота. В « » его планируют задействовать как в центре, так и на фланге атаки.

Если не возникнет проблем, то Хамулич присоединится к москвичам на сборе.

В мае боснийский форвард был одним из четырех игроков «Тулузы», отказавшихся надевать радужные футболки в рамках акции против гомофобии.

Сезон-2023/24 Хамулич проводит в « » на правах аренды. На его счету 1 результативная передача в 13 матчах чемпионата Нидерландов. Подробную статистику 23-летнего игрока можно найти здесь.